Дорогие путешественники, приглашаю Вас на экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре, посвящённую истории монастыря в жизни Российского государства.
Я расскажу Вам о Лавре и о ее Святом основателе- Преподобном Сергии, Радонежском, и почему
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей Сергеева Посада и историей самого главного монастыря России, Троице- Сергиевой Лаврой. Мы совершим увлекательную прогулку по исторической части города, а затем зайдем в монастырь, где Вы посетите древний Троицкий собор, где покоятся мощи Преподобного Сергия Радонежского, игумена русской земли, увидите иконы, письма Прп. Андрея Рублёва, и знаменитую" Троицу", написанную специально для Троицкого собора и Прп. Сергия. Вы узнаете историю Успенского собора, построенного по распоряжению Ивана Грозного, а также историю начала XVII века и Смутного времени, когда наш монастырь выдержал 16-ти месячную осаду, защищаясь от поляков. Вы увидите усыпальницу Годуновых, узнаете кто и почему их сюда перезахоронил. Продолжим наш рассказ событиями эпохи Романовых, Вы увидите Царские чертоги, и великолепный Трапезный храм, построенный по инициативе Петра Первого, а заодно и узнаете, при каких обстоятельствах будущий Российский император посещал наш монастырь. Начало XVIII века и правление императриц Российских - тоже оставило свои уникальные архитектурные памятники, один из которых 88-метровая колокольня, поговорим, как её строили, и какие события она переживала. Вы узнаете и о значении нашего монастыря в истории РПЦ, вы сможете увидеть снаружи покои Патриархов. Затронем тему и XX века, в которой Вы услышите рассказ о непростом советском периоде закрытия Лавры и последующем возобновлении монашеской жизни. Конечно, поговорим и об истории ВОВ и жизни монастыря этого времени.
Продолжительность экскурсии около 2-х часов, *В экскурсию входит: -Рассказ об истории монастыря, согласно теме, посещение территории монастыря, самостоятельный осмотр Троицкого собора, Успенского собора и Трапезного храма. -Экскурсия по основным историческим местам города. Важная информация: Экскурсия по территории Лавры и исторической части города Сергиев Посад.
Каждый день, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территорию и храмы ТСЛ
- Троицкий собор
- Успенский собор
- Трапезный храм
- Историческую часть города:
- Блинная гора, Белый пруд, Келарский пруд, Красногорская площадь, здание Старой Лаврской гостиницы, Мемориал Вечный огонь, и другие достопримечательности города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сергиев Посад, Троице - Сергиева Лавра
Завершение: Троице-Сергиева Лавра
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Экскурсия по территории Лавры и исторической части города Сергиев Посад
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
В
Виктор
12 сен 2025
В
Валерий
18 июл 2025
Всё очень понравилось. Ксения - замечательный экскурсовод! Будем рекомендовать друзьям.
П
Плетнёва
8 июн 2025
Д
Дмитрий
26 мая 2025
Отдельный восторг — наш гид Ксения! Её глубокие знания и яркие рассказы превратили экскурсию в настоящее путешествие во времени. Обращайтесь к ней без колебаний!
Сергиев Посад покорил сочетанием духовности, истории и уюта. Однозначно рекомендую выделить день на этот город — не пожалеете!
Н
Надежда
5 мая 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию. Понравилось и взрослым, и ребенку.
О
Ольга
2 мая 2025
Шикарная экскурсия, Ксения отличный экскурсовод, очень приятный человек,рекомендую.
