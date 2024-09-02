Экскурсии со скидкой в Серпухове до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Серпухове, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
скидка
10%
85 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
59005 310 за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
На машине
скидка
10%
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1400012 600 за всё до 8 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
скидка
15%
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
11 сен в 11:00
12 сен в 11:00
от 40003 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люьовь
    2 сентября 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Провели прекрасный день в Серпухов с гидом Владимиром. Отличный экскурсовод, успели посмотреть много интересного. Владимир - человек с огромной информаций о Серпухове, влюблен в свой город, рассказал массу неизвестных нам фактов и историй. Приедем еще раз!
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Очень профессиональный и позитивный гид Владимир. Много полезной и познавательной информации. Экскурсия выстроена профессионально. Если будете кататься сами, половину интересных
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    и важных с исторической точки зрения мест не увидите. Выражаем ему благодарность и желаем успехов в деле пропаганды краеведческих знаний. Такие люди - соль земли нашей.

  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!
  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Интересная подача материала. Экскурсия проходила как приятная прогулка в дружеской атмосфере. Спасибо экскурсоводу Людмиле за терпение отвечать на наши многочисленные вопросы:))
  • Ф
    Фёдор
    8 августа 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Это была не только очень познавательная экскурсия, но и общение с уникальным, увлеченным, горящим своим делом человеком! Огромное спасибо Владимиру, уже планируем вновь встретиться с ним на других маршрутах. Если ехать в Серпухов, однозначно, с Владимиром!!!
  • А
    Анна
    3 августа 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Всем доброго времени суток. Благодарим Анатолия за прекрасную экскурсию по г. Серпухов, которую он провел для наших китайских партнеров на английском
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    языке. Они остались очень довольны. Все понравилось. Гид подобрал и скорректировал маршрут под наш запрос и интересы гостей. Был очень внимателен и провел экскурсию на высшем уровне. Бронируйте без каких либо беспокойств. Все пройдет очень комфортно, интересно и оставит только приятные впечатления.

  • С
    Света
    1 мая 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
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    шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Скидки»

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  1. Добро пожаловать в Серпухов
  2. Сокровища древнего Серпухова
  3. А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Серпуховский кремль
  3. Высоцкий монастырь
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Старый город
  7. Введенский Владычный Женский Монастырь
  8. Покровская церковь
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в сентябре 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 12 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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