Православный центр Золотого кольца

Основную часть нашей прогулки займёт посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где мы расскажем про историю 📖 монастыря и опишем архитектурные особенности его построек. Там вы увидите Троицкий собор — главный храм монастыря, Трапезную палату, построенную по велению царей Иоанна и Петра Алексеевичей, Митрополичьи покои, Пятиярусную колокольню Лавры, усыпальницу рода Годуновых и многое другое!

Затем от Красногорской площади, расположенной перед входом в Лавру, через Торговые ряды и Монастырский конный двор вы пройдёте до церкви Воскресения Христова. Завершим путешествие у источника Преподобного Саввы Сторожевского. Мы расскажем, как выйти на смотровую площадку у источника, откуда открывается невероятный вид на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Ваш личный гид

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования. Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.

Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. Интерактивная экскурсия ⛳ проводится с помощью мобильного приложения.

Где вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.

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