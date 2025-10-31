Севастополь прекрасен в любое время года и в любое время суток.
Приглашаем Вас познакомиться с нашим знаменитым городом и почувствовать его незабываемую атмосферу в вечернее время.
Вас ждет легкая, познавательная экскурсия, во время которой мы расскажем про основные достопримечательности центра Севастополя и покажем знаменитый город с моря.
Описание водной прогулкиОгни Севастополя 🔵 На площади Нахимова начнется наше путешествие по центральной части Севастополя, где мы осмотрим его главные достопримечательности: памятник великому флотоводцу П. С. Нахимову, Графскую пристань — одну из самых красивых в Европе, бывшую гостиницу «Киста» 🔵Далее нас ждет Приморский бульвар — визитная карточка Севастополя. Самое любимое место отдыха и прогулок жителей и гостей города: знаменитая «Ракушка», мостик Влюбленных, Солнечные часы, знаменитый Памятник затопленным кораблям, Дворец детства и юности. 🔵 Артиллерийская бухта. Отсюда мы совершим небольшую морскую прогулку по Севастопольской бухте на рейсовом пароме к мысу «Кордон»(15-20мин.) 🔵 Посетим Северную сторону города и площадь Захарова. Поднимемся по ступеням на вершину мыса «Кордон». Осмотрим памятник воинам 2-й гвардейской армии, освобождавшей Севастополь. Отсюда нам откроются прекрасные виды на город и море. 🔵 Возвращаемся в город на рейсовом катере. 🔵Матросский бульвар. Шикарные виды и достопримечательности. Завершение экскурсии. Во время нашего путешествия вас будет сопровождать интересный рассказ экскурсовода, прекрасные виды и морской бриз. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 3 часа, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому важно иметь удобную обувь, а также одежду по погоде и сезону.
- Входных билетов нет.
Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова
- Памятник П.С. Нахимову
- Графская пристань
- Гостиница «Кист»
- Приморский бульвар
- Памятник затопленным кораблям
- Ракушка
- Солнечные часы
- Дворец детства и юности
- Мостик влюбленных
- Артиллерийская бухта
- Площадь Захарова
- Мыс Кордон
- Памятник воинам 2-й гвардейской армии
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Морская прогулка на пароме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому важно иметь удобную обувь, а также одежду по погоде и сезону
- Входных билетов нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
31 окт 2025
Татьяна интересный рассказчик. Владеет массой информации. Посмотрели достопримечательности центральной части. Покатились на пароме и теплоходе. Посмотрели панораму города с верхней палубы парома и смотровой левого берега. Три часа пошли быстро и содержательно. Последний раз был в этом городе 45 лет назад. Спасибо.
А
Анна
29 окт 2025
М
Мария
17 окт 2025
Вдвоем с мужем побывали на сборной экскурсии "Вечерний Севастополь". Я так поняла, что произошла какая-то организационная накладка, на оговоренном месте встречи организатора не было, звонила ей, чтобы понять, где искать
Ю
Юлия
13 окт 2025
Экскурсия содержательна и пешеодна))). Т к пришлось подстраиваться к современным реалиям, не пришлось переправится по морю. - будет повод вернуться! Севастополь прекрасен и ухожен!!!
Л
Любовь
27 сен 2025
Мы первый раз в г. Севастополь. Понравилось всё что видели, замечательный экскурсовод, интересный рассказ. Надеемся, что в следующий наш приезд город станет ещё краше.
Н
Наталья
24 сен 2025
Е
Елена
23 сен 2025
К сожалению, мне экскурсия не очень понравилась. В основном, конечно, потому что закрыли рейд, и морской части у нас не было. Понятно, что организаторы тут не виноваты, однако хотелось бы
Д
Дарья
15 сен 2025
Отличная экскурсия! Посмотрели основные достопримечательности центральной части Севастополя, прослушали интересную историческую сводку, прокатились на пароме и катере. Можно было задавать любые вопросы, экскурсовод вежливо и ёмко на все отвечала.
Всем рекомендую!
А
Асия
13 сен 2025
Отличный гид Татьяна Михайловна
А
Алексей
7 сен 2025
М
Максим
2 сен 2025
Очень понравилась, особенно как рассказывает гид. Видно что профессию свою знает на все 100 и хочет поделиться с тобой своими знаниями. Нам с женой очень понравилось. Рекомендуем. Не подалеете
В
Вадим
26 авг 2025
К
Константин
25 авг 2025
Я очень благодарен экскурсоводу Татьяне Михайловне за проведенную пешую экскурсию по вечернему Севастополю. Эрудированный, интеллигентный и интересно рассказывающий экскурсовод, как Татьяна Михайловна, на своём месте. Видно, что человек любит свою работу. За небольшое время удалось получить информацию по городу, в какой-то степени вспомнили уроки истории. В общем, ставлю высший балл за экскурсию
А
Александр
22 авг 2025
Утомительно. Очень много дат и рассказ составлен выборочно. Конечно,тяжело за час рассказать историю такого города да и выжать самое главное не легко,но на то она и работа гидом. В течении
Т
Татьяна
16 авг 2025
Экскурсовод Татьяна отлично провела экскурсию. Нам для первого дня пребывания в городе очень подошла недолгая экскурсия в комфортное время в 17.00. Сняла одну звезду за отсутствие микрофона у экскурсовода. При большой группе не все могут слышать всю информацию
Входит в следующие категории Севастополя
