Мои заказы

Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие

Классика Северобайкальска
Данный тур – это возможность познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал.

Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет Вас в туре.
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Нижнеангарск - Северобайкальск

Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Нижнеангарск - Северобайкальск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр

Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).

Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).

Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этно-центре эвенкийской культуры.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентрМузей БАМа, смотровая площадка и этноцентрМузей БАМа, смотровая площадка и этноцентр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Термальные источники

Экскурсионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.

Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.

Купание в горячих источниках под открытым небом.

Возможность прокатиться* на квадроциклах (*аренда оборудования за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Термальные источникиТермальные источникиТермальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Северобайкальск - Нижнеангарск

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер80 60083 20091 80086 70086 20098 000
доплата за одноместное размещение-14 00020 000-16 00024 000
  • Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
  • Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
  • Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница «Олимп»

4 ночи

Гостиница «Олимп» расположена в центре города Северобайкальск, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.

В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение: согласно выбранной цене
  • Питание: день 2, 4: обеддень 2-5: завтрак
  • День 2, 4: обед
  • День 2-5: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальскдень 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
  • День 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМадень 2: смотровая площадкадень 2: самая северная точка Байкаладень 2: этно-центр Синильгадень 4: прогулка по лесу и отдых на природедень 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
  • День 2: музей БАМа
  • День 2: смотровая площадка
  • День 2: самая северная точка Байкала
  • День 2: этно-центр Синильга
  • День 4: прогулка по лесу и отдых на природе
  • День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Северобайкальск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Северобайкальска

Зимняя или весенняя мозайка Северобайкальска
8 дней
Зимняя или весенняя мозайка Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
9 дек в 10:00
12 дек в 10:00
109 700 ₽ за человека
Знакомство с зимним или весенним Северобайкальском
4 дня
Знакомство с зимним или весенним Северобайкальском
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
10 дек в 10:00
17 дек в 10:00
50 000 ₽ за человека
Выходные в Северобайкальске
Пешая
3 дня
Выходные в Северобайкальске
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
9 дек в 10:00
12 дек в 10:00
45 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Северобайкальске
Все туры из Северобайкальска