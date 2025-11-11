Сегодня состоится встреча группы в Нижнеангарске или Северобайкальске, после чего мы отправимся в гостиницу в городе Северобайкальск.

После размещения вас ждёт свободное время — можно прогуляться по городу, отдохнуть после дороги.

Продолжительность дня — около 1 часа, не считая времени на отдых.