Экскурсии с элементами квеста в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Севастополе, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
«На экскурсии с элементами квеста 6+ вы не только познакомитесь с историей Севастополя и главными достопримечательностями, но и увлекательно проведете время, гуляя по тенистым улочкам приморского городка»
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Семейный квест с горными приключениями «Испытай себя!»
Пешая
На автобусе
5 часов
Квест
до 4 чел.
Семейный квест с горными приключениями «Испытай себя!»
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Маршрут включает восхождение на гору Орта-Кая с элементами игрового квеста, что делает путешествие увлекательным для участников разного возраста»
Расписание: По пятницам в 8:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Семейный квест «Посвящение в Робинзоны»
Пешая
На автобусе
10 часов
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Посвящение в Робинзоны»
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Этот семейный квест, который можно проходить круглый год, рассчитан на целый день и проводится в формате мини-групп до 4 человек»
Расписание: По четвергам в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    18 ноября 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Грамотная, продуманная экскурсия, которая понравилась и детям (9 и 15 лет) и взрослым. Никакой воды или лишней информации, использование интерактива в виде разгадывания ребусов и завязывания морских узлов. Полтора часа пролетели незаметно. Ещё раз благодарю Екатерину за отлично проведённое время.
  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Очень понравилась экскурсия всей нашей семье. Спасибо огромное, за приятное и позновательное времяпрепровождения.
  • Т
    Тиунова
    14 августа 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Были с детьми на экскурсии по Севастополю у Екатерины. Очень понравилось! Информация доступна детям, элементы квеста и музыкального сопровождения это
    изюминка экскурсии. Чувствуется,что экскурсовод любит свое дело, любит свой город и передаёт это слушателям. Приятные подарки в конце. Будем обязательно рекомендовать Екатерину своим знакомым:) спасибо и удачи!:)

  • И
    Ивета
    12 августа 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Прекрасная экскурсия! Самые приятные впечатления и от Екатерины, и от самой прогулки. Задания интересны и детям, и взрослым! Спасибо большое! Искренне рекомендую
  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Замечательна экскурсия и экскурсовод! Очень интересно и детям (10 и 13 лет) и родителям. Прошло уже два месяца, а дочь всё плетет морские узлы)) Очень рады, что начали изучить Севастополь с этой экскурсии!
  • Н
    Наталья
    20 января 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Привезла внучку первый раз в Севастополь и очень хотелось,чтобы впечатления остались самые хорошие. Выбрала эту экскурсию и не прогадала. Мы
    из Санкт- Петербурга и дети наши даже в 9 лет уже перекормлены стандартными: посмотрите направо, архитектор и годы строительства, что хотел сказать живописец и найдите самого художника на картине. Тут ребенок разгадывал ребусы, маршировал,вязал морской узел и в конце ещё получил милые гостинцы. Благодарю за нестандартный подход к любимому городу и любимому делу. С уважением. Наталья и Елизавета.

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2024
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Были на экскурсии у Екатерина Ганжа. Остались очень довольны и мы, взрослые и дети. И это не просто экскурсия, Катюша
    взаимодействует с детками. Они вовлечены в процесс, что позволяет лучше усваивать информацию. Очень интересные задания, расшифровки ребусов, вязали морские узлы. Однозначно выбираем Катюшу и всём рекомендую!!!

  • М
    Михаил
    14 июля 2023
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Занимательная экскурсия. Ориентирова впервую очередь на детей, но и взрослые могут узнать что-то новое для себя.

