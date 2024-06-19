Туристическая фирма «Зебра-тур» рекомендует эту экскурсию, как одну из самых ярких и необычных. Увидим своими глазами, как развивалась планета.
Чувственный мир застывший в камне! Разноцветная подсветка, комфортный маршрут пещеры и рассказ
Чувственный мир застывший в камне! Разноцветная подсветка, комфортный маршрут пещеры и рассказ
Описание экскурсии
Туристическая фирма «Зебра» рекомендует в одном экскурсионном туре посетить сразу две красивейшие оборудованные пещеры мира: Мраморную и Эмине-Баир-Хосар! Обе пещеры – это не только очень популярные туристические объекты, но и одни из самых фотографируемых объектов в Крыму. Экскурсия позволяет своими глазами увидеть красоту, сформировавшуюся много миллионов лет назад! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности бытия. Поистине, не верится, что все эти удивительные образы, причудливые кристаллы были созданы только водой и временем, без участия человека. В сопровождении профессионального спелеолога Вы увидите поющий зал Кечкемет, останки ископаемых животных, галерею сказок, тигровый ход и много других удивительных вещей. Важная информация:
Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: средняя. Обувь спортивная, легкая куртка для посещения пещер.
Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы.
Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы.
•Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы
Вторник и воскресенье с 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Крыма по пути следования
- Пещера Мраморная
- Пещера Эминэ-Баир-Хосар
- Гора Чатыр-Даг
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Экскурсия по всему маршруту
- Организационные услуги
Что не входит в цену
- Входной билет в пещеру Мраморная: вз 700 р, дет 350 р
- Входной билет в пещеру Эминэ-Баир-Хосар: вз 700 р, дет 350 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и воскресенье с 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов
- Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный
- Возрастные ограничения: нет
- Сложность: средняя. Обувь спортивная, легкая куртка для посещения пещер
- Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом
- При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута
- Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета
- Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии
- Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно
- Льгот при посещении пещер нет
- В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться
- За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения
- Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами
- Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилось. Было большое желание посетить пещеры и оно того стоило. Группа была небольшая, поэтому была возможность сделать фото. Правда добирались с Севастополя около 2.5 часов. Хотелось остановится в пещерах, разглядеть всё подольше, но время отведено и экскурсовод от одной остановки до другой старается вас провести, но время для фото даёт.
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В
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А
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В
И снова честный отзыв. Посетили пещеры - Мраморная не очень, а вот вторая пещера запала в душу. От второй пещеры в восторге. И огромное спасибо экскурсоводу. Очень много интересной и
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