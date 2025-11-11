Манящая красота гор, величественное озеро, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждёт вас в туре.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой:
Удобную обувь и тёплые носки
Верхнюю одежду (куртку, брюки), свитер или толстовку
Головной убор от солнца
Купальник (для термальных источников)
Солнцезащитные очки и крем.
Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день, обеды во 2-й, 3-й и 5-й дни тура. Ужины и другие приёмы пищи оплачиваются отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль стандартного класса, УАЗ (в зависимости от маршрута).
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает короткие пешие прогулки и поездки по пересечённой местности (территория национального парка и заповедника).
Проведение тура возможно ежедневно.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
Встретимся в Нижнеангарске или Северобайкальске и поедем в гостиницу, где вы разместитесь на ближайшие дни. Продолжительность переезда — около часа. Этот день будет посвящён заселению и отдыху после дороги.
Посещение музея, ступа, этнокультурный центр и мастер-класс
Утром посетим музей, посвящённый истории строительства Байкало-Амурской магистрали — одного из крупнейших инженерных проектов 20 века. Затем побываем на смотровой площадке и посмотрим на уникальное культовое сооружение — ступу, символизирующую мирное сосуществование религий Прибайкалья: христианства, буддизма (ламаизма), шаманизма и эвенкийского язычества.
После отправимся на крайний северный берег Байкала, где заглянем в этнокультурный центр, и вы познакомитесь с традициями эвенков. Там же вас ждёт увлекательный мастер-класс. После насыщенного дня вернёмся в гостиницу.
Продолжительность экскурсии — около 6 часов.
Прогулка и купание в термальных источниках
Сегодня направимся к термальному источнику Гоуджекит, окружённому таёжными лесами. Прогуляемся в окружении сибирской природы, вы подышите свежим воздухом и сможете искупаться в открытых бассейнах с горячей водой. По желанию будет возможность арендовать квадроцикл и прокатиться по окрестностям (аренда техники оплачивается отдельно).
Продолжительность экскурсии — около 5 часов.
Свободный день
Этот день вы проведёте по своему усмотрению. Можно неспешно прогуляться по Северобайкальску, отдохнуть на берегу, выбрать одну из дополнительных экскурсий или просто насладиться тишиной северной природы.
Мыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природе
В этот день отправимся к живописному мысу Лударь, где прогуляемся по прибрежной тропе, полюбуемся Слюдянскими озёрами и устроим приятный отдых на природе. Затем вернёмся в гостиницу.
Продолжительность поездки — около 7 часов.
Отъезд
После завтрака вас доставят на вокзал или в аэропорт — в зависимости от выбранного места отъезда (Северобайкальск или Нижнеангарск). До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении в «стандарте»
|95 500 ₽
|1-местное размещение в «стандарте»
|114 500 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «экономе»
|85 000 ₽
|1-местное размещение в «экономе»
|99 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
- Ужины, обеды вне программы, завтрак в 1-й день
