Марина К.
Марина К. – Гид из Севастополя
Мы покажем вам все достопримечательности 🏛️ Фиолента, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова, грот Дианы и Свято-Георгиевский монастырь.

Приятным бонусом станет отдых на сказочном пляже «Баунти» с изумрудной водой.
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Экскурсия

1 200 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Фиолент: панорама побережья, скалы Орест и Пилад, памятник Пушкину, Свято-Георгиевский мужской монастырь.
  • Спуск по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте "Яшмовый пляж". Отдых на пляже. Морская прогулка на рейсовом катере в Балаклаву.
  • Балаклава: Набережная. Генуэзская крепость Чембало (обзорно), Храм 12-ти апостолов.
Сказочный Мыс Фиолент и Балаклава
Находится мыс в 10 км от Балаклавы в сторону Севастополя. Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете.
Балаклава - красивая бухта с маленькими лодочками, похожая на Марсельскую бухту. Чудесные пейзажи завораживают
Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно! Музей 🖼 не работает в понедельник и вторник)

Организационные детали:

  • Возьмите с собой пляжные принадлежности;
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
🚩 Начало и место завершения: Севастополь, площадь Нахимова, доска Почета
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры, входные билеты и пр. )
Важная информация
  • Возьмите с собой пляжные принадлежности, головные уборы и перекус (ланч-боксы)
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент
Время проведения: Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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