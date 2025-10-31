В Вадим Татьяна интересный рассказчик. Владеет массой информации. Посмотрели достопримечательности центральной части. Покатились на пароме и теплоходе. Посмотрели панораму города с верхней палубы парома и смотровой левого берега. Три часа пошли быстро и содержательно. Последний раз был в этом городе 45 лет назад. Спасибо.

А Анна

М Мария читать дальше группу - в итоге наша экскурсия началась в 16:45 вместо 16:00, ждали еще одну девушку (она так и не пришла) и экскурсовода Алексея - его рассказ нам очень понравился, но экскурсия длилась ровно час, с учетом морской прогулки, - в 17:45 уже высадились с парома и распрощались. При этом заявленная длительность экскурсии - 3 часа (интернет не работал, поэтому только постфактум сверилась с программой)… Написала смс организатору, с которой общалась по телефону, но никакого ответа не получила, поэтому пишу здесь как есть. Вероятно, экскурсию должны были отменить из-за малого количества слушателей, но забыли, поэтому срочно искали свободного гида… Разочарованы Вдвоем с мужем побывали на сборной экскурсии "Вечерний Севастополь". Я так поняла, что произошла какая-то организационная накладка, на оговоренном месте встречи организатора не было, звонила ей, чтобы понять, где искать

Ю Юлия Экскурсия содержательна и пешеодна))). Т к пришлось подстраиваться к современным реалиям, не пришлось переправится по морю. - будет повод вернуться! Севастополь прекрасен и ухожен!!!

Л Любовь Мы первый раз в г. Севастополь. Понравилось всё что видели, замечательный экскурсовод, интересный рассказ. Надеемся, что в следующий наш приезд город станет ещё краше.

Н Наталья

Е Елена читать дальше достойной альтернативы. А плана Б как будто и не было толком. Мы покрутились опять на том же пятачке: пл. Нахимова, Матросский бульвар, Графская пристань. И экскурсия вместо заявленных 3ч длилась ровно 2ч 15мин. Экскурсовод говорила не то чтобы тихо, но почти всё время мы ходили по ужасно шумным местам, и приходилось напрягаться, чтобы её слышать. Это легко решается с помощью микрофона, но несмотря на подобные отзывы, пока не изменилось. В общем, я была, увы, разочарована. Экскурсия не стоила таких денег. К сожалению, мне экскурсия не очень понравилась. В основном, конечно, потому что закрыли рейд, и морской части у нас не было. Понятно, что организаторы тут не виноваты, однако хотелось бы

Д Дарья Отличная экскурсия! Посмотрели основные достопримечательности центральной части Севастополя, прослушали интересную историческую сводку, прокатились на пароме и катере. Можно было задавать любые вопросы, экскурсовод вежливо и ёмко на все отвечала.

Всем рекомендую!

А Асия Отличный гид Татьяна Михайловна

А Алексей

М Максим Очень понравилась, особенно как рассказывает гид. Видно что профессию свою знает на все 100 и хочет поделиться с тобой своими знаниями. Нам с женой очень понравилось. Рекомендуем. Не подалеете

В Вадим

К Константин Я очень благодарен экскурсоводу Татьяне Михайловне за проведенную пешую экскурсию по вечернему Севастополю. Эрудированный, интеллигентный и интересно рассказывающий экскурсовод, как Татьяна Михайловна, на своём месте. Видно, что человек любит свою работу. За небольшое время удалось получить информацию по городу, в какой-то степени вспомнили уроки истории. В общем, ставлю высший балл за экскурсию

А Александр читать дальше экскурсии народ сливается сам. Не интересно. Но это ладно,кому как,но купите вы для гида громкоговоритель. Он же копейки стоит. Невозможно стоять впритык к человеку,особенно когда он рассказывает спиной к тебе. Не слышно вообще ничего. Экскурсия составлена безобразно. Самая не интересная экскурсия. Есть с чем сравнить. Утомительно. Очень много дат и рассказ составлен выборочно. Конечно,тяжело за час рассказать историю такого города да и выжать самое главное не легко,но на то она и работа гидом. В течении