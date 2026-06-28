Насыщенный день - лучшие места Севастополя: Балаклава и Херсонес

Отправляемся на экскурсию по Севастополю: пещерный город Каламита и винодельня
Мы посетим наиболее живописные места Севастополя.

Прогуляемся по древнему Херсонесу и Новому Херсонесу, прогуляемся по набережной Балаклавы Попробуем вино на винодельне и прокатимся на катере.
5
22 отзыва
Насыщенный день - лучшие места Севастополя: Балаклава и Херсонес
Насыщенный день - лучшие места Севастополя: Балаклава и Херсонес
Насыщенный день - лучшие места Севастополя: Балаклава и Херсонес

Описание экскурсии

Херсонес и Балаклава — наиболее живописные места в городе, и их мы посетим. Прогуляемся по древнему или новому городу Херсонесу, в котором и проходило крещение Руси. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем этого места. Балаклава — живописная бухта и небольшой городок, разместившийся у берега моря. История ее уходит в древние века. Здесь мы посетим секретный грот, скрывавший одну из тайн Балаклавы. По желанию, совершим прогулку на катере.

ежедневно по запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Херсонес:
  • Владимирский собор
  • Новый Херсонес
  • Балаклава:
  • Музей по ремонту подводных лодок
  • Набережная Балаклавы
  • Крепость Чембало
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Прогулка на катере - от 1500 руб. (по желанию)
  • Дегустация 1200 р. по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
А
Спустя почти год только дошли руки написать отзыв о нашем прекрасном путешествии (Светлана, простите!).
Всё прошло просто великолепно. Забронировали экскурсию, списались со Светланой, обсудили все наши пожелания, гид согласовала наш трип.
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Светлана втретила нас на вокзале в оговоренное время, мы посетили самые основные достопримечательности Севастополя, заглянули на невероятный Фиолент, заскочили в Бельбек за вином, затем отправились на морскую прогулку в Балаклаву и уехали в Ялту, в отель. Экскурсия прошла на одном дыхании, в замечательном настроении и осталась у нас в самом сердце. Спасибо Вам, Светлана! Надеюсь, когда-нибудь мы ещё приедем в Крым и сможем снова с Вами встретиться, познакомиться с новыми удивительными местами.

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И
Замечательная экскурсия с Павлом!!! Экскурсия была больше 6 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Были в центре Севастополя, в Новом и Старом Херсонесе и на мысе Фиолент. Очень
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интересный рассказ Павла о городе, его традициях и легендах! После экскурсии осталось желание еще больше узнать об этом замечательном городе, людях создававших и защищающих этот город, посетить места окутанные боевой славой. Спасибо Павлу за интересную и содержательную экскурсию. Мы влюбились в этот город и обязательно вернемся, чтобы вновь увидеть этот город,дышащий историей, и узнать, то что не успели в этот раз.

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А
Спасибо огромное Светлане за экскурсию!!!
Это было лучшее наше решение взять индивидуальную экскурсию,чтобы посмотреть Севастополь!
Красивые виды,интересная экскурсия (без перегруза информацией) от Светланы и множество хороших фотографий 😍 Спасибо большое 😘😘😘
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О
Севастополь. Светлана, наш экскурсовод, строила и свой рассказ, и само путешествие полностью под нас - группу из трех весьма пожилых людей. При этом учитывая погоду: холодную, пасмурную, даже с дождем.
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Тем не менее мы получили удовольствие от парома, от прогулки по Новому Херсонесу, а потом и по Старому с заходом во Владимирский собор. Погода портилась на глазах - выпал туман, но Светлана, накормив нас (показала недорогую, быструю и вкусную столовую), провезла к мысу Фиолент (Свято-Георгиевский монастырь, основанный в 891 г., и памятный знак в честь визита в него А. С. Пушкина в 1820 г) и к Братскому кладбищу времен Крымской войны 1850-х гг (Инкерман) со Свято-Никольским храмом. Конечно, мы очень устали, но прекрасные впечатления от экскурсии и - главное! - экскурсовода затмевали чувство усталости. Конечно, очень рекомендуем Светлану и её "Насыщенный день: лучшие места Севастополя" всем, в т. ч. своим друзьям и близким - в частности, с помощью кадров, которые сделали сами, и которыми поделилась с нами Светлана (забыла отметить этот момент: Светлана фотографировала без всякой нашей просьбы и, конечно, по просьбе, поэтому у нас получился очень неплохой фотообзор нашего путешествия). Ещё раз: СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО!

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А
Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
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Г
За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
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