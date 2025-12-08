Мои заказы

Зимняя или весенняя мозайка Северобайкальска

Этот тур – прекрасная возможность познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал.

Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре.
Программа тура по дням

1 день

Нижнеангарск - Северобайкальск

Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Нижнеангарск - Северобайкальск
2 день

Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр

Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).

Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).

Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этно-центр эвенкийской культуры.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

4 день

Термальные источники

Экскурсионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.

Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.

Купание в горячих источниках под открытым небом.

Возможность прокатиться* на квадроциклах (*аренда оборудования за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

5 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

6 день

Мыс Лударь и Слюдянские озера

Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

7 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

8 день

Северобайкальск - Нижнеангарск

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещениехостелэкономстандарт
2-местный номер (обычные даты)109 700114 600130 100
2-местный номер (высокий сезон)120 500119 900140 800
доплата за одноместное размещение (обычные даты)-24 50035 000
доплата за одноместное размещение (высокий сезон)-28 00042 000

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Олимп»

7 ночей

Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.

В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.

Золотая рыбка

7 ночей

Гостиница «Золотая рыбка» состоит из нескольких уютных двухэтажных коттеджей, которые расположены недалеко от Байкала. В гостинице работает кафе, которое порадует вас аппетитной местной кухней, а также отменным пивом, сваренным на байкальской воде. Также прямо на территории туристического комплекса, вы сможете по достоинству оценить и чудотворную русскую баню с сосновой купелью.
На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi и для гостей имеется зона барбекю. Магазины и кафетерии в шаговой доступности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 2, 4, 6: обеддень 2-8: завтраки
  • День 2, 4, 6: обед
  • День 2-8: завтраки
  • Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальскдень 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальскдень 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
  • День 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальск
  • День 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМадень 2: смотровая площадкадень 2: самая северная точка Байкаладень 2: этноцентр Синильгадень 4: купание в горячих источниках Гоуджекит, прогулка по лесудень 6: прогулка по мысу Лударь, посещение Слюдянских озер
  • День 2: музей БАМа
  • День 2: смотровая площадка
  • День 2: самая северная точка Байкала
  • День 2: этноцентр Синильга
  • День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит, прогулка по лесу
  • День 6: прогулка по мысу Лударь, посещение Слюдянских озер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Северобайкальск, Республика Бурятия
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

