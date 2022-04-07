Вечерний Фиолент

Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции»

Групповая
Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции».

Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало. На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием.

Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса. Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана.
Вечерний Фиолент
Вечерний Фиолент
Вечерний Фиолент
Вечерний Фиолент
Вечерний Фиолент
Вечерний Фиолент

Что вас ожидает 🤩

  • Балаклавская набережная
  • Храм 12-ти апостолов
  • Сверхсекретный военный объект — подземная база подводных лодок (музей «Балаклава»)
  • Генуэзская крепость Чембало
  • Балаклавская бухта
  • Фиолент
  • Видовая площадка

Зебра рекомендует!

Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции». Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало.
На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием. Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса (завод по ремонту подводных лодок).
Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана. Памятник А. С. Пушкину. Тайны скал Орест и Пилад, Святого Явления — обзор с видовой площадки.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: музей подводных лодок 650 руб., морская прогулка 500 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты: музей подводных лодок 650 руб.
  • Морская прогулка 500 руб
Место начала и завершения?
пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 14:00

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