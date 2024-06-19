Туристическая фирма «Зебра» рекомендует в одном экскурсионном туре посетить сразу две красивейшие оборудованные пещеры мира: Мраморную и Эмине-Баир-Хосар! Обе пещеры – это не только очень популярные туристические объекты, но и одни из самых фотографируемых объектов в Крыму. Экскурсия позволяет своими глазами увидеть красоту, сформировавшуюся много миллионов лет назад! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности бытия. Поистине, не верится, что все эти удивительные образы, причудливые кристаллы были созданы только водой и временем, без участия человека. В сопровождении профессионального спелеолога Вы увидите поющий зал Кечкемет, останки ископаемых животных, галерею сказок, тигровый ход и много других удивительных вещей. Важная информация:

Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: средняя. Обувь спортивная, легкая куртка для посещения пещер.

Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы.

Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы.

•Экскурсия в пещере происходит с профессиональным спелеологом •При выборе маршрута в пещерах, рекомендуем часовой, самые интересные залы находятся в конце маршрута •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Цена входных билетов в пещеры в стоимость экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно •Льгот при посещении пещер нет •В течение туристического сезона стоимость входных билетов в объекты показа может незначительно меняться •За туристом сохраняется право выбора объектов для посещения •Обед возможен в кафе или собственный перекус, есть оборудованная площадка со столами •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы