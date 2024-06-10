Индивидуальная экскурсия «Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.
Вы посетите Введенский Владычный монастырь, где учился Валерий Чкалов и начинала свой путь
Вы посетите Введенский Владычный монастырь, где учился Валерий Чкалов и начинала свой путь
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный маршрут на автомобиле
- 🏰 Посещение двух монастырей и Соборной горы
- 📜 Узнайте историю города и его обителей
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и групп до 10 человек
- 🎭 Включает посещение городских достопримечательностей
Что можно увидеть
- Введенский Владычный монастырь
- Соборная гора
- Высоцкий монастырь
- ДОТ 1941 года
- Дворец Кишкиных
- Историко-художественный музей
- Старообрядческая церковь
- Городской театр
- Городской парк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Три холма города
Я расскажу о двух обителях 14 века, построенных для обороны Московского княжества и для духовного роста горожан. Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город. Вы посетите:
- Введенский Владычный монастырь. Здесь разбрасывал золотые монеты Борис Годунов, учился Валерий Чкалов и начинала свой монашеский путь Ефросиния Колюпановская. В монастыре долгие годы находилась икона «Неупиваемая чаша». Мы зайдём во все объекты внутри — я окончила курсы православного экскурсовода и получила аккредитацию на проведение здесь экскурсий
- Соборную гору. Вы услышите историю Серпуховского кремля с грустным концом и посмотрите на то, что от него осталось
- Высоцкий монастырь, заложенный Сергием Радонежским
Городские достопримечательности на автомобиле
Вы узнаете о решении Ивана Грозного, которое он принял в Серпухове. Я покажу вам единственный сохранившийся на территории города ДОТ 1941 года. Из окон автомобиля вы увидите:
- Училище белошвеек, а затем медучилище
- Дворец Кишкиных — тюремный замок по образцу Аничкова дворца
- Здание, построенное Гаврилой Солодовниковым, в котором работал Сталин
- Городской театр и парк, заложенные в конце 19 века
- Историко-художественный музей и старообрядческую церковь
- Смотровую площадку с лучшим видом на город
Вы услышите о каждом месте! Это отработанный мною маршрут, который охватывает всё самое интересное в городе, но который долго проходить пешком.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2019 г. в., есть одно детское кресло
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 10 участников), если вы будете на вашем транспорте. В этом случае мы установим прямую видеосвязь и все услышат рассказ на недолгих участках переезда
- По запросу можем взять в аренду микроавтобус Mercedes 2020 г. в. на 10 чел. Стоимость оплачивается дополнительно — 6000 руб. за два часа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Введенского Владычного монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!Задать вопрос
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