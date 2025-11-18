Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
«На экскурсии с элементами квеста 6+ вы не только познакомитесь с историей Севастополя и главными достопримечательностями, но и увлекательно проведете время, гуляя по тенистым улочкам приморского городка»
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейный квест с горными приключениями «Испытай себя!»
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Маршрут включает восхождение на гору Орта-Кая с элементами игрового квеста, что делает путешествие увлекательным для участников разного возраста»
Расписание: По пятницам в 8:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Посвящение в Робинзоны»
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Этот семейный квест, который можно проходить круглый год, рассчитан на целый день и проводится в формате мини-групп до 4 человек»
Расписание: По четвергам в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав18 ноября 2025Грамотная, продуманная экскурсия, которая понравилась и детям (9 и 15 лет) и взрослым. Никакой воды или лишней информации, использование интерактива в виде разгадывания ребусов и завязывания морских узлов. Полтора часа пролетели незаметно. Ещё раз благодарю Екатерину за отлично проведённое время.
- ААнна14 августа 2025Очень понравилась экскурсия всей нашей семье. Спасибо огромное, за приятное и позновательное времяпрепровождения.
- ТТиунова14 августа 2025Были с детьми на экскурсии по Севастополю у Екатерины. Очень понравилось! Информация доступна детям, элементы квеста и музыкального сопровождения это
- ИИвета12 августа 2025Прекрасная экскурсия! Самые приятные впечатления и от Екатерины, и от самой прогулки. Задания интересны и детям, и взрослым! Спасибо большое! Искренне рекомендую
- ЕЕлена26 июля 2025Замечательна экскурсия и экскурсовод! Очень интересно и детям (10 и 13 лет) и родителям. Прошло уже два месяца, а дочь всё плетет морские узлы)) Очень рады, что начали изучить Севастополь с этой экскурсии!
- ННаталья20 января 2025Привезла внучку первый раз в Севастополь и очень хотелось,чтобы впечатления остались самые хорошие. Выбрала эту экскурсию и не прогадала. Мы
- ЮЮлия14 ноября 2024Были на экскурсии у Екатерина Ганжа. Остались очень довольны и мы, взрослые и дети. И это не просто экскурсия, Катюша
- ММихаил14 июля 2023Занимательная экскурсия. Ориентирова впервую очередь на детей, но и взрослые могут узнать что-то новое для себя.
