Путешествие включает посещение старинных улиц и зданий, двух монастырей, а также знакомство с купеческим прошлым города. Участники смогут увидеть чудотворную икону и насладиться архитектурными шедеврами.
Это уникальная возможность прикоснуться к духовному и культурному наследию Серпухова, сохранившемуся сквозь века
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- 🏛️ Исторические здания и улицы
- ⛪ Посещение двух монастырей
- 🖼️ Возможность посетить музеи
- 🙏 Чудотворная икона
- 🌿 Прогулка по набережной
Что можно увидеть
- Спасский храм
- Высоцкий монастырь
- Введенский Владычный монастырь
- Площадь Ленина
- Старейшая улица Калужская
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Наш маршрут охватит улицы и переулки, сохранившие старинный облик, строения 18-19 вв. Мы пройдем и проедем:
- По следам первой дороги Московской Руси, проходившей через самобытный город на холмах. Вы также узнаете любопытные факты о Муравском шляхе — том самом пути 13 века, по которой ездили в Золотую Орду.
- От остатков древнего серпуховского кремля Ивана Грозного вдоль посада к белой слободе, где жили служилые люди.
- От Воскресенского холма по старейшей улицей Калужской к Высоцкому мужскому монастырю.
- По Первой Московской улице, застроенной по «Плану реконструкции уездных городов Московской губернии» и сохранившейся в неизменном состоянии со времени Екатерины II.
Кроме того, мы остановимся на площади Ленина, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим.
Серпухов православный
Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.
После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.
Жемчужина занарья
Вас ждет скрытый от глаз ансамбль Спасского храма — яркий пример «русского стиля» конца 19 — начала 20 века, подлинный шедевр виртуозного архитектора Клейна. Кроме того, по желанию после экскурсии вы сможете посетить музеи старообрядческой церкви, печати, хлеба или историко-художественный музей.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек при условии дополнительного авто
- Автомобиль сегмента комфорт+ включён в стоимость
- Возможность начала экскурсии — от ж/д Вокзала Серпухова.
- Для посещения храмов иметь соответствующий вид.
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Фотографии от путешественников
По городу мы путешествовали на удобной машине комфорт- класса…
Александр, большое спасибо за прекрасный день в Серпухове!
Мы сюда ещё не раз вернёмся!