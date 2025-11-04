Экскурсия по Серпухову предлагает уникальную возможность окунуться в прошлое города.Посетители увидят Соборную гору, где стены кремля соседствуют с православными храмами, и Торговую площадь, демонстрирующую архитектурные изменения последних веков.Особняк купчихи Анны

Мараевой расскажет о старообрядцах и шедеврах искусства, а Высоцкий монастырь подарит минуты тишины. Истории о Чехове, Чкалове и других знаменитостях добавят экскурсии особую атмосферу. В конце путешествия можно записать впечатления на старинной открытке и отправить привет в будущее

Описание экскурсии

Соборная гора. Здесь стены кремля перекликаются с ансамблем православных храмов. Лучшее место, чтобы познакомиться с историей города и его героями.

Архитектурный ансамбль Торговой площади. Стоя в одном месте, вы увидите изменения в архитектуре города за последние полтора века.

Особняк купчихи Анны Мараевой. Я расскажу, за что горожане были благодарны ей при жизни и как она связана со старообрядцами и шедеврами западноевропейского искусства.

Высоцкий мужской монастырь. Место тишины и молитвы, которую нарушают лишь обитатели пруда.

Я расскажу: