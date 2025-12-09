Мои заказы

Выходные в Северобайкальске

Ваша прекрасная возможность познакомиться с городом Северобайкальском, который расположен на самом северном берегу озера Байкал.

Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре.
Выходные в Северобайкальске
Выходные в Северобайкальске
Выходные в Северобайкальске

Программа тура по дням

1 день

Нижнеангарск - Северобайкальск

Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Нижнеангарск - Северобайкальск

2 день

Мыс Лударь и Слюдянские озера

Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.

Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Лударь и Слюдянские озера

3 день

Северобайкальск - Нижнеангарск

Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

обычные датыпраздничные даты
Размещениехостелэкономстандартхостел экономстандарт
2-16-местный номер45 40046 50050 50048 50048 00053 600
доплата за одноместное размещение-7 00010 000-8 00012 000

Размещение Хостел:место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая;
  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Гостиница «Олимп»

2 ночи

Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.

В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение: согласно выбранной цене
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Северобайкальск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

