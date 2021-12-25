Что вас ждет

Гераклейский полуостров, на котором расположен современный Севастополь, отделяют от территории Крыма две бухты: Балаклава и Севастопольская.

В ходе нашей экскурсии мы пройдем по следам древних народов: кровожадных тавров и бесстрашных мореплавателей – греков, воинственных римлян и предприимчивых генуэзцев. Здесь были русские дружины и монгольские орды.

Мы прогуляемся по древнегреческому городу Херсонесу Таврическому, основанному еще в V в. до н. э. Позже здесь жили римляне и византийцы, здесь крестил Русь князь Владимир.

Увидим красивейший мыс Фиолент, скалу Святого Явления, скалы Орест и Пилад, посетим Свято-Георгиевский монастырь, основанный в VIII в.

Самая красивая бухта Крыма — Балаклава. Вы увидите останки средневековой крепости Чембало и древний городок Балаклаву. Сейчас здесь находится уникальный музей — бывший завод по ремонту подводных лодок.

Далее мы остановимся на обед (по желанию).

Посетим древний городок Инкерман в оконечности Севастопольской бухты, крепость Каламита, монастырь Святого Климента.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гиды.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед,

входные билеты: