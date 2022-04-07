Зебра рекомендует!

Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции». Храм 12-ти апостолов, обзор Генуэзской крепости Чембало.

На выбор: морская прогулка с выходом в открытое море и возможным купанием. Или посещение Балаклавского подземного музейного комплекса (завод по ремонту подводных лодок).

Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана. Памятник А. С. Пушкину. Тайны скал Орест и Пилад, Святого Явления — обзор с видовой площадки.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно: