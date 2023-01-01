Что вас ожидает 🤩
Ежедневно с 10:00 до 18:00 Вы увидите:
Стоянку боевых кораблей Черноморского Флота
Казематированные батареи-форты Михайловский и Константиновский
Памятник «Затопленным кораблям», «Матросу и солдату»
Обелиск городу-герою Севастополю
Пирамида Свято-Никольский храм
Сухие доки градообразующего старейшего судоремонтного завода-ровесника города
Памятник «Эсминцу Свободный»
Центральную набережную Приморский бульвар и многое другое!
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При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская экскурсия по бухте Севастополя на яхте или катере с экскурсоводом на борту.
Индивидуальная морская экскурсия.
Обзор военных кораблей, исторический центр города Севастополя
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Адрес: площадь Нахимова 2, причал 148
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Адрес: площадь Нахимова 2, причал 148
Тел. +79787842674, +79781017331
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