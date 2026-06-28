Мы посетим наиболее живописные места Севастополя.
Прогуляемся по древнему Херсонесу и Новому Херсонесу, прогуляемся по набережной Балаклавы Попробуем вино на винодельне и прокатимся на катере.
Прогуляемся по древнему Херсонесу и Новому Херсонесу, прогуляемся по набережной Балаклавы Попробуем вино на винодельне и прокатимся на катере.
Описание экскурсииХерсонес и Балаклава — наиболее живописные места в городе, и их мы посетим. Прогуляемся по древнему или новому городу Херсонесу, в котором и проходило крещение Руси. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем этого места. Балаклава — живописная бухта и небольшой городок, разместившийся у берега моря. История ее уходит в древние века. Здесь мы посетим секретный грот, скрывавший одну из тайн Балаклавы. По желанию, совершим прогулку на катере.
ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Херсонес:
- Владимирский собор
- Новый Херсонес
- Балаклава:
- Музей по ремонту подводных лодок
- Набережная Балаклавы
- Крепость Чембало
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на катере - от 1500 руб. (по желанию)
- Дегустация 1200 р. по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спустя почти год только дошли руки написать отзыв о нашем прекрасном путешествии (Светлана, простите!).
Всё прошло просто великолепно. Забронировали экскурсию, списались со Светланой, обсудили все наши пожелания, гид согласовала наш трип.
Всё прошло просто великолепно. Забронировали экскурсию, списались со Светланой, обсудили все наши пожелания, гид согласовала наш трип.
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И
Замечательная экскурсия с Павлом!!! Экскурсия была больше 6 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Были в центре Севастополя, в Новом и Старом Херсонесе и на мысе Фиолент. Очень
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А
Спасибо огромное Светлане за экскурсию!!!
Это было лучшее наше решение взять индивидуальную экскурсию,чтобы посмотреть Севастополь!
Красивые виды,интересная экскурсия (без перегруза информацией) от Светланы и множество хороших фотографий 😍 Спасибо большое 😘😘😘
Это было лучшее наше решение взять индивидуальную экскурсию,чтобы посмотреть Севастополь!
Красивые виды,интересная экскурсия (без перегруза информацией) от Светланы и множество хороших фотографий 😍 Спасибо большое 😘😘😘
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О
Севастополь. Светлана, наш экскурсовод, строила и свой рассказ, и само путешествие полностью под нас - группу из трех весьма пожилых людей. При этом учитывая погоду: холодную, пасмурную, даже с дождем.
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А
Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
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Г
За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
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