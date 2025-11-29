Не просто экскурсия! Станьте сыщиками в историческом детективе по Севастополю XIX века.
Описание квестаНе просто экскурсия! Станьте сыщиками в историческом детективе по Севастополю XIX века.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 51
Завершение: Сквер Воинов-интернационалистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Севастополя
Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Погрузитесь в атмосферу Инкермана, исследуя винные подвалы и исторические места. Узнайте тайны древних монастырей и крепостей
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок мыса Фиолент. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
850 ₽ за человека