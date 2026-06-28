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Тем не менее мы получили удовольствие от парома, от прогулки по Новому Херсонесу, а потом и по Старому с заходом во Владимирский собор. Погода портилась на глазах - выпал туман, но Светлана, накормив нас (показала недорогую, быструю и вкусную столовую), провезла к мысу Фиолент (Свято-Георгиевский монастырь, основанный в 891 г., и памятный знак в честь визита в него А. С. Пушкина в 1820 г) и к Братскому кладбищу времен Крымской войны 1850-х гг (Инкерман) со Свято-Никольским храмом. Конечно, мы очень устали, но прекрасные впечатления от экскурсии и - главное! - экскурсовода затмевали чувство усталости. Конечно, очень рекомендуем Светлану и её "Насыщенный день: лучшие места Севастополя" всем, в т. ч. своим друзьям и близким - в частности, с помощью кадров, которые сделали сами, и которыми поделилась с нами Светлана (забыла отметить этот момент: Светлана фотографировала без всякой нашей просьбы и, конечно, по просьбе, поэтому у нас получился очень неплохой фотообзор нашего путешествия). Ещё раз: СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО!