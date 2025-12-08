Гостиница «Золотая рыбка» состоит из нескольких уютных двухэтажных коттеджей, которые расположены недалеко от Байкала. В гостинице работает кафе, которое порадует вас аппетитной местной кухней, а также отменным пивом, сваренным на байкальской воде. Также прямо на территории туристического комплекса, вы сможете по достоинству оценить и чудотворную русскую баню с сосновой купелью.

На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi и для гостей имеется зона барбекю. Магазины и кафетерии в шаговой доступности.