Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции»
Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции».
Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало. На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием.
Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса. Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана.
Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало. На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием.
Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса. Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана.
Что вас ожидает 🤩
- Балаклавская набережная
- Храм 12-ти апостолов
- Сверхсекретный военный объект — подземная база подводных лодок (музей «Балаклава»)
- Генуэзская крепость Чембало
- Балаклавская бухта
- Фиолент
- Видовая площадка
Зебра рекомендует!
Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции». Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало.
На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием. Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса (завод по ремонту подводных лодок).
Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана. Памятник А. С. Пушкину. Тайны скал Орест и Пилад, Святого Явления — обзор с видовой площадки.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- транспортно-экскурсионное обслуживание,
- услуги аттестованного гида-экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты: музей подводных лодок 650 руб., морская прогулка 500 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Что не входит
- Входные билеты: музей подводных лодок 650 руб.
- Морская прогулка 500 руб
- Место начала и завершения?
- пл. Нахимова, д. 3
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно с 14:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 14:00
Виктория — ваш гид в Севастополе
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