Сказочный Мыс Фиолент и Балаклава
Находится мыс в 10 км от Балаклавы в сторону Севастополя. Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете.
Балаклава - красивая бухта с маленькими лодочками, похожая на Марсельскую бухту. Чудесные пейзажи завораживают
Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно! Музей 🖼 не работает в понедельник и вторник)
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