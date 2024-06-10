1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
По кольцу Древности: экскурсия по Севастополю
Экскурсия «По кольцу Древности» в Севастополе подарит вам незабываемое путешествие по историческим местам города-героя и древнего Херсонеса
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно 11-00,14-00,15-30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
9 часов
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Вторник, четверг воскресенье 9:00
Завтра в 08:30
4 июля в 08:30
1 899₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Cреда, пятница, воскресенье в 8:30
3 июля в 08:30
5 июля в 08:30
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 июня 2024Познавательно, очень интересно. И поводили, и повозили. Я до этого посмотрела фильм по истории Севастополя - и у меня уже
- ААлла3 мая 2024Хочу поблагодарить Любовь Тимофеевну за увлекательные и познавательные рассказы о дворцах Воронцовский, Ливадийский и Массандровский!!! Экскурсовод от Бога!!! Передайте большое спасибо и благодарность!
- ЗЗайцева9 марта 2024Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ООлеся22 февраля 2024Спасибо огромное Светлане за интересную экскурсию. Прекрасный гид с тонким чувством юмора, чего так не хватает сейчас в нашей жизни. Будем в Севастополе, обязательно обратимся к Вам ещё раз.
- ВВиталий18 февраля 2024Все отлично, гид супер, экскурсия интересная
- ЕЕлена8 ноября 2023Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Из центра»
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