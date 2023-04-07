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Описание
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово
Потрясающе красивый православный храм начала XVIII в.
Одним из первых в русском государстве построен в стиле итальянского барокко (прямое отклонение от византийских архитектурных канонов): «кружево» камня и форм, изящная ротонда верхнего этажа, высокий купол и оконные проёмы в крыше, аркада со статуями апостолов в человеческий рост.
Храм задуман и практически полностью построен просвещённым путешественником, князем Г. Долгоруковым на месте прежней деревянной церкви (окончил строительство его внук).
Декоры, резьба и скульптуры выполнены из местного окского известняка. Считается, что храм - самая ранняя архитектурная работа такого уровня сложности, выполненная русскими мастерами!
К 1875 году окончательно оформилось внутреннее убранство. Самая знаменитая икона - старинная Владимирская, Божией Матери.
Картина «Страшный суд» в церковном приделе стала широко известна благодаря скандальной схожести одного из персонажей с М. Лермонтовым.
Нетипичный для спокойного местного колорита действующий храм с ярким, броским экстерьером - это смелый симбиоз эстетики искусства и религии.
Музей - заповедник В. Д. Поленова
Сокурсник И. Репина, художник В. Поленов жил и работал в усадьбе, расположенной на холме с великолепным пейзажным обзором на речное побережье.
Все постройки сооружены по авторскому, «поленовскому» проекту, основанному на скандинавском направлении западноевропейского стиля.
Роща из столетних корабельных сосен, посаженных Поленовым; усадебный сад; мастерские для художников и учеников; аккуратные флигели; бескрайние поля – всё здесь служило вдохновением для творческой интеллигенции и их последователей.
Удивительно, но после революции усадьба осталась во владении своих хозяев - как поощрение талантливому В. Поленову, получившему звание «народного художника РСФСР».
После его смерти здесь был открыт музей.
До сих пор в Большом Доме сохранилось множество ценностей и «маленьких сокровищ», в т. ч. коллекции бабочек и средневековых доспехов, а также подлинники картин И. Репина и других художников.
В хорошем состоянии находятся усадебные постройки: «Аббатство» (мастерские), «Адмиралтейство» (лодочный сарай), «Кошкин домик», детский домик; фахверк, конный двор, омшаник (зимовка пчёл), коровник, сенной сарай, дом садовника и пр.
Рядом располагаются живописный лес с тропинками, Церковь Святой Троицы Живоначальной в с. Бёхово, построенная по проекту В. Д. Поленова, источник Святого Пантелеймона.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Москвы и обратно
- Услуги аудиогида
- Что не входит
- Входные билеты и кафе
- Место начала и завершения?
- м. Коломенское
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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