1 чел.
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Групповая
до 15 чел.
6 часов
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Исследовать живописные точки города и провернуть авантюру Льва Толстого на главной площади
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
9 часов
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
2 530₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Групповые»
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