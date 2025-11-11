Мои заказы

Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру

Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Приглашаем исследовать город Северобайкальск, расположенный на самом северном берегу Байкала.

Манящая красота гор, величественное озеро, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждёт вас в туре.

Вы расслабитесь


в природных горячих источниках Гоуджекита под открытым небом, пройдётесь по сосновым лесам и проведёте день на мысе Лударь, где полюбуетесь прозрачными Слюдянскими озёрами.

Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроются захватывающие панорамы, и прикоснёмся к культуре коренных народов, посетив этноцентр эвенкийской культуры. Осмотрим экспозицию музея БАМа и увидим ступу примирения религий. Это путешествие — настоящая мозаика впечатлений!

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой:
Удобную обувь и тёплые носки
Верхнюю одежду (куртку, брюки), свитер или толстовку
Головной убор от солнца
Купальник (для термальных источников)
Солнцезащитные очки и крем.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день, обеды во 2-й, 3-й и 5-й дни тура. Ужины и другие приёмы пищи оплачиваются отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль стандартного класса, УАЗ (в зависимости от маршрута).

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает короткие пешие прогулки и поездки по пересечённой местности (территория национального парка и заповедника).

Проведение тура возможно ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встретимся в Нижнеангарске или Северобайкальске и поедем в гостиницу, где вы разместитесь на ближайшие дни. Продолжительность переезда — около часа. Этот день будет посвящён заселению и отдыху после дороги.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Посещение музея, ступа, этнокультурный центр и мастер-класс

Утром посетим музей, посвящённый истории строительства Байкало-Амурской магистрали — одного из крупнейших инженерных проектов 20 века. Затем побываем на смотровой площадке и посмотрим на уникальное культовое сооружение — ступу, символизирующую мирное сосуществование религий Прибайкалья: христианства, буддизма (ламаизма), шаманизма и эвенкийского язычества.

После отправимся на крайний северный берег Байкала, где заглянем в этнокультурный центр, и вы познакомитесь с традициями эвенков. Там же вас ждёт увлекательный мастер-класс. После насыщенного дня вернёмся в гостиницу.

Продолжительность экскурсии — около 6 часов.

Посещение музея, ступа, этнокультурный центр и мастер-классПосещение музея, ступа, этнокультурный центр и мастер-классПосещение музея, ступа, этнокультурный центр и мастер-класс
3 день

Прогулка и купание в термальных источниках

Сегодня направимся к термальному источнику Гоуджекит, окружённому таёжными лесами. Прогуляемся в окружении сибирской природы, вы подышите свежим воздухом и сможете искупаться в открытых бассейнах с горячей водой. По желанию будет возможность арендовать квадроцикл и прокатиться по окрестностям (аренда техники оплачивается отдельно).

Продолжительность экскурсии — около 5 часов.

Прогулка и купание в термальных источникахПрогулка и купание в термальных источникахПрогулка и купание в термальных источниках
4 день

Свободный день

Этот день вы проведёте по своему усмотрению. Можно неспешно прогуляться по Северобайкальску, отдохнуть на берегу, выбрать одну из дополнительных экскурсий или просто насладиться тишиной северной природы.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Мыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природе

В этот день отправимся к живописному мысу Лударь, где прогуляемся по прибрежной тропе, полюбуемся Слюдянскими озёрами и устроим приятный отдых на природе. Затем вернёмся в гостиницу.

Продолжительность поездки — около 7 часов.

Мыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природеМыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природеМыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природеМыс Лударь, Слюдянские озёра и отдых на природе
6 день

Отъезд

После завтрака вас доставят на вокзал или в аэропорт — в зависимости от выбранного места отъезда (Северобайкальск или Нижнеангарск). До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении в «стандарте»95 500 ₽
1-местное размещение в «стандарте»114 500 ₽
За одного при 2-местном размещении в «экономе»85 000 ₽
1-местное размещение в «экономе»99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
  • Ужины, обеды вне программы, завтрак в 1-й день
  • Стоимость тура при размещении в номерах категории «эконом» - 85 000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • 14 000 ₽ - для категории «эконом»
  • 19 000 ₽ - для категории «стандарт»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
Завершение: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Северобайкальске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши


гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!



