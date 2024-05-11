Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Древний и новый Херсонес - интереснейшие места, которые нужно посетить обязательно 5 3 оценки

Светлана Ваш гид в Севастополе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме технических дней - понедельник) 5% Скидка на заказ 6200 выгода 310 ₽ 5890 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии В этой экскурсии можно погрузиться в историю и современность - невероятные места, события, захватывающие картинки Херсонес, что это - наследие предков или…. начало начал Экскурсия длительностью более 4 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно. Подойдет для ценителей классики и тех, кто любит современные интерактивные музей. Заповедник, сохранивший наследие греции и Византии. Новый херсонес - возможность почувствовать себя жителем того времени… В нашей мини-группе можно просто прогуляться в сопровождении гида, а можно и окунуться в мир живой истории - выбор за Вами. Мы поможем получить максимум интересной информации и ярких эмоций Важная информация: Начало от пл. Нахимова. Подача авто в отдаленные от центра места - дополнительная плата

ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме технических дней - понедельник) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мыс Фиолент

Херсонесский маяк

Пляж Баунти

Мыс Выноградный

Монастырь

Озеро - сердце

Балаклава Что включено Транспорт, услуги гида, чай, пледы, и плащи - мы готовы к любой погоде

Посещение 35 Батареи Что не входит в цену Входные билеты в Балклавский Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

Обед. Где начинаем и завершаем? Начало: Пл. Нахимова. Если Вас нужно забрать в отдаленных от центра местах - подача авто за доп плату Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме технических дней - понедельник) Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Начало от пл. Нахимова. Подача авто в отдаленные от центра места - дополнительная плата Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.