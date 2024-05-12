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Откроете для себя личность Владимира Храброго и его вклад в историю России.



Полюбуетесь панорамой города с его лучшей смотровой площадки, увидите старинные храмы и многое другое.



За 2,5 часа вы пройдете по старинным улочкам, заглянете в Распятский монастырь, полюбуетесь Кафедральным собором Николы Белого, подниметесь к месту, где раньше был кремль, и познакомитесь с историей древнейшего храма города - Троицкого. Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Серпухова, не упустите шанс