Большой каньон

Это колоссальный овраг, промытый в северном склоне Главной гряды рекой Аузун-Узень, и самый значительный в Крыму тектонический разлом. Это дикое, величественное ущелье называют Чудом природы. Летом можно без труда пройти по всей длине каньона вдоль реки

Самый крупный эрозионный котел — Ванна молодости. Ее глубина достигает 5 метров, а температура воды даже в разгар летней жары не превышает +13 градусов. Согласно поверью, вода здесь обладает омолаживающим эффектом. В Большом каньоне также расположен один из самых полноводных крымских источников — Пания. Дно каньона покрыто мхами, папоротниками, плющом. Крутые склоны ущелья заросли дубовыми, тисовыми и буковыми лесами.

Ай-Петри

Незабываемое зрелище! Древний коралловый риф, многие миллионы лет назад поднявшийся со дна моря на высоту 1234 метра.

На смотровой площадке верхней станции канатной дороги вас ожидает захватывающий своим великолепием и грандиозностью вид морского побережья. Нагулявшись по плато, можно прокатиться на лошади, пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков с восточной кухней и приобрести различные сувениры.

Спустившись к Ялте по канатной дороге или по серпантину шоссе: вы увидите водопад Учан-Су — самый высокий водопад Крыма.

Ялта

При желании мы можем отправится на морскую прогулку.

Вы побываете у мыса Ай-Тодор, где полюбуетесь замком Ласточкино гнездо. Этот всемирно известный памятник архитектуры был построен для Бакинского нефтепромышленника В. Штейнгеля в 1911-1912 гг. по проекту английского архитектора А. В. Шервуда. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва

Важно знать: