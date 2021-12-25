Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи

Мы отправимся осматривать две бухты: Балаклаву и Севастопольскую, прогуляемся по древнегреческому городу Херсонесу

Индивидуально
для 4 чел.
Мы отправимся осматривать две бухты: Балаклаву и Севастопольскую, прогуляемся по древнегреческому городу Херсонесу Таврическому, увидим мыс Фиолент, скалу Святого Явления, скалы Орест и Пилад, посетим Свято-Георгиевский монастырь, останки крепости Чембало.
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи

Что вы увидите 🤩

  • Херсонес Таврический
  • собор Святого Владимира
  • мыс Фиолент
  • скала Святого Явления, скалы Орест и Пилад
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • бухта Балаклава
  • музей-завод по ремонту подводных лодок
  • крепость Чембало
  • крепость Каламита
  • монастырь Святого Климента.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Гераклейский полуостров, на котором расположен современный Севастополь, отделяют от территории Крыма две бухты: Балаклава и Севастопольская.
В ходе нашей экскурсии мы пройдем по следам древних народов: кровожадных тавров и бесстрашных мореплавателей – греков, воинственных римлян и предприимчивых генуэзцев. Здесь были русские дружины и монгольские орды.
Мы прогуляемся по древнегреческому городу Херсонесу Таврическому, основанному еще в V в. до н. э. Позже здесь жили римляне и византийцы, здесь крестил Русь князь Владимир.
Увидим красивейший мыс Фиолент, скалу Святого Явления, скалы Орест и Пилад, посетим Свято-Георгиевский монастырь, основанный в VIII в.
Самая красивая бухта Крыма — Балаклава. Вы увидите останки средневековой крепости Чембало и древний городок Балаклаву. Сейчас здесь находится уникальный музей — бывший завод по ремонту подводных лодок.
Далее мы остановимся на обед (по желанию).
Посетим древний городок Инкерман в оконечности Севастопольской бухты, крепость Каламита, монастырь Святого Климента.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гиды.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,

входные билеты:

  • музей-заповедник «Херсонес-Таврический» взр. 200 р., пенс. 100 р., дети до 16 лет бесплатно,
  • завод-музей по ремонту подводных лодок взр. 700 р., дети до 14 лет 350 р.,
  • экскурсию по территории Свято-Климентовского монастыря взр. 150 р., дети до 7 лет бесплатно, дети от 7 до 13 лет 50 р. (по жеданию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гиды.
Что не входит
  • обед
  • входные билеты:
  • музей-заповедник «Херсонес-Таврический» взр. 200 р., пенс. 100 р., дети до 16 лет бесплатно
  • завод-музей по ремонту подводных лодок взр. 700 р., дети до 14 лет 350 р.
  • экскурсию по территории Свято-Климентовского монастыря взр. 150 р., дети до 7 лет бесплатно, дети от 7 до 13 лет 50 р. (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Нахимова
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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