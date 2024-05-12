Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Серпухова. Вы начнете с Торговой площади и завершите на Соборной горе. Узнаете, как город получил свое название и когда впервые упоминался в летописях.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 📜 Увлекательные факты о прошлом
- 👀 Лучшие виды на город
- 🕍 Посещение старинных храмов
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Соборная гора
- Распятский монастырь
- Кафедральный собор Николы Белого
- Троицкий храм
- Ансамбль посадских церквей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2,5 часа вы:
- Погуляете по старинным улочкам города
- Заглянете в Распятский монастырь
- Полюбуетесь Кафедральным собором Николы Белого
- Подниметесь к месту, где раньше был кремль
- Познакомитесь с историей древнейшего храма города — Троицкого
- Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирада — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 31 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирада, я родилась и прожила всю жизнь в Серпухове. Обожаю родной город и готова каждый день писать с него пейзажи. 9 лет проработала в Серпуховском историко-художественном музее. Сейчас провожу обзорные экскурсии по городу для самостоятельных путешественников. Буду рада нашей встрече.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
12 мая 2024
10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!
И
Ирина
1 мая 2024
Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
Похожие экскурсии из Серпухова
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
7 340₽ за всё до 12 чел.