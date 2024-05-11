Мои заказы

Херсонес от начала до наших дней

Индивидуальная экскурсия по Балаклаве на весь день
Древний и новый Херсонес - интереснейшие места, которые нужно посетить обязательно
5
3 оценки
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

В этой экскурсии можно погрузиться в историю и современность - невероятные места, события, захватывающие картинки Херсонес, что это - наследие предков или…. начало начал Экскурсия длительностью более 4 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно. Подойдет для ценителей классики и тех, кто любит современные интерактивные музей. Заповедник, сохранивший наследие греции и Византии. Новый херсонес - возможность почувствовать себя жителем того времени… В нашей мини-группе можно просто прогуляться в сопровождении гида, а можно и окунуться в мир живой истории - выбор за Вами. Мы поможем получить максимум интересной информации и ярких эмоций Важная информация: Начало от пл. Нахимова. Подача авто в отдаленные от центра места - дополнительная плата

ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме технических дней - понедельник)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Фиолент
  • Херсонесский маяк
  • Пляж Баунти
  • Мыс Выноградный
  • Монастырь
  • Озеро - сердце
  • Балаклава
Что включено
  • Транспорт, услуги гида, чай, пледы, и плащи - мы готовы к любой погоде
  • Посещение 35 Батареи
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Балклавский Военно-исторический музей фортификационных сооружений.
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Если Вас нужно забрать в отдаленных от центра местах - подача авто за доп плату
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9-00 до 16-00 (кроме технических дней - понедельник)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало от пл. Нахимова. Подача авто в отдаленные от центра места - дополнительная плата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

