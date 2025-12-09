Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!
Программа тура по дням
Нижнеангарск - Северобайкальск
Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска. Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Мыс Лударь и Слюдянские озера
Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.
Посещение Слюдянских озер и отдых на природе. Возвращение в гостиницу.
Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: не включено.
Северобайкальск - Нижнеангарск
Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.
Питание: не включено.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|обычные даты
|праздничные даты
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-местный номер
|50 000
|51 900
|58 200
|54 600
|54 100
|62 800
|доплата за одноместное размещение
|-
|10 500
|15 000
|-
|12 000
|18 000
Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница Олимп
Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости.
Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.
В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 2 обед
- Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Нижнеангарск
- Экскурсионные услуги: день 2: прогулка по мысу Лударьдень 2: посещение Слюдянских озер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно