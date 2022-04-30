«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту

Вас ждет один из самых интересных, увлекательных и живописных туристических маршрутов Крыма

Групповая
Вас ждет один из самых интересных, увлекательных и живописных туристических маршрутов Крыма! Здесь целых два водопада, купание в бодрящих горных реках, Плато Ай-Петри и захватывающий дух вид с высоты более 1000 метров на южное побережье, Символ Крыма — Ласточкино гнездо, и морская прогулка из Ялты.
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту
«Крымские пилигримы» - живописная поездка в Ялту

Что вас ожидает 🤩

  • Большой каньон Крыма: Тисовый водопад
  • Река Аузун-Узень
  • Гора Ай-Петри
  • Канатная дорога или водопад Учан-Су
  • Замок Ласточкино гнездо
  • Набережная Ялты

Большой каньон

Это колоссальный овраг, промытый в северном склоне Главной гряды рекой Аузун-Узень, и самый значительный в Крыму тектонический разлом. Это дикое, величественное ущелье называют Чудом природы. Летом можно без труда пройти по всей длине каньона вдоль реки
Самый крупный эрозионный котел — Ванна молодости. Ее глубина достигает 5 метров, а температура воды даже в разгар летней жары не превышает +13 градусов. Согласно поверью, вода здесь обладает омолаживающим эффектом. В Большом каньоне также расположен один из самых полноводных крымских источников — Пания. Дно каньона покрыто мхами, папоротниками, плющом. Крутые склоны ущелья заросли дубовыми, тисовыми и буковыми лесами.

Ай-Петри

Незабываемое зрелище! Древний коралловый риф, многие миллионы лет назад поднявшийся со дна моря на высоту 1234 метра.
На смотровой площадке верхней станции канатной дороги вас ожидает захватывающий своим великолепием и грандиозностью вид морского побережья. Нагулявшись по плато, можно прокатиться на лошади, пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков с восточной кухней и приобрести различные сувениры.
Спустившись к Ялте по канатной дороге или по серпантину шоссе: вы увидите водопад Учан-Су — самый высокий водопад Крыма.
Ялта
При желании мы можем отправится на морскую прогулку.
Вы побываете у мыса Ай-Тодор, где полюбуетесь замком Ласточкино гнездо. Этот всемирно известный памятник архитектуры был построен для Бакинского нефтепромышленника В. Штейнгеля в 1911-1912 гг. по проекту английского архитектора А. В. Шервуда. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва

Важно знать:

  • Спуск по канатной дороге, морская прогулка, обед и билеты в музеи оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионно - транспортное сопровождение (проезд на микроавтобусе и рассказ экскурсовода)
Что не входит
  • Входные билеты на канатную дорогу взрослый - 600 руб, детский (с до 12 лет - 300 руб) и катер
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и дворцы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Завершение: площадь Нахимова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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