Мои заказы

Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске

Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Байкал с другой стороны — не через открытки и массовые локации, а в спокойной, живой и настоящей атмосфере.

За несколько дней вы побываете на самой северной точке озера, узнаете историю великой
читать дальше

стройки века в музее БАМа, познакомитесь с духовными традициями региона на месте соединения 4 религий, увидите быт и ремёсла эвенков.

Вас ждёт купание в горячих источниках под открытым небом, прогулки по сибирскому лесу, а также время на восстановление и созерцание.

Это маршрут не про галочки, а про внутренний ритм, чистую природу и то, что остаётся в памяти надолго.

Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Начало перезагрузки

Сегодня состоится встреча группы в Нижнеангарске или Северобайкальске, после чего мы отправимся в гостиницу в городе Северобайкальск.

После размещения вас ждёт свободное время — можно прогуляться по городу, отдохнуть после дороги.

Продолжительность дня — около 1 часа, не считая времени на отдых.

Начало перезагрузкиНачало перезагрузкиНачало перезагрузки
2 день

История, природа и культура Байкала

После завтрака начнём день с экскурсии в музей БАМа — уникального инженерного проекта 20 века. Вы узнаете, как создавалась Байкало-Амурская магистраль, и увидите редкие экспонаты, связанные с её строительством.

Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды, и посетим ступу примирения религий — символ объединения христианства, буддизма, шаманизма и эвенкийского язычества.

После этого отправимся к самой северной точке Байкала и посетим этноцентр эвенкийской культуры. Здесь вас ждёт экскурсия и мастер-класс, знакомящий с традициями, ремёслами и образом жизни коренного народа Севера.

Вечером вернёмся в гостиницу. Продолжительность программы — около 7 часов.

История, природа и культура БайкалаИстория, природа и культура БайкалаИстория, природа и культура Байкала
3 день

День в вашем распоряжении

После завтрака вас ждёт свободное время. Можно неспешно прогуляться по Северобайкальску, исследовать его окрестности, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию — гиды помогут всё организовать.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Расслабляющий отдых в термальном источнике

Сегодня мы отправимся к термальному источнику. По дороге — прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе. Главное удовольствие этого дня — купание в горячей минеральной воде под открытым небом, среди тайги.

Дополнительно будет возможность взять в аренду квадроциклы (летом) или, в зимнее время, покататься на лыжах, санках, тюбинге.

После насыщенного дня — возвращение в гостиницу. Продолжительность — около 5 часов.

Расслабляющий отдых в термальном источникеРасслабляющий отдых в термальном источникеРасслабляющий отдых в термальном источникеРасслабляющий отдых в термальном источнике
5 день

Отъезд

После завтрака состоится трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (в зависимости от вашего варианта отъезда). Переезд около 1 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер эконом, за одного67 000 ₽
1-местный номер эконом77 000 ₽
2-местный номер стандарт, за одного75 000 ₽
1-местный номер стандарт90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • Завтраки и 2 обеда
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение термальных источников и всех объектов по программе
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты до Северобайкальска или Нижнеангарска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - доплата от 10 000 ₽ до 15 000 ₽ за тур
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по договорённости и зависит от прибытия участников
Завершение: Северобайкальск или Нижнеангарск, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Северобайкальске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Похожие туры из Северобайкальска

Байкал. Горячие источники Хакусы
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкал. Горячие источники Хакусы
Начало: Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
17 фев в 10:00
21 фев в 10:00
48 000 ₽ за человека
Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
На машине
6 дней
Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
95 500 ₽ за человека
За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
На машине
3 дня
За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
42 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Северобайкальске
Все туры из Северобайкальска