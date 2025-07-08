Экскурсия по Серпухову - это уникальная возможность посетить места, вдохновившие многих великих мастеров.Участники смогут увидеть церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово, полюбоваться на церковь Святой Троицы в Бёхово и посетить

Большой дом в Поленово, где творил Василий Поленов. Гид расскажет об истории этих мест и их значении для искусства. Прогулка по парку, созданному Поленовыми, и виды на Оку и Тарусу оставят незабываемые впечатления. Это путешествие подарит заряд вдохновения и энергии

Описание экскурсии

Подмоклово

Вы увидите церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 18 веке в имении князя Долгорукова, а также развалины барского дома, липовую аллею и каскад прудов. Я расскажу об истории правого берега Оки и гибели первого князя этих мест. Также вы узнаете, какой смысл закладывался при строительстве церквей в петровскую эпоху и почему на фресках храма в Подмоклово изображён Михаил Лермонтов.

Бёхово

Это село считается одним из самых красивых в мире по версии всемирной туристской организации ООН. Вы полюбуетесь церковью Святой Троицы, выстроенной по проекту Василия Поленова, а ещё удивительными видами на Оку и Тарусу.

Поленово

Вы посетите Большой дом, где Василий Дмитриевич Поленов воплотил своё представление о гармонии. Увидите его главный труд — картину «Кто из вас без греха?», благодаря которой и появилось это родовое гнездо. Я познакомлю вас с жизнью художника и его потомков. Мы прогуляемся по парку, созданному Поленовыми, посмотрим на домик, где трудился Сергей Рахманинов и постоим над Обрывом любви.

Организационные детали