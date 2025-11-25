Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы не только познакомимся с историей морской крепости, узнаем о ее героях и подвигах, но и поймаем севастопольский вайб на берегу моря, на краю Севастополя с видом на закат… Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии А если… не просто познакомиться с городом и его историей, но и поймать севастопольский вайб? Представьте, вы сидите на берегу моря, в руках чашечка ароматного чая, слышится шум прибоя, вы щуритесь от лучей заходящего солнца, а перед вами бескрайнее Черное море. А начиналось все на центральных улочках приморского городка. На экскурсии-прогулке мы познакомимся с самыми "севастопольскими" местами. Пройдем по старейшему бульвару города - Матросскому, по самому популярному Приморскому. На главной площади Севастополя я расскажу о главных подвигах и героях морской крепости, о том как возник город и кто 2000 лет назад обитал на наших берегах. Вы узнаете, кто совершил самое первое ВИП путешествие в России, научитесь вязать самый крепкий в мире узел, узнаете, как единороги помогали Севастополю выстоять два века назад и, конечно, по традиции, загадаете желание на старинном мостике и не только! Это будет вечер, полный эмоций, вам точно будет что вспомнить. А после, мы сбежим от городской суеты на самый край Севастополя, туда, где волны Черного моря несут свои воды миллионы лет, разбивая о скалы, ловить последний луч заходящего солнца!

