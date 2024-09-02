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О Ольга А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях Интересная подача материала. Экскурсия проходила как приятная прогулка в дружеской атмосфере. Спасибо экскурсоводу Людмиле за терпение отвечать на наши многочисленные вопросы:))

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