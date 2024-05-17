Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова

День будет посвящён чарующим местам Подмосковья. Из Серпухова отправимся на другой берег Оки, где познакомитесь с историей княжеского имения Долгоруковых. Погрузитесь в сказочное царство Василия Поленова. Неподалёку посетите живописное Бёхово - на международном конкурсе его признали одной из лучших туристических деревень в мире! В конце дня, по желанию, устроим пленэр на свежем воздухе, чтобы запечатлеть красоту увиденного

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь за Оку из Серпухова

Приглашаю посмотреть красоты равнинной возвышенности Подмосковья и переехать на другой берег Оки. Здесь вы посетите вотчину князей Долгоруких с уникальной ротондой. Отыщете заросшие пруды парка и заброшенный флигель княжеского особняка. Раскроете тайны сорокалетнего строительства храма и опалы Долгоруких. Не менее интересным будет погружение в эпоху Ивана Грозного и знакомство с прошлым «Большой засеки» — земли, богатой историческими перипетиями.

Усадьба Поленова

Продолжая наш маршрут, доберёмся до усадьбы известного художника Василия Поленова. Поговорим об истории развития живописи от иконописи до первых работ русских мастеров на конкретных примерах. Полюбуемся диковинному фасаду дома художника и проникнемся духом сказочного места. По предварительной договорённости можно посетить дом-музей художника или мастерскую.

Лучшая деревня в мире

Рядом с Поленовым, на крутом берегу Оки пристроилось крохотное Бёхово. На конкурсе Всемирной туристской организации ООН это местечко признали одной из лучших туристических деревень мира! Будто в параллельной реальности вы ощутите здесь спокойствие и некоторую торжественность. Увидите храм, построенный по эскизам Поленова, могилу художника и откроете прекрасный вид на пойму Оки. На другом берегу городок Таруса, вспомним и её трогательные истории.

Пленэр в живописном месте (дополнительная опция)

В тёплую погоду я предложу поучаствовать в пленэре. Это поможет вам сохранить в памяти детали увиденной архитектуры или красоты природы. Вы освоите технику быстрой живописи в стиле импрессионизм. Творчество на свежем воздухе зарядит вас позитивом и духовной энергией на долгое время. Под моим руководством вы сможете создать художественное произведение и забрать его с собой на долгую память об этом прекрасном дне.

Организационные детали