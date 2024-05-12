Знакомьтесь, Серпухов

Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Серпухова. Вы начнете с Торговой площади и завершите на Соборной горе. Узнаете, как город получил свое название и когда впервые упоминался в летописях.
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Откроете для себя личность Владимира Храброго и его вклад в историю России.

Полюбуетесь панорамой города с его лучшей смотровой площадки, увидите старинные храмы и многое другое.

За 2,5 часа вы пройдете по старинным улочкам, заглянете в Распятский монастырь, полюбуетесь Кафедральным собором Николы Белого, подниметесь к месту, где раньше был кремль, и познакомитесь с историей древнейшего храма города - Троицкого. Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Серпухова, не упустите шанс

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛 Исторические достопримечательности
  3. 📜 Увлекательные факты о прошлом
  4. 👀 Лучшие виды на город
  5. 🕍 Посещение старинных храмов

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Соборная гора
  • Распятский монастырь
  • Кафедральный собор Николы Белого
  • Троицкий храм
  • Ансамбль посадских церквей
Знакомьтесь, Серпухов
Знакомьтесь, Серпухов
Знакомьтесь, Серпухов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2,5 часа вы:

  • Погуляете по старинным улочкам города
  • Заглянете в Распятский монастырь
  • Полюбуетесь Кафедральным собором Николы Белого
  • Подниметесь к месту, где раньше был кремль
  • Познакомитесь с историей древнейшего храма города — Троицкого
  • Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
12 мая 2024
10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!
И
1 мая 2024
Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым.Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым.

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