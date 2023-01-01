Морская экскурсия по бухте Севастополя

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Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя
Морская экскурсия по бухте Севастополя

Что вас ожидает 🤩

  • Ежедневно с 10:00 до 18:00 Вы увидите:
  • Стоянку боевых кораблей Черноморского Флота
  • Казематированные батареи-форты Михайловский и Константиновский
  • Памятник «Затопленным кораблям», «Матросу и солдату»
  • Обелиск городу-герою Севастополю
  • Пирамида Свято-Никольский храм
  • Сухие доки градообразующего старейшего судоремонтного завода-ровесника города
  • Памятник «Эсминцу Свободный»
  • Центральную набережную Приморский бульвар и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Морская экскурсия по бухте Севастополя на яхте или катере с экскурсоводом на борту.
Индивидуальная морская экскурсия.
Обзор военных кораблей, исторический центр города Севастополя

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Адрес: площадь Нахимова 2, причал 148
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Адрес: площадь Нахимова 2, причал 148
  • Тел. +79787842674, +79781017331
У нас ещё много экскурсий в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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