скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
59005 310₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1400012 600₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
11 сен в 11:00
12 сен в 11:00
от 40003 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюьовь2 сентября 2024Провели прекрасный день в Серпухов с гидом Владимиром. Отличный экскурсовод, успели посмотреть много интересного. Владимир - человек с огромной информаций о Серпухове, влюблен в свой город, рассказал массу неизвестных нам фактов и историй. Приедем еще раз!
- ННаталья12 августа 2024Очень профессиональный и позитивный гид Владимир. Много полезной и познавательной информации. Экскурсия выстроена профессионально. Если будете кататься сами, половину интересных
- ЕЕлена12 августа 2024Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
- ООльга10 августа 2024Интересная подача материала. Экскурсия проходила как приятная прогулка в дружеской атмосфере. Спасибо экскурсоводу Людмиле за терпение отвечать на наши многочисленные вопросы:))
- ФФёдор8 августа 2024Это была не только очень познавательная экскурсия, но и общение с уникальным, увлеченным, горящим своим делом человеком! Огромное спасибо Владимиру, уже планируем вновь встретиться с ним на других маршрутах. Если ехать в Серпухов, однозначно, с Владимиром!!!
- ААнна3 августа 2024Всем доброго времени суток. Благодарим Анатолия за прекрасную экскурсию по г. Серпухов, которую он провел для наших китайских партнеров на английском
- ССвета1 мая 2024Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Скидки»
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