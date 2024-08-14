Приглашаем познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал. Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!

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Время начала: 10:00

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Северобайкальске.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прокатиться на квадроциклах (аренда оборудования за дополнительную плату).

Купание в горячих источниках под открытым небом.

Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.

Экскусионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Северобайкальске.

Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этноцентр эвенкийской культуры.

Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска. Размещение в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение эконом стандарт 2-местный номер 61 000 66 200 доплата за одноместное размещение 14 000 17 500

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля-10 августа.