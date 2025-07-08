Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Увлекательное путешествие по историческим местам Серпухова: от церкви Рождества в Подмоклово до дома Поленова. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Экскурсия по Серпухову - это уникальная возможность посетить места, вдохновившие многих великих мастеров.
Участники смогут увидеть церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово, полюбоваться на церковь Святой Троицы в Бёхово и посетить читать дальше
Большой дом в Поленово, где творил Василий Поленов. Гид расскажет об истории этих мест и их значении для искусства. Прогулка по парку, созданному Поленовыми, и виды на Оку и Тарусу оставят незабываемые впечатления. Это путешествие подарит заряд вдохновения и энергии
Вы увидите церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 18 веке в имении князя Долгорукова, а также развалины барского дома, липовую аллею и каскад прудов. Я расскажу об истории правого берега Оки и гибели первого князя этих мест. Также вы узнаете, какой смысл закладывался при строительстве церквей в петровскую эпоху и почему на фресках храма в Подмоклово изображён Михаил Лермонтов.
Бёхово
Это село считается одним из самых красивых в мире по версии всемирной туристской организации ООН. Вы полюбуетесь церковью Святой Троицы, выстроенной по проекту Василия Поленова, а ещё удивительными видами на Оку и Тарусу.
Поленово
Вы посетите Большой дом, где Василий Дмитриевич Поленов воплотил своё представление о гармонии. Увидите его главный труд — картину «Кто из вас без греха?», благодаря которой и появилось это родовое гнездо. Я познакомлю вас с жизнью художника и его потомков. Мы прогуляемся по парку, созданному Поленовыми, посмотрим на домик, где трудился Сергей Рахманинов и постоим над Обрывом любви.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta
Дополнительно оплачиваются билеты в Большой дом Поленова — от 150 до 450 ₽
Билеты нужно бронировать на сайте заранее. Помогу с бронированием при необходимости
Дорога до первой локации займёт 40 минут без учёта пробок
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!
Елена
8 июл 2025
Чудесная тихая созерцательная и познавательная экскурсия с Татьяной😊Так хорошо никуда не торопиться и слушать о жизни наших великих русских мастеров🎨🖌️ Много интересных фактов, историй - послушали с удовольствием. Спасибо большое🤗☺️