Ваша прекрасная возможность познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал. Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре.

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

обычные даты праздничные даты Размещение хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-16-местный номер 45 400 46 500 50 500 48 500 48 000 53 600 доплата за одноместное размещение - 7 000 10 000 - 8 000 12 000

Размещение Хостел:место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: