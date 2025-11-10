Групповая экскурсия в Пущино предлагает незабываемое путешествие по наукограду. Участники смогут познакомиться с советскими НИИ и уникальными архитектурными объектами.
Местные жители, включая архитектора и научного сотрудника, поделятся своими историями и откроют скрытые уголки города.
Программа насыщена встречами с энтузиастами, прогулками по улицам и посещением местных достопримечательностей. Это идеальный способ провести день в компании единомышленников и узнать больше о жизни Пущино
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу наукограда
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 👥 Общение с местными жителями
- 🍽️ Обед в локальном заведении
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Советские НИИ
- Архитектурные сокровища
Описание экскурсии
Программу мы старались сделать очень насыщенной, чтобы превратить наше путешествие в настоящее приключение! Что вас ждёт?
- Встретимся, познакомимся и настроимся на прогулку за обедом в любимом локальном местечке. Не будем раскрывать все карты — подробности будут ждать вас в чате встречи.
- Вместе с ребятами из сообщества «Точка 190» погуляем по улицам города. Заглянем в институты, чтобы проникнуться духом науки и подглядеть за штуками, которые там создаются, изнутри. Но самое главное — это впечатляющие своим размахом и смелостью советские интерьеры.
- Заглянем в уникальное советское пространство с пятиметровыми круглыми окнами и собственным выходом на крышу. Оценим маршрут своей прогулки с высоты птичьего полёта.
• Переместимся в Тропу, засервируем красивый стол и будем делиться впечатлениями под сидр и местные фермерские сыры. Закусками и десертом вас угостят наши повара. Важная информация:
За неделю до поездки мы сделаем общий «бла-бла чат», где можно будет познакомиться, найти попутчика и пошерить бензин.
По согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы города
- Научно-исследовательские институты
- Советское пространство
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Ужин-дегустация
Что не входит в цену
- Транспорт до места назначения и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Секретное место
Завершение: Дачный посёлок Зелёная Тропа, муниципальное образование Страховское, Заокский район, Тульская область
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- За неделю до поездки мы сделаем общий «бла-бла чат»
- Где можно будет познакомиться
- Найти попутчика и пошерить бензин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.