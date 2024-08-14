Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!
Программа тура по дням
Нижнеангарск - Северобайкальск
Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей БАМа, смотровая площадка и этноцентр
Экскурсия по музею БАМа (Байкало-Амурская магистраль).
Посещение смотровой площадки и ступы примирения местных религий (христианство, буддизм (ламаизм), шаманизм, эвенкийское язычество).
Поездка к самой северной точке Байкала и экскурсия с мастер-классом в этноцентр эвенкийской культуры.
Возвращение в гостиницу.
Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день
Свободный день в Северобайкальске.
Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: не включено.
Термальные источники
Экскусионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит.
Прогулка по сибирскому лесу и отдых на природе.
Купание в горячих источниках под открытым небом.
Возможность прокатиться на квадроциклах (аренда оборудования за дополнительную плату).
Возвращение в гостиницу.
Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Северобайкальск - Нижнеангарск
Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.
Питание: не включено.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|эконом
|стандарт
|2-местный номер
|41 000
|44 200
|доплата за одноместное размещение
|8 000
|10 000
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля - 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница Олимп
Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.
В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 2, 4 - обед
- Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальскдень 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальскдень 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
- День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 2: Северобайкальск - Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 4: Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
- День 5: Северобайкальск - Нижнеангарск
- Экскурсионные услуги: день 2: музей БАМадень 2: смотровая площадкадень 2: самая северная точка Байкаладень 2: этноцентр Синильгадень 4: прогулка по лесу и отдых на природедень 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
- День 2: музей БАМа
- День 2: смотровая площадка
- День 2: самая северная точка Байкала
- День 2: этноцентр Синильга
- День 4: прогулка по лесу и отдых на природе
- День 4: купание в горячих источниках Гоуджекит
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Северобайкальска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.