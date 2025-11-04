Экскурсия по Серпухову предлагает уникальную возможность окунуться в прошлое города.
Посетители увидят Соборную гору, где стены кремля соседствуют с православными храмами, и Торговую площадь, демонстрирующую архитектурные изменения последних веков.
Особняк купчихи Анны
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 📸 Уникальные старинные фото
- 📜 Интересные факты о знаменитостях
- 🏰 Посещение кремля и монастыря
- 🎨 Архитектурные шедевры
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Торговая площадь
- Особняк купчихи Анны Мараевой
- Высоцкий мужской монастырь
Описание экскурсии
Соборная гора. Здесь стены кремля перекликаются с ансамблем православных храмов. Лучшее место, чтобы познакомиться с историей города и его героями.
Архитектурный ансамбль Торговой площади. Стоя в одном месте, вы увидите изменения в архитектуре города за последние полтора века.
Особняк купчихи Анны Мараевой. Я расскажу, за что горожане были благодарны ей при жизни и как она связана со старообрядцами и шедеврами западноевропейского искусства.
Высоцкий мужской монастырь. Место тишины и молитвы, которую нарушают лишь обитатели пруда.
Я расскажу:
- Откуда в Серпухове павлины и при чём здесь Екатерина II
- Какую роль белокаменный кремль сыграл в сохранении целостности страны
- Что связывает с городом Чехова, Сталина и других известных личностей
- И многое другое
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 534 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. В Серпухов попала случайно, вышла на станции и влюбилась в город. Замужем за коренным серпуховичом, обожающим свой город. Вместе, за более чем десять лет, мы обошлиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
4 ноя 2025
Всей семьей посетили экскурсию «Серпухов сквозь эпохи». Очень понравился экскурсовод Елизавета, которая с первой минуты захватила нас своим рассказом. Интересно
, познавательно,доступно! Обязательно порекомендую знакомым Елизавету!!!
E
Elena
26 окт 2025
Огромное спасибо экскурсоводу и организатору Елизавете за погружение в историю и современность замечательного Серпухова! Хотя Елизавета заметила, что живёт в Серпухове только последние 12 лет, впечатление, что она коренной житель, настолько глубоко ее познания в истории города и его жителей. Длительная, увлекательная, очень грамотно построенная пешая прогулка запомнится нам надолго. Благодарим и желаем всего самого наилучшего!
С
Сергей
12 окт 2025
Очень рекомендую. Без экскурсии столько информации не узнаете.
И
Ирина
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия по Серпухову. Спасибо Елизавете, что подождала нас, несмотря на опоздание. И отдельное спасибо за милые открытки с павлинчиками! ❤️
Н
Наталья
11 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию, которая была наполнена прекрасным изложением истории, оптимальным маршрутом, доброжелательностью и любовью к своему городу! Елизавета, браво!
М
Мария
10 окт 2025
Большое спасибо Елизавете за прекрасную и интересную прогулку по городу. Интересно было и взрослому и ребенку. Действительно Елизавета это человек который живет своим городом и готов поделиться интересными историями и фактами. Хотелось бы еще раз приехать в город и конечно будем рекомендовать всем нашим знакомым.
Спасибо.
Н
Наталья
6 окт 2025
Очень интересная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Серпухова под интересный рассказ гида.
Карина
23 сен 2025
Спасибо Елизавете за насыщенную экскурсию! Очень познавательно, открыли для себя Серпухов, много фактов услышали. Маршрут охватывает все самые интересные точки Серпухова. Рекомендую!
Т
Татьяна
20 сен 2025
Благодарим Елизавету за прекрасный рассказ и прогулку по городу. Узнали много интересной информации.
С
Сона
19 сен 2025
Спасибо Елизавете за интересный рассказ о Серпухове! Вернемся ещё для посещения галереи и будем рекомендовать друзьям)
А
Анастасия
18 сен 2025
Нам всё понравилось 😊 начали во время, без задержек, программа интересная, находились, насмотрелись, интересный город) на вопросы наши все ответили! 💯 рекомендация
Т
Татьяна
8 сен 2025
Содержательная, интересная экскурсия, оптимальная с точки зрения продолжительности: успеваешь посмотреть основные достопримечательности, но при этом не сильно устать. Елизавета очень интересный рассказчик, большое ей спасибо за прекрасный день в Серпухове
Н
Наталья
2 сен 2025
Когда человек говорит с Вами о том, что он любит, знает, постоянно изучает и исследует — его рассказ становится душевным и эмоциональным — именно такой была экскурсия Елизаветы по Серпухову.
О
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия была интересной и насыщенной. Прошли от Соборной горы до Высоцкого монастыря. Увидели и главные исторические места города и те, о которых без экскурсовода вряд ли бы узнали
Т
Татьяна
24 авг 2025
Большое спасибо Елизавете! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы не заметили как пролетело время. Познавательная информация подается увлекательно и разжигает интерес. Остались очень довольными
