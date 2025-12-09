Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет Вас в туре.
Программа тура по дням
Нижнеангарск - Северобайкальск
Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр
Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).
Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).
Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этно-центре эвенкийской культуры.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Термальные источники
Экскурсионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.
Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.
Купание в горячих источниках под открытым небом.
Возможность прокатиться* на квадроциклах (*аренда оборудования за дополнительную плату).
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Северобайкальск - Нижнеангарск
Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|80 600
|83 200
|91 800
|86 700
|86 200
|98 000
|доплата за одноместное размещение
|-
|14 000
|20 000
|-
|16 000
|24 000
- Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
- Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
- Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница «Олимп»
Гостиница «Олимп» расположена в центре города Северобайкальск, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.
В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение: согласно выбранной цене
- Питание: день 2, 4: обед; день 2-5: завтрак
- День 2, 4: обед
- День 2-5: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальск; день 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск; день 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск; день 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
- День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
- День 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
- Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМа; день 2: смотровая площадка; день 2: самая северная точка Байкала; день 2: этно-центр Синильга; день 4: прогулка по лесу и отдых на природе; день 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
- День 2: музей БАМа
- День 2: смотровая площадка
- День 2: самая северная точка Байкала
- День 2: этно-центр Синильга
- День 4: прогулка по лесу и отдых на природе
- День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.