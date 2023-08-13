Приглашаем вас на незабываемые морские прогулки в живописной Балаклаве.
Это уникальная возможность насладиться красотой Севастопольских локаций с моря, которые недоступны с берега.
Почувствуйте свободу и восторг, плывя по волнам открытого моря, где
Это уникальная возможность насладиться красотой Севастопольских локаций с моря, которые недоступны с берега.
Почувствуйте свободу и восторг, плывя по волнам открытого моря, где
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные морские локации
- 📸 Незабываемые фотосессии
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🎣 Подводная охота и рыбалка
- 🛥 Комфорт на борту яхты
- 💑 Романтические сюрпризы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морских прогулок, рыбалки и наблюдения за дельфинами - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями морских приключений и комфортной погодой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Балаклавская бухта
- Мыс Фиолент
- Мыс Айя
- Бухта Ласпи
Описание водной прогулки
Описание катера
Наш катер имеет длину 11 метров и предоставляет возможность комфортного размещения до 10 гостей. На борту вы найдете все необходимое для приятного времяпрепровождения: туалет, портативный холодильник и аудиосистему.
Чем заняться на борту?
Вы сами выбираете программу и маршрут прогулки, основываясь на ваших интересах. Возможности безграничны:
- Фотосессия на закате
- Загар на солнышке
- Наблюдение за дельфинами, которые радуют нас почти каждый выход
- Подводная охота и надводная рыбалка
Также у нас есть все необходимое для комфортного плавания.
Варианты прогулок
Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- 30-минутная прогулка по Балаклавской бухте
- Часовая прогулка с выходом в открытое море
- Двухчасовая фотосессия на закате
- Посещение самых красивых локаций от мыса Фиолент до мыса Айя (бухта Ласпи)
Время отдыха выбираете вы!
Важно знать
Перед оплатой обязательно свяжитесь с капитаном! Рекомендуем бронировать прогулку заранее (за 1-2 дня).
Также обратите внимание на следующие рекомендации:
- Одевайтесь по погоде, учитывая сезон и необходимость защиты от солнца или ветра.
- Не забудьте взять с собой паспорт или его копию (это требование органов, контролирующих судоходство).
Любой день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круты локации
- Красивые гроты
- Подводный мир
- Дельфины
Что включено
- Все включено (donations)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Балаклавы
Завершение: Балаклава
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Прежде чем оплачивать экскурсию, свяжитесь с капитаном
- Одевайтесь по погоде, возьмите с собой защиту от солнца и ветра, (в зависимости от сезона)
- С собой паспорт или его копия (требование органов, контролирующих судоходство)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 авг 2023
От экскурсии получили все что хотели. Прекрасная прогулка с шикарными видами, купание в открытом море, дельфины! Великолепный семейный отдых на море! Большое спасибо капитану Александру.
Входит в следующие категории Севастополя
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