Приглашаем познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал. Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Северобайкальске.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе. Возвращение в гостиницу.

Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска. Размещение в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

обычные даты праздничные даты Размещение хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-местный номер 50 000 51 900 58 200 54 600 54 100 62 800 доплата за одноместное размещение - 10 500 15 000 - 12 000 18 000

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: