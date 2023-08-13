Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшие месяцы для морских прогулок, рыбалки и наблюдения за дельфинами - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями морских приключений и комфортной погодой.

Приглашаем вас на незабываемые морские прогулки в живописной Балаклаве.Это уникальная возможность насладиться красотой Севастопольских локаций с моря, которые недоступны с берега.Почувствуйте свободу и восторг, плывя по волнам открытого моря, где

вы можете устроить неповторимый фотосет на яхте, насладиться купанием в кристально чистых водах и, если повезет, встретить дружелюбных дельфинов. Наш катер, длиной в десять метров, оборудован всем необходимым для комфортного путешествия: уютный туалет, душ, портативный холодильник и аудиосистема для вашего настроения. Вы сами выбираете продолжительность и маршрут вашей прогулки, будь то короткая экскурсия по Балаклавской бухте, часовое путешествие в открытое море, двухчасовая фотосессия на закате или исследование самых живописных уголков от мыса Фиолент до мыса Айя. Подводная охота, надводная рыбалка, или просто расслабление под солнцем - выбор за вами. Не забудьте забронировать вашу прогулку заранее и подготовиться к путешествию, взяв с собой паспорт или его копию. Одевайтесь по погоде, чтобы ваше приключение было максимально комфортным. Мы ждем вас, чтобы подарить незабываемые впечатления от морских прогулок в Балаклаве

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Севастополе

Сева Ваш гид в Севастополе

Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Описание катера

Наш катер имеет длину 11 метров и предоставляет возможность комфортного размещения до 10 гостей. На борту вы найдете все необходимое для приятного времяпрепровождения: туалет, портативный холодильник и аудиосистему.

Чем заняться на борту?

Вы сами выбираете программу и маршрут прогулки, основываясь на ваших интересах. Возможности безграничны:

Фотосессия на закате

Загар на солнышке

Наблюдение за дельфинами, которые радуют нас почти каждый выход

Подводная охота и надводная рыбалка

Также у нас есть все необходимое для комфортного плавания.

Варианты прогулок

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

30-минутная прогулка по Балаклавской бухте

Часовая прогулка с выходом в открытое море

Двухчасовая фотосессия на закате

Посещение самых красивых локаций от мыса Фиолент до мыса Айя (бухта Ласпи)

Время отдыха выбираете вы!

Важно знать

Перед оплатой обязательно свяжитесь с капитаном! Рекомендуем бронировать прогулку заранее (за 1-2 дня).

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