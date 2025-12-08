Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре.
Программа тура по дням
Нижнеангарск - Северобайкальск
Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр
Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).
Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).
Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этно-центр эвенкийской культуры.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Термальные источники
Экскурсионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.
Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.
Купание в горячих источниках под открытым небом.
Возможность прокатиться* на квадроциклах (*аренда оборудования за дополнительную плату).
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Мыс Лударь и Слюдянские озера
Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.
Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Северобайкальск - Нижнеангарск
Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-местный номер (обычные даты)
|109 700
|114 600
|130 100
|2-местный номер (высокий сезон)
|120 500
|119 900
|140 800
|доплата за одноместное размещение (обычные даты)
|-
|24 500
|35 000
|доплата за одноместное размещение (высокий сезон)
|-
|28 000
|42 000
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Олимп»
Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.
В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.
Золотая рыбка
Гостиница «Золотая рыбка» состоит из нескольких уютных двухэтажных коттеджей, которые расположены недалеко от Байкала. В гостинице работает кафе, которое порадует вас аппетитной местной кухней, а также отменным пивом, сваренным на байкальской воде. Также прямо на территории туристического комплекса, вы сможете по достоинству оценить и чудотворную русскую баню с сосновой купелью.
На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi и для гостей имеется зона барбекю. Магазины и кафетерии в шаговой доступности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение (согласно выбранной цене)
- Питание: день 2, 4, 6: обеддень 2-8: завтраки
- День 2, 4, 6: обед
- День 2-8: завтраки
- Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальскдень 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальскдень 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
- День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
- День 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальск
- День 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
- Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМадень 2: смотровая площадкадень 2: самая северная точка Байкаладень 2: этноцентр Синильгадень 4: купание в горячих источниках Гоуджекит, прогулка по лесудень 6: прогулка по мысу Лударь, посещение Слюдянских озер
- День 2: музей БАМа
- День 2: смотровая площадка
- День 2: самая северная точка Байкала
- День 2: этноцентр Синильга
- День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит, прогулка по лесу
- День 6: прогулка по мысу Лударь, посещение Слюдянских озер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.