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Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Сергиева Посада
Посетите Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, искупайтесь в купальне у источника Преподобного Саввы Сторожевского и прочувствуйте душу древнерусского города.

Осмотрите всё самое интересное в Сергиевом Посаде всего за пару часов!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу

Что вы увидите

  • Свято-Троицкая Сергиева Лавра, уникальный архитектурный ансамбль, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Смотровые площадки с потрясающим видом на город
  • Главный Посадский сувенирный магазин «Вернисаж»
  • Новые торговые ряды
  • Монастырский Конный двор, где можно посетить экспозиции по древнейшей истории Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры
  • Источник Преподобного Саввы Сторожевского
Православный центр Золотого кольца
Основную часть нашей прогулки займёт посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где мы расскажем про историю 📖 монастыря и опишем архитектурные особенности его построек. Там вы увидите Троицкий собор — главный храм монастыря, Трапезную палату, построенную по велению царей Иоанна и Петра Алексеевичей, Митрополичьи покои, Пятиярусную колокольню Лавры, усыпальницу рода Годуновых и многое другое!
Затем от Красногорской площади, расположенной перед входом в Лавру, через Торговые ряды и Монастырский конный двор вы пройдёте до церкви Воскресения Христова. Завершим путешествие у источника Преподобного Саввы Сторожевского. Мы расскажем, как выйти на смотровую площадку у источника, откуда открывается невероятный вид на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Ваш личный гид
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования. Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.
Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. Интерактивная экскурсия ⛳ проводится с помощью мобильного приложения.
Где вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Не забудьте взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Памятник В. М. Загорскому
Место завершения
🏁 Источник Саввы Сторожевского
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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