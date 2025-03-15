На автоэкскурсии по Серпухову гости погружаются в историю города, известного как перевалочный пункт на пути в Орду. Путешествие включает посещение старинных улиц и зданий, двух монастырей, а также знакомство с купеческим прошлым города. Участники смогут увидеть чудотворную икону и насладиться архитектурными шедеврами. Это уникальная возможность прикоснуться к духовному и культурному наследию Серпухова, сохранившемуся сквозь века

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Описание экскурсии

Знакомство с городом

Наш маршрут охватит улицы и переулки, сохранившие старинный облик, строения 18-19 вв. Мы пройдем и проедем:

По следам первой дороги Московской Руси, проходившей через самобытный город на холмах. Вы также узнаете любопытные факты о Муравском шляхе — том самом пути 13 века, по которой ездили в Золотую Орду.

От остатков древнего серпуховского кремля Ивана Грозного вдоль посада к белой слободе, где жили служилые люди.

От Воскресенского холма по старейшей улицей Калужской к Высоцкому мужскому монастырю.

По Первой Московской улице, застроенной по «Плану реконструкции уездных городов Московской губернии» и сохранившейся в неизменном состоянии со времени Екатерины II.

Кроме того, мы остановимся на площади Ленина, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим.

Серпухов православный

Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.

После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.

Жемчужина занарья

Вас ждет скрытый от глаз ансамбль Спасского храма — яркий пример «русского стиля» конца 19 — начала 20 века, подлинный шедевр виртуозного архитектора Клейна. Кроме того, по желанию после экскурсии вы сможете посетить музеи старообрядческой церкви, печати, хлеба или историко-художественный музей.

Организационные детали