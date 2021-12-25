Что вас ждет
Гераклейский полуостров, на котором расположен современный Севастополь, отделяют от территории Крыма две бухты: Балаклава и Севастопольская.
В ходе нашей экскурсии мы пройдем по следам древних народов: кровожадных тавров и бесстрашных мореплавателей – греков, воинственных римлян и предприимчивых генуэзцев. Здесь были русские дружины и монгольские орды.
Мы прогуляемся по древнегреческому городу Херсонесу Таврическому, основанному еще в V в. до н. э. Позже здесь жили римляне и византийцы, здесь крестил Русь князь Владимир.
Увидим красивейший мыс Фиолент, скалу Святого Явления, скалы Орест и Пилад, посетим Свято-Георгиевский монастырь, основанный в VIII в.
Самая красивая бухта Крыма — Балаклава. Вы увидите останки средневековой крепости Чембало и древний городок Балаклаву. Сейчас здесь находится уникальный музей — бывший завод по ремонту подводных лодок.
Далее мы остановимся на обед (по желанию).
Посетим древний городок Инкерман в оконечности Севастопольской бухты, крепость Каламита, монастырь Святого Климента.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты:
- музей-заповедник «Херсонес-Таврический» взр. 200 р., пенс. 100 р., дети до 16 лет бесплатно,
- завод-музей по ремонту подводных лодок взр. 700 р., дети до 14 лет 350 р.,
- экскурсию по территории Свято-Климентовского монастыря взр. 150 р., дети до 7 лет бесплатно, дети от 7 до 13 лет 50 р. (по жеданию).