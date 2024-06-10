Экскурсии из центра Севастополя

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Севастополе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По кольцу Древности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
4 отзыва
По кольцу Древности: экскурсия по Севастополю
Экскурсия «По кольцу Древности» в Севастополе подарит вам незабываемое путешествие по историческим местам города-героя и древнего Херсонеса
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно 11-00,14-00,15-30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Вторник, четверг воскресенье 9:00
Завтра в 08:30
4 июля в 08:30
1 899 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Cреда, пятница, воскресенье в 8:30
3 июля в 08:30
5 июля в 08:30
1 450 за человека
Город с ликом императрицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 июня 2024
    По кольцу Древности
    Познавательно, очень интересно. И поводили, и повозили. Я до этого посмотрела фильм по истории Севастополя - и у меня уже
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    информация на подготовленную почву информация ложилась. Очень понравилось. Немного тихо было (экскурсовод в микрофон говорила только в машине), но в пеших маршрутах приходилось прислушиваться. Спасибо!

  • А
    Алла
    3 мая 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Хочу поблагодарить Любовь Тимофеевну за увлекательные и познавательные рассказы о дворцах Воронцовский, Ливадийский и Массандровский!!! Экскурсовод от Бога!!! Передайте большое спасибо и благодарность!
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • О
    Олеся
    22 февраля 2024
    По кольцу Древности
    Спасибо огромное Светлане за интересную экскурсию. Прекрасный гид с тонким чувством юмора, чего так не хватает сейчас в нашей жизни. Будем в Севастополе, обязательно обратимся к Вам ещё раз.
  • В
    Виталий
    18 февраля 2024
    По кольцу Древности
    Все отлично, гид супер, экскурсия интересная
  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
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    транспорт, хороший водитель-экскурсовод, интересно и увлекательно провел экскурсию. Впервые встретили профессионала, сочетающего мастерство вождения и экскурсовода. Благодаря Светлане наш день прошел насыщенно и приятно👍

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По кольцу Древности
  2. «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
  3. Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
  4. Город с ликом императрицы
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 1 999. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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