Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция

Уникальный маршрут длиною в 800 километров пройдет через всё озеро — от юга до севера. Для тех, кто хочет увидеть Байкал диким, настоящим, не таким, каким видят все.

Вы посетите три
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уникальные особо охраняемые природные территории, в том числе и старейший заповедник России.

Вас ждут аэроходы и вездеходы, чистый лёд и заповедная тайга, горячие источники и снежные горы, спа-отель и знакомство с зимовьем без удобств.

5
3 отзыва
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Поход на лыжах
Поход на лыжах
Прогуляемся по сибирскому лесу в компании егеря на камусных лыжах
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Сделаем глоток чистейшей воды прямо из озера!
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Согреем душу и тело в источниках с температурой воды до + 42 °С
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Побываем на КБЖД — уникальном памятнике инженерного зодчества
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Получим мастер-класс по подледной рыбалке от опытных гидов
Полярная станция "Боро-Боро"
Полярная станция "Боро-Боро"
Сможем услышать "дыхание Байкала" в ледовом тоннеле, посетим настоящую снежную хижину и покатаемся на финских санках

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Култук - КБЖД - Листвянка

До 09:30 Встреча группы в аэропорту Иркутска.

10:00 Трансфер на микроавтобусе в п. Култук — юго-западную точку Байкала.

12:00 Обед в кафе.

13:30 Старт экспедиции!

На аэроходах «Хивус» пройдем вдоль всей КБЖД и сделаем 8 остановок: станция Старая Ангасолка, станция Маритуй, мыс Половинный, Итальянская стенка, станция Шумиха, станция Уланово, мыс Толстый, порт Байкал.

17:30 Прибытие в п. Листвянка, трансфер в отель, размещение в гостинице.

18:30 Ужин (самостоятельно), мини-лекция о Байкале и план путешествия.

Питание включено: обед в кафе.
Размещение: отель «Байкал» в Листвянке.
105 км на микроавтобусе, ~85 км на «Хивусе».
Иркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - Листвянка
2 день

Листвянка - бухта Ая

08:30 Завтрак в отеле «Байкал».

09:30 Трансфер на причал, выезд на «Хивусах» по маршруту: скала Скрипер, Чаячий утес, мыс Кадильный, п. Большое Голоустное, Бакланий Камень, бухта Песчаная, бухта Бабушка, п. Бугульдейка, утес Саган-Заба, бухта Ая.

13:30 Походный обед-пикник на льду Байкала, готовит гид.

18:00 Прибытие в бухту Ая, размещение в отеле, ужин (самостоятельно).

Питание включено: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник.
Размещение: отель «Бухта Ая».
~165 км на судне на воздушной подушке «Хивус-10».
Листвянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта Ая
3 день

Бухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. Ольхон

08:30 Завтрак в ресторане отеля «Бухта Ая».

09:30 Поездка по Тажеранским степям на УАЗах: долина каменных духов, знакомство с историей шаманизма, обзорные точки, пещера Мечта и домик Элли.

13:30 Обед в кафе.

14:30 Переход на «ТРЭКОлах» по льду Малого Моря.

Остановки: мыс Кобылья Голова и ледяные гроты, мыс Хоргой, остров Хубын, остров Огой и буддийская ступа Просветления, остров Замогой, остров Ольхон, знаменитая скала Шаманка.

18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин (самостоятельно).

Питание включено: завтрак в ресторане отеля, обед в кафе.
Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge & SPA.
~45 км на автомобилях УАЗ, ~50 км на вездеходах «ТРЭКОЛ».
Бухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. Ольхон
4 день

Остров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-Баргузин

08:30 Завтрак в ресторане отеля BaikalWood Eco Lodge & SPA.

09:30 Выезд из отеля на вездеходах «ТРЭКОЛ».

10:00 Посещение полярной станции «Боро-Боро».

10:30 Завершаем исследовать полярную станцию.

Далее в программе северная часть Ольхона: мыс Харанцы, мыс Три брата, мыс Хобой.

13:30-14:30 Походный обед-пикник на льду Байкала, готовит гид.

После обеда пересечение озера Байкал в самом широком его месте на восточную сторону.

18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин (самостоятельно).

Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник.
Размещение: гостиница «Баргуджин Токум».
~120 км на вездеходе «ТРЭКОЛ».
Остров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-БаргузинОстров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-БаргузинОстров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-БаргузинОстров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-БаргузинОстров Ольхон - мыс Хобой - «Боро-Боро» - п. Усть-Баргузин
5 день

п. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - кордон Давша

08:30 Завтрак в отеле «Баргуджин Токум».

09:30 Переход на «ТРЭКОЛах» в Чивыркуйский залив через Забайкальский национальный парк.

Остановки: пески Мягкая Карга, триангуляционная вышка, смотровая площадка в Монахово, о. Голый.

13:00 Купание в минеральном горячем источнике Змеиный (45°C).

13:30 Обед-пикник.

14:30 Продолжение пути.

17:00 Прибытие на кордон Баргузинского заповедника.

Размещение, ужин.

18:00 Свободное время.

Можно посетить музей природы и соболя, а после попариться в бане (дополнительные опции).

Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник, ужин в гостевом доме (готовит гид).
Размещение: гостевой комплекс «Давша».
~130 км на вездеходах «ТРЭКОЛ».
п. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - кордон Давшап. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - кордон Давшап. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - кордон Давша
6 день

Посёлок Давша - мыс Котельниковский

09:00 Завтрак от нашего гида.

10:30 Прогулка по тайге с егерем на камусных лыжах.

13:00 Обед от нашего гида

14:30 Посадка в «ТРЭКОЛы», отправление на мыс Котельниковский.

Остановка у мыса Кабаний.

17:00 Прибытие на базу отдыха, размещение, ужин.

18:00 Свободное время.

Купание в термальных источниках.

Питание: завтрак в гостевом доме (готовит гид), обед в гостевом доме (готовит гид), ужин в столовой базы отдыха.
Размещение: база отдыха «Мыс Котельниковский».
~85 км на вездеходах «ТРЭКОЛ», 2 часа на лыжах.
Посёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс Котельниковский
7 день

Свободный день

Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему!

Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала!

А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов по желанию.

На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С.

Лежа в тёплом бассейне можно любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Мыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

06:00 Ранний завтрак.

06:30 Посадка в «ТРЭКОЛы», отправление в с. Байкальское.

07:30 Пересадка в микроавтобус, отправление в п. Нижнеангарск.

Остановка у буддийской ступы.

09:00 Прибытие в п. Нижнеангарск, прогулка к стеле «Северная точка Байкала», переезд в аэропорт.

Отправление самолета в Иркутск.

Питание: завтрак в столовой базы отдыха.
~40 км на вездеходах «ТРЭКОЛ», 70 км на микроавтобусе.
Мыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - ИркутскМыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - ИркутскМыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:

  • п. Листвянка, отель «Байкал», номера делюкс, двухместное размещение, 1 ночь;
  • Бухта Ая, отель «Бухта Ая», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Хужир, отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Усть-Баргузин, отель «Баргуджин Токум», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Давша (кордон Баргузинского заповедника), гостевые дома, размещение по 4–5 чел., отопление русской печкой, душа нет, баня, туалет на улице, 1 ночь;
  • мыс Котельниковский, база отдыха «Мыс Котельниковский», номера стандарт (только двуспальная кровать, для раздельного размещения – доп. место), 2 ночи.

Доплата за одноместное проживание (кроме Давши, т. к невозможно одноместное) – 40 525 рублей.

Варианты проживания

Отель «Baikal»

1 ночь
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей.
Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Номер категории Deluxe Twin Baikal View:
  • Две отдельные кровати размером 900х200 см
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайная станция
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»

Отель «Бухта Ая»

1 ночь

Мини отель "Бухта Ая" расположен в по-настоящему красивой и уникальной местности, и авторы проекта постарались вписать его как можно гармоничнее в такое впечатляющее окружение.

Все здания оснащены открытыми террасами, позволяющими больше времени находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой.

Номера категории «Стандарт» включают:

  • Душ;
  • мини-бар;
  • TV;
  • тёплые полы;
  • чайные принадлежности;
  • телефон;
  • полотенца;
  • Wi-Fi.

Услуги отеля:

  • Бар;
  • Баня (вместительная парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, уютная комната отдыха с горячим чаем и медом, просторная терраса с купелью и большим столом);
  • Мангальная зона;
  • Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
  • Мини гольф;
  • Площадка для пляжного волейбола;
  • Детская площадка;
  • Песчаный пляж бухты Ая (70 м);
  • Тир с пневматическими винтовками и пистолетами;
  • Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой;
  • Услуги прачечной (стирка и глажка личных вещей гостей отеля).
Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»

BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

1 ночь

Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.

Стандартный номер — это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера:

  • 2 односпальные кровати или кровать “King Size”;
  • телевизор;
  • зона для чаепития;
  • изящная чайная пара;
  • чайник и ароматный чай;
  • холодильник;
  • удобные стулья;
  • вместительный комод;
  • тумбочка;
  • зеркало;
  • тапочки;
  • туалет и ванная комната с ванными принадлежностями (включая фен).
BaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

Отель «Баргуджин Токум»

1 ночь

Гостиница «Баргуджин Токум» расположена в центре города Усть-Баргузин, в его историческом, культурном центре. Внешний дизайн и внутренний интерьер отеля выполнены из натуральной древесины, что придает ощущение тепла и уюта загородного дома.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором с плоским экраном.

Оснащение номера:

  • Предметы индивидуального пользования;
  • душевая;
  • чайник;
  • TV;
  • бесплатный Wi-Fi.
Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»

ГК «Давша»

1 ночь

Неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек. Есть баня (оплачивается на месте по желанию).

ГК «Давша»ГК «Давша»ГК «Давша»

База отдыха «Мыс Котельниковский»

2 ночи

На северо-западной стороне озера Байкал расположилась база отдыха "Мыс Котельниковский". Любители отдыха в окружении живой природы получат большое удовольствие от нахождения в этих местах.

Здесь есть воды котельниковских источников, которые оказывают лечебные действия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болезнях суставов, гинекологических заболеваниях. На территории базы находятся два корпуса для проживания.

Номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • TV;
  • Холодильник.
База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание:
  • Услуги и иные расходы:
  • Развлечения и экскурсии:
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение и питание в Иркутске
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Аренда коньков
  • Посещение музея природы и музея соболя в Давше
  • Баня в Давше
  • Баня в отеле Бухта Ая
  • Баня, СПА-процедуры в отеле BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая в это время на Байкале погода и температура?

Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории.

При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С.

Увидим ли мы лёд и если да, то в каком процентном соотношении от общего маршрута?

«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.

Стоит ли брать свои коньки, лыжи? Ледоступы?

В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.

Как обстоят дела со связью и будет ли wi-fi?

Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).

Как выбрать авиабилеты? Могут ли измениться даты тура?

РЕКОМЕНДУЕМ подождать с бронированием авиа в Иркутск хотя бы до декабря, так как даты тура могут измениться. Программа предусматривает внутренний перелет на Север Байкала. Авиакомпании внутренних рейсов часто меняют расписание. Утвержденный график появится только к ноябрю-декабрю. Просим не бронировать авиабилет в Иркутск до нашего оповещения или быть готовыми к тому, что даты изменяться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

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