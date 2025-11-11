Рекомендуется взять с собой:

Удобную обувь и тёплые носки

Верхнюю одежду (куртку, брюки), свитер или толстовку

Головной убор от солнца

Купальник (для термальных источников)

Солнцезащитные очки и крем.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 6-й день, обеды во 2-й, 3-й и 5-й дни тура. Ужины и другие приёмы пищи оплачиваются отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль стандартного класса, УАЗ (в зависимости от маршрута).

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает короткие пешие прогулки и поездки по пересечённой местности (территория национального парка и заповедника).

Проведение тура возможно ежедневно.