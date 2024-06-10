Индивидуальная экскурсия «Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.Вы посетите Введенский Владычный монастырь, где учился Валерий Чкалов и начинала свой путь

Ефросиния Колюпановская, а также Соборную гору с её историей и Высоцкий монастырь, заложенный Сергием Радонежским. На автомобиле Hyundai Creta 2019 Г.В. вы увидите городские достопримечательности, включая ДОТ 1941 года и дворец Кишкиных

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Три холма города

Я расскажу о двух обителях 14 века, построенных для обороны Московского княжества и для духовного роста горожан. Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город. Вы посетите:

Введенский Владычный монастырь. Здесь разбрасывал золотые монеты Борис Годунов, учился Валерий Чкалов и начинала свой монашеский путь Ефросиния Колюпановская. В монастыре долгие годы находилась икона «Неупиваемая чаша». Мы зайдём во все объекты внутри — я окончила курсы православного экскурсовода и получила аккредитацию на проведение здесь экскурсий

Соборную гору. Вы услышите историю Серпуховского кремля с грустным концом и посмотрите на то, что от него осталось

Высоцкий монастырь, заложенный Сергием Радонежским

Городские достопримечательности на автомобиле

Вы узнаете о решении Ивана Грозного, которое он принял в Серпухове. Я покажу вам единственный сохранившийся на территории города ДОТ 1941 года. Из окон автомобиля вы увидите:

Училище белошвеек, а затем медучилище

Дворец Кишкиных — тюремный замок по образцу Аничкова дворца

Здание, построенное Гаврилой Солодовниковым, в котором работал Сталин

Городской театр и парк, заложенные в конце 19 века

Историко-художественный музей и старообрядческую церковь

Смотровую площадку с лучшим видом на город

Вы услышите о каждом месте! Это отработанный мною маршрут, который охватывает всё самое интересное в городе, но который долго проходить пешком.

Организационные детали