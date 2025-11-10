Программу мы старались сделать очень насыщенной, чтобы превратить наше путешествие в настоящее приключение! Что вас ждёт?

Встретимся, познакомимся и настроимся на прогулку за обедом в любимом локальном местечке. Не будем раскрывать все карты — подробности будут ждать вас в чате встречи.

Вместе с ребятами из сообщества «Точка 190» погуляем по улицам города. Заглянем в институты, чтобы проникнуться духом науки и подглядеть за штуками, которые там создаются, изнутри. Но самое главное — это впечатляющие своим размахом и смелостью советские интерьеры.

Заглянем в уникальное советское пространство с пятиметровыми круглыми окнами и собственным выходом на крышу. Оценим маршрут своей прогулки с высоты птичьего полёта.

• Переместимся в Тропу, засервируем красивый стол и будем делиться впечатлениями под сидр и местные фермерские сыры. Закусками и десертом вас угостят наши повара. Важная информация:

За неделю до поездки мы сделаем общий «‎бла-бла чат»‎, где можно будет познакомиться, найти попутчика и пошерить бензин.