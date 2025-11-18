читать дальше

из Санкт- Петербурга и дети наши даже в 9 лет уже перекормлены стандартными: посмотрите направо, архитектор и годы строительства, что хотел сказать живописец и найдите самого художника на картине. Тут ребенок разгадывал ребусы, маршировал,вязал морской узел и в конце ещё получил милые гостинцы. Благодарю за нестандартный подход к любимому городу и любимому делу. С уважением. Наталья и Елизавета.