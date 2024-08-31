Групповые экскурсии Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Серпухове, цены от 2 530 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
6 часов
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Исследовать живописные точки города и провернуть авантюру Льва Толстого на главной площади
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000 за человека
Кусочек Италии и заповедник Поленово
🚶 Пешая
Мини-группа
до 3 чел.
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
🚌 На автобусе
Групповая
до 17 чел.
9 часов
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
2 530 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
  2. Кусочек Италии и заповедник Поленово
  3. Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Самое главное
  3. Соборная гора
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июле 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 2 530 до 6 000.
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