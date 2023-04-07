Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово

Потрясающе красивый православный храм начала XVIII в.

Одним из первых в русском государстве построен в стиле итальянского барокко (прямое отклонение от византийских архитектурных канонов): «кружево» камня и форм, изящная ротонда верхнего этажа, высокий купол и оконные проёмы в крыше, аркада со статуями апостолов в человеческий рост.

Храм задуман и практически полностью построен просвещённым путешественником, князем Г. Долгоруковым на месте прежней деревянной церкви (окончил строительство его внук).

Декоры, резьба и скульптуры выполнены из местного окского известняка. Считается, что храм - самая ранняя архитектурная работа такого уровня сложности, выполненная русскими мастерами!

К 1875 году окончательно оформилось внутреннее убранство. Самая знаменитая икона - старинная Владимирская, Божией Матери.

Картина «Страшный суд» в церковном приделе стала широко известна благодаря скандальной схожести одного из персонажей с М. Лермонтовым.

Нетипичный для спокойного местного колорита действующий храм с ярким, броским экстерьером - это смелый симбиоз эстетики искусства и религии.

Музей - заповедник В. Д. Поленова

Сокурсник И. Репина, художник В. Поленов жил и работал в усадьбе, расположенной на холме с великолепным пейзажным обзором на речное побережье.

Все постройки сооружены по авторскому, «поленовскому» проекту, основанному на скандинавском направлении западноевропейского стиля.

Роща из столетних корабельных сосен, посаженных Поленовым; усадебный сад; мастерские для художников и учеников; аккуратные флигели; бескрайние поля – всё здесь служило вдохновением для творческой интеллигенции и их последователей.

Удивительно, но после революции усадьба осталась во владении своих хозяев - как поощрение талантливому В. Поленову, получившему звание «народного художника РСФСР».

После его смерти здесь был открыт музей.

До сих пор в Большом Доме сохранилось множество ценностей и «маленьких сокровищ», в т. ч. коллекции бабочек и средневековых доспехов, а также подлинники картин И. Репина и других художников.

В хорошем состоянии находятся усадебные постройки: «Аббатство» (мастерские), «Адмиралтейство» (лодочный сарай), «Кошкин домик», детский домик; фахверк, конный двор, омшаник (зимовка пчёл), коровник, сенной сарай, дом садовника и пр.

Рядом располагаются живописный лес с тропинками, Церковь Святой Троицы Живоначальной в с. Бёхово, построенная по проекту В. Д. Поленова, источник Святого Пантелеймона.