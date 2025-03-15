Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле

Погрузитесь в многовековую историю Серпухова на автоэкскурсии. Увидите старинные улицы, храмы и монастыри, ощутите дух купеческого прошлого
На автоэкскурсии по Серпухову гости погружаются в историю города, известного как перевалочный пункт на пути в Орду.

Путешествие включает посещение старинных улиц и зданий, двух монастырей, а также знакомство с купеческим прошлым города. Участники смогут увидеть чудотворную икону и насладиться архитектурными шедеврами.

Это уникальная возможность прикоснуться к духовному и культурному наследию Серпухова, сохранившемуся сквозь века
4.96
106 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
  • 🏛️ Исторические здания и улицы
  • ⛪ Посещение двух монастырей
  • 🖼️ Возможность посетить музеи
  • 🙏 Чудотворная икона
  • 🌿 Прогулка по набережной
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Спасский храм
  • Высоцкий монастырь
  • Введенский Владычный монастырь
  • Площадь Ленина
  • Старейшая улица Калужская

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Наш маршрут охватит улицы и переулки, сохранившие старинный облик, строения 18-19 вв. Мы пройдем и проедем:

  • По следам первой дороги Московской Руси, проходившей через самобытный город на холмах. Вы также узнаете любопытные факты о Муравском шляхе — том самом пути 13 века, по которой ездили в Золотую Орду.
  • От остатков древнего серпуховского кремля Ивана Грозного вдоль посада к белой слободе, где жили служилые люди.
  • От Воскресенского холма по старейшей улицей Калужской к Высоцкому мужскому монастырю.
  • По Первой Московской улице, застроенной по «Плану реконструкции уездных городов Московской губернии» и сохранившейся в неизменном состоянии со времени Екатерины II.

Кроме того, мы остановимся на площади Ленина, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим.

Серпухов православный

Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.
После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.

Жемчужина занарья

Вас ждет скрытый от глаз ансамбль Спасского храма — яркий пример «русского стиля» конца 19 — начала 20 века, подлинный шедевр виртуозного архитектора Клейна. Кроме того, по желанию после экскурсии вы сможете посетить музеи старообрядческой церкви, печати, хлеба или историко-художественный музей.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек при условии дополнительного авто
  • Автомобиль сегмента комфорт+ включён в стоимость
  • Возможность начала экскурсии — от ж/д Вокзала Серпухова.
  • Для посещения храмов иметь соответствующий вид.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Тульская д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 106 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Татьяна)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алла)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алла)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Ирина)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле (Алексей)
Оксана
15 мар 2025
Очень интересная экскурсия. 4 часа на машине - это просто огромный объём информации, множество интересных локаций, масса впечатлений. Даже если что-то в план рассказа изначально не входило, но в процессе вызывало интерес - Александр был готов ответить на любые вопросы. Очень понравилось, искренне рекомендуем!
Р
9 мар 2025
Все понравилось. Очень интересно и информативно. Все аспекты истории Серпухова отражены, при этом упор был на купеческо-промышленную историю, через известных серпуховичей - меценатов и благотворителей. Рекомендую. Учитывая разброс локаций, очень удобно, что экскурсия проводится на машине в сочетании с пешими прогулками
Е
20 фев 2025
Александр очень интересно рассказал о Серпухове. Мы полюбили этот город. Готовы рекомендовать Александра.
Alexandr
2 фев 2025
Большое спасибо Александру за очень интересную экскурсию по Серпухову и прошлому этого города. Город открылся с новой стороны в плане своей истории, не ожидал. Александр отлично владеет историческими фактами по
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истории этого края, очень хорошо подает материал. Экскурсия была на автомобиле, поэтому много увидели в разных концах города, но и походили тоже много. Пешком мы бы столько не прошли. Рекомендую брать именно этот тип экскурсии.

Т
1 фев 2025
Обычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города таких предложений часто не бывает. Вот и в Серпухов на намеченный день автобусной экскурсии не
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оказалось. И мы воспользовались путешествием с индивидуальным гидом Александром. Чему несказанно рады. Человеком он оказался неравнодушным ни к своему городу, ни к людям, приехавшим в него. Встретил нас прямо у вокзала на своей комфортабельной машине и более 4 часов возил,по ходу рассказывая о знаковых местах, домах, улицах, людях Серпухова. Часто мы выходили и проходили по интересным улицам, заходили в церкви и на территории монастырей, обозревали город со смотровых площадок. И везде Александр погружал нас в историю, подкрепляя старыми фотографиями.
Спасибо за тёплый приём и интересную подачу материала о городе. Хочется сюда вернуться снова!

Обычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города такихОбычное знакомство с городом начинается с обзорной экскурсии. Но зимой в будни в малые города таких
А
5 янв 2025
Имею богатый опыт путешествий и всегда пользуюсь помощью гидов. Александр на 100% оправдал ожидания. За время экскурсии мы осмотрели все важные места Серпухова, узнали много нового, особенно по истории города
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и региона в целом. Всё было легко, без "заумностей". Особо хочу отметить, что в начале экскурсии Александр интересуеться, какие есть предпочтения. В частности, он помог найти мне скульптурки павлинов (местный квест) и рассказал про особенности местной кулинарии.
Еще важно - хорошая, просторная и тёплая машина. Очень аккуратное вождение.
Отлично, однозначно рекомендую!

Имею богатый опыт путешествий и всегда пользуюсь помощью гидов. Александр на 100% оправдал ожидания. За времяИмею богатый опыт путешествий и всегда пользуюсь помощью гидов. Александр на 100% оправдал ожидания. За время
Т
3 янв 2025
Отличный экскурсовод! Всем рекомендую!
Катерина
27 окт 2024
Продуманный маршрут, подача информации прекрасная. Александр-настоящий энтузиаст своего дела. Экскурсия серьёзная, много дат, имён, событий, но это не утомляет, наоборот, создаётся полная картина богатой истории Серпухова. Это одна из лучших экскурсий за последнее время. Побольше бы таких гидов! Рекомендуем.
Л
15 окт 2024
Экскурсия по Серпухову прошла отлично. Александр прекрасно знает историю, интересно и увлекательно рассказывает. Быстро сумел перестроить маршрут по нашим пожеланиям с учётом возраста и наших физических возможностей. Чувствуется, что он любит свой город. Обязательно приедем через какое-то время ещё раз.
П
12 окт 2024
4 октября мы были на экскурсии в Серпухове. Экскурсовод Александр в течение четырех часов рассказывал нам об истории города и нашей Родины. Было очень интересно, познавательно, патриотично! Время пролетело незаметно. Столько впечатлений осталось после экскурсии. Большое спасибо!
Елена
12 окт 2024
Нам понравилась экскурсия, хотя этому очень воспрепятствовала погода, был сильнейший гололёд, но Александр выбирал маршрут более менее безопасный. Настоящего профессионального историка чувствуешь сразу, рассказ гида систематизирован, лаконичен, местами ироничен, как требует история или ситуация. Спасибо ему и очень рекомендую.
И
3 окт 2024
Давно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам все значимые места города, интересно, с историческими подробностями, рассказал о них…
По городу мы путешествовали на удобной машине комфорт- класса…
Александр, большое спасибо за прекрасный день в Серпухове!
Мы сюда ещё не раз вернёмся!
Давно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам всеДавно хотели ближе узнать Серпухов, его историю, красоту и неповторимость. Александр, наш Гид, показал нам все
С
29 сен 2024
Всё очень понравилось. Гид очень эрудированный, дал исчерпывающую информацию по истории и архитектуры города. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле.
Н
18 сен 2024
Мы, туристы из Москвы, 17 сентября 2024 года посетили г. Серпухов. Экскурсия прошла по-особенному, т. е. такая услуга, где мы втроем на автомобиле с экскурсоводом- водителем Александром, проехали по самым
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значимым местами города, посетили храмы и всё, что было заявлено в презентации тура. Познавательные и интеллектуальные рассказы Александра об истории, архитектуре, традициях и событиях в его любимом городе в разные времена обогатили нас новыми знаниями. Экскурсия прошла очень интересно и насыщенно, благодаря Александру, но мы не устали потому, что он использует интереснейшие фишечки во время экскурсии, но об этом, мы умолчим, чтобы другим было более интересно.
Приятное, заботливое и легкое общение Александра с туристами, чувствуется большой опыт, эрудиция и знание своего дела.
Прекрасное впечатление. Большое спасибо, Александр!
Рекомендуем. Наши приятельницы уже заинтересовались таким видом экскурсий.

Инна
30 июл 2024
Хороший экскурсовод должен обладать не только глубокими знаниями о достопримечательностях и истории места, но и способностью увлечь аудиторию своим рассказом. Он является связующим звеном между прошлым и настоящим, умеет заинтересовать
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слушателей деталями, фактами и анекдотами, которые оживят историю перед глазами слушателей.
Кроме знаний и рассказа, хороший экскурсовод обладает умением адаптироваться к аудитории.
Это все в полной мере относится к Александру.
Были на экскурсии 27 июля, в самую жару,после долгой дороги,пешком больше трех часов и не устали! Было интересно, Александр влюбил нас в Серпухов и мы обязательно приедем еще! Мы удивлялись, вдохновлялись, фотографировались. Было приятно,что Александр позвонил за день до поездки и дал советы по организации нашего отдыха. Что еще посмотреть,где остановиться. Мы приезжали в первый раз-это было важно. Спасибо огромное от всей нашей компании. У всех появилось желание привезти в Серпухов своих близких,друзей.

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