Рекомендуемые вещи: - Удобная обувь и тёплые носки - Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка - Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца - Купальные принадлежности (летом) - Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Начало перезагрузки
Сегодня состоится встреча группы в Нижнеангарске или Северобайкальске, после чего мы отправимся в гостиницу в городе Северобайкальск.
После размещения вас ждёт свободное время — можно прогуляться по городу, отдохнуть после дороги.
Продолжительность дня — около 1 часа, не считая времени на отдых.
2 день
История, природа и культура Байкала
После завтрака начнём день с экскурсии в музей БАМа — уникального инженерного проекта 20 века. Вы узнаете, как создавалась Байкало-Амурская магистраль, и увидите редкие экспонаты, связанные с её строительством.
Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды, и посетим ступу примирения религий — символ объединения христианства, буддизма, шаманизма и эвенкийского язычества.
После этого отправимся к самой северной точке Байкала и посетим этноцентр эвенкийской культуры. Здесь вас ждёт экскурсия и мастер-класс, знакомящий с традициями, ремёслами и образом жизни коренного народа Севера.
Вечером вернёмся в гостиницу. Продолжительность программы — около 7 часов.
3 день
День в вашем распоряжении
После завтрака вас ждёт свободное время. Можно неспешно прогуляться по Северобайкальску, исследовать его окрестности, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию — гиды помогут всё организовать.
4 день
Расслабляющий отдых в термальном источнике
Сегодня мы отправимся к термальному источнику. По дороге — прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе. Главное удовольствие этого дня — купание в горячей минеральной воде под открытым небом, среди тайги.
Дополнительно будет возможность взять в аренду квадроциклы (летом) или, в зимнее время, покататься на лыжах, санках, тюбинге.
После насыщенного дня — возвращение в гостиницу. Продолжительность — около 5 часов.
5 день
Отъезд
После завтрака состоится трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (в зависимости от вашего варианта отъезда). Переезд около 1 часа.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
Завтраки и 2 обеда
Все переезды по программе
Экскурсионное обслуживание
Посещение термальных источников и всех объектов по программе
Мастер-класс
Что не входит в цену
Билеты до Северобайкальска или Нижнеангарска и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - доплата от 10 000 ₽ до 15 000 ₽ за тур
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по договорённости и зависит от прибытия участников
Завершение: Северобайкальск или Нижнеангарск, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Северобайкальске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!