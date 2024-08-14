Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска

Приглашаем познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал.

Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!
4.67
3 отзыва
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Нижнеангарск - Северобайкальск

Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска. Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Нижнеангарск - СеверобайкальскНижнеангарск - СеверобайкальскНижнеангарск - СеверобайкальскНижнеангарск - Северобайкальск
2 день

Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр

Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).

Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).

Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этноцентр эвенкийской культуры.

Возвращение в гостиницу.

Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентрМузей БАМа, смотровая площадка и этноцентрМузей БАМа, смотровая площадка и этноцентр
3 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: не включено.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Термальные источники

Экскусионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.

Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.

Купание в горячих источниках под открытым небом.

Возможность прокатиться на квадроциклах (аренда оборудования за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу.

Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Термальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источники
5 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: не включено.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Мыс Лударь и Слюдянские озера

Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Возвращение в гостиницу.

Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Лударь и Слюдянские озераМыс Лударь и Слюдянские озераМыс Лударь и Слюдянские озера
7 день

Свободный день

Свободный день в Северобайкальске.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: не включено.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Северобайкальск - Нижнеангарск

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Питание: не включено.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
2-местный номер61 00066 200
доплата за одноместное размещение14 00017 500

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля-10 августа.

Варианты проживания

Гостиница Олимп

7 ночей

Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.

В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 2, 4, 6 - обед
  • Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальскдень 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальскдень 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
  • День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
  • День 6: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальск
  • День 8: Северобайкальск - Нижнеангарск
  • Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМадень 2: смотровая площадкадень 2: самая северная точка Байкаладень 2: этноцентр Синильгадень 4: прогулка по лесу и отдых на природедень 4: купание в горячих источниках Гоуджекитдень 6: прогулка по мысу Лударьдень 6: посещение Слюдянских озер
  • День 2: музей БАМа
  • День 2: смотровая площадка
  • День 2: самая северная точка Байкала
  • День 2: этноцентр Синильга
  • День 4: прогулка по лесу и отдых на природе
  • День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
  • День 6: прогулка по мысу Лударь
  • День 6: посещение Слюдянских озер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Северобайкальска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Северобайкальск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

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