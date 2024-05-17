Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова

Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
День будет посвящён чарующим местам Подмосковья.

Из Серпухова отправимся на другой берег Оки, где познакомитесь с историей княжеского имения Долгоруковых. Погрузитесь в сказочное царство Василия Поленова.

Неподалёку посетите живописное Бёхово - на международном конкурсе его признали одной из лучших туристических деревень в мире! В конце дня, по желанию, устроим пленэр на свежем воздухе, чтобы запечатлеть красоту увиденного
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Уникальные исторические места
  2. 🎨 Возможность пленэра
  3. 🏡 Посещение лучшей деревни мира
  4. 🚗 Индивидуальный маршрут
  5. 📜 Интересные исторические факты

Что можно увидеть

  • Вотчина князей Долгоруких
  • Усадьба Поленова
  • Бёхово
  • Храм по эскизам Поленова
  • Могила художника Поленова
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь за Оку из Серпухова

Приглашаю посмотреть красоты равнинной возвышенности Подмосковья и переехать на другой берег Оки. Здесь вы посетите вотчину князей Долгоруких с уникальной ротондой. Отыщете заросшие пруды парка и заброшенный флигель княжеского особняка. Раскроете тайны сорокалетнего строительства храма и опалы Долгоруких. Не менее интересным будет погружение в эпоху Ивана Грозного и знакомство с прошлым «Большой засеки» — земли, богатой историческими перипетиями.

Усадьба Поленова

Продолжая наш маршрут, доберёмся до усадьбы известного художника Василия Поленова. Поговорим об истории развития живописи от иконописи до первых работ русских мастеров на конкретных примерах. Полюбуемся диковинному фасаду дома художника и проникнемся духом сказочного места. По предварительной договорённости можно посетить дом-музей художника или мастерскую.

Лучшая деревня в мире

Рядом с Поленовым, на крутом берегу Оки пристроилось крохотное Бёхово. На конкурсе Всемирной туристской организации ООН это местечко признали одной из лучших туристических деревень мира! Будто в параллельной реальности вы ощутите здесь спокойствие и некоторую торжественность. Увидите храм, построенный по эскизам Поленова, могилу художника и откроете прекрасный вид на пойму Оки. На другом берегу городок Таруса, вспомним и её трогательные истории.

Пленэр в живописном месте (дополнительная опция)

В тёплую погоду я предложу поучаствовать в пленэре. Это поможет вам сохранить в памяти детали увиденной архитектуры или красоты природы. Вы освоите технику быстрой живописи в стиле импрессионизм. Творчество на свежем воздухе зарядит вас позитивом и духовной энергией на долгое время. Под моим руководством вы сможете создать художественное произведение и забрать его с собой на долгую память об этом прекрасном дне.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы опциональны: билеты на экскурсию в дом Поленова — 450 руб. за взрослого, 350 руб. за ребёнка; билеты в Аббатство и Адмиралтейство — 250 руб. за взрослого, 150 руб. за ребёнка; пленэр — 1000 руб.
  • Если вас более 4 человек, мы можем передвигаться по маршруту на моей и вашей машине с остановками в интересных местах. В пути я могу вести рассказ по громкой связи для второй машины.
  • Для больших групп я могу забронировать микроавтобус до 19 или 30 мест — стоимость уточняйте в сообщении гиду
  • На пленэре мы будем рисовать акриловыми красками, которые быстро сохнут. Вы сразу сможете забрать картину с собой.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
О
17 мая 2024
Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.

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