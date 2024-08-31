Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Серпухове, цены от 2 530 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Групповая до 15 чел. 6 часов Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия Исследовать живописные точки города и провернуть авантюру Льва Толстого на главной площади Начало: В чайной «Матрёна» 6 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Мини-группа до 3 чел. 7 часов Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове Начало: М. Коломенское 4 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Групповая до 17 чел. 9 часов Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки Начало: Калуга, Театральная площадь 1 2 530 ₽ за человека Другие экскурсии Серпухова

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Групповые»

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