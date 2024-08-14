Приглашаем познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал. Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Время начала: 10:00

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Возможность прогуляться по городу и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Северобайкальске.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Встреча в Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение эконом стандарт 2-местный номер 27 500 29 800 доплата за одноместное размещение 6 000 7 500

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля-10 августа.