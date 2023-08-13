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Морские прогулки Севастополь Балаклава, рыбалка, дельфины

Откройте для себя волшебство морских прогулок в Балаклаве. Идеальный выбор для незабываемого отдыха и приключений на воде
Приглашаем вас на незабываемые морские прогулки в живописной Балаклаве.

Это уникальная возможность насладиться красотой Севастопольских локаций с моря, которые недоступны с берега.

Почувствуйте свободу и восторг, плывя по волнам открытого моря, где
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вы можете устроить неповторимый фотосет на яхте, насладиться купанием в кристально чистых водах и, если повезет, встретить дружелюбных дельфинов.

Наш катер, длиной в десять метров, оборудован всем необходимым для комфортного путешествия: уютный туалет, душ, портативный холодильник и аудиосистема для вашего настроения.

Вы сами выбираете продолжительность и маршрут вашей прогулки, будь то короткая экскурсия по Балаклавской бухте, часовое путешествие в открытое море, двухчасовая фотосессия на закате или исследование самых живописных уголков от мыса Фиолент до мыса Айя. Подводная охота, надводная рыбалка, или просто расслабление под солнцем - выбор за вами.

Не забудьте забронировать вашу прогулку заранее и подготовиться к путешествию, взяв с собой паспорт или его копию. Одевайтесь по погоде, чтобы ваше приключение было максимально комфортным. Мы ждем вас, чтобы подарить незабываемые впечатления от морских прогулок в Балаклаве

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные морские локации
  • 📸 Незабываемые фотосессии
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🎣 Подводная охота и рыбалка
  • 🛥 Комфорт на борту яхты
  • 💑 Романтические сюрпризы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морских прогулок, рыбалки и наблюдения за дельфинами - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями морских приключений и комфортной погодой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Морские прогулки Севастополь Балаклава, рыбалка, дельфины
Морские прогулки Севастополь Балаклава, рыбалка, дельфины
Морские прогулки Севастополь Балаклава, рыбалка, дельфины
Ближайшие даты:
17
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июл20
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июл
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Балаклавская бухта
  • Мыс Фиолент
  • Мыс Айя
  • Бухта Ласпи

Описание водной прогулки

Описание катера

Наш катер имеет длину 11 метров и предоставляет возможность комфортного размещения до 10 гостей. На борту вы найдете все необходимое для приятного времяпрепровождения: туалет, портативный холодильник и аудиосистему.

Чем заняться на борту?

Вы сами выбираете программу и маршрут прогулки, основываясь на ваших интересах. Возможности безграничны:

  • Фотосессия на закате
  • Загар на солнышке
  • Наблюдение за дельфинами, которые радуют нас почти каждый выход
  • Подводная охота и надводная рыбалка

Также у нас есть все необходимое для комфортного плавания.

Варианты прогулок

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

  • 30-минутная прогулка по Балаклавской бухте
  • Часовая прогулка с выходом в открытое море
  • Двухчасовая фотосессия на закате
  • Посещение самых красивых локаций от мыса Фиолент до мыса Айя (бухта Ласпи)

Время отдыха выбираете вы!

Важно знать

Перед оплатой обязательно свяжитесь с капитаном! Рекомендуем бронировать прогулку заранее (за 1-2 дня).

Также обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Одевайтесь по погоде, учитывая сезон и необходимость защиты от солнца или ветра.
  • Не забудьте взять с собой паспорт или его копию (это требование органов, контролирующих судоходство).

Любой день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Круты локации
  • Красивые гроты
  • Подводный мир
  • Дельфины
Что включено
  • Все включено (donations)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Балаклавы
Завершение: Балаклава
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Прежде чем оплачивать экскурсию, свяжитесь с капитаном
  • Одевайтесь по погоде, возьмите с собой защиту от солнца и ветра, (в зависимости от сезона)
  • С собой паспорт или его копия (требование органов, контролирующих судоходство)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
13 авг 2023
От экскурсии получили все что хотели. Прекрасная прогулка с шикарными видами, купание в открытом море, дельфины! Великолепный семейный отдых на море! Большое спасибо капитану Александру.

Входит в следующие категории Севастополя

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