Вы познакомитесь с историей Сергеева Посада и историей самого главного монастыря России, Троице- Сергиевой Лаврой. Мы совершим увлекательную прогулку по исторической части города, а затем зайдем в монастырь, где Вы посетите древний Троицкий собор, где покоятся мощи Преподобного Сергия Радонежского, игумена русской земли, увидите иконы, письма Прп. Андрея Рублёва, и знаменитую" Троицу", написанную специально для Троицкого собора и Прп. Сергия. Вы узнаете историю Успенского собора, построенного по распоряжению Ивана Грозного, а также историю начала XVII века и Смутного времени, когда наш монастырь выдержал 16-ти месячную осаду, защищаясь от поляков. Вы увидите усыпальницу Годуновых, узнаете кто и почему их сюда перезахоронил. Продолжим наш рассказ событиями эпохи Романовых, Вы увидите Царские чертоги, и великолепный Трапезный храм, построенный по инициативе Петра Первого, а заодно и узнаете, при каких обстоятельствах будущий Российский император посещал наш монастырь. Начало XVIII века и правление императриц Российских - тоже оставило свои уникальные архитектурные памятники, один из которых 88-метровая колокольня, поговорим, как её строили, и какие события она переживала. Вы узнаете и о значении нашего монастыря в истории РПЦ, вы сможете увидеть снаружи покои Патриархов. Затронем тему и XX века, в которой Вы услышите рассказ о непростом советском периоде закрытия Лавры и последующем возобновлении монашеской жизни. Конечно, поговорим и об истории ВОВ и жизни монастыря этого времени.

Продолжительность экскурсии около 2-х часов, *В экскурсию входит: -Рассказ об истории монастыря, согласно теме, посещение территории монастыря, самостоятельный осмотр Троицкого собора, Успенского собора и Трапезного храма. -Экскурсия по основным историческим местам города. Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Экскурсия по территории Лавры и исторической части города Сергиев Посад.

Продолжительность экскурсии около 2-х часов, *В экскурсию входит: -Рассказ об истории монастыря, согласно теме, посещение территории монастыря, самостоятельный осмотр Троицкого собора, Успенского собора и Трапезного храма. -Экскурсия по основным историческим местам города. Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Экскурсия по территории Лавры и исторической части города Сергиев Посад.

*Продолжительность экскурсии около 2-х часов, *В экскурсию входит: -Рассказ об истории монастыря, согласно теме, посещение территории монастыря, самостоятельный осмотр Троицкого собора, Успенского собора и Трапезного храма. -Экскурсия по основным историческим местам города. Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Экскурсия по территории Лавры и исторической части города Сергиев Посад