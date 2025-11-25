Мы не только познакомимся с историей морской крепости, узнаем о ее героях и подвигах, но и поймаем севастопольский вайб на берегу моря, на краю Севастополя с видом на закат…
Описание экскурсииА если… не просто познакомиться с городом и его историей, но и поймать севастопольский вайб? Представьте, вы сидите на берегу моря, в руках чашечка ароматного чая, слышится шум прибоя, вы щуритесь от лучей заходящего солнца, а перед вами бескрайнее Черное море. А начиналось все на центральных улочках приморского городка. На экскурсии-прогулке мы познакомимся с самыми "севастопольскими" местами. Пройдем по старейшему бульвару города - Матросскому, по самому популярному Приморскому. На главной площади Севастополя я расскажу о главных подвигах и героях морской крепости, о том как возник город и кто 2000 лет назад обитал на наших берегах. Вы узнаете, кто совершил самое первое ВИП путешествие в России, научитесь вязать самый крепкий в мире узел, узнаете, как единороги помогали Севастополю выстоять два века назад и, конечно, по традиции, загадаете желание на старинном мостике и не только! Это будет вечер, полный эмоций, вам точно будет что вспомнить. А после, мы сбежим от городской суеты на самый край Севастополя, туда, где волны Черного моря несут свои воды миллионы лет, разбивая о скалы, ловить последний луч заходящего солнца!
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова у памятника Нахимову
Завершение: Место вашего проживания на Южной стороне Севастополя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
