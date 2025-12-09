Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре.
Программа тура по дням
Нижнеангарск - Северобайкальск
Встреча Нижнеангарске или Северобайкальске и отправление в гостиницу Северобайкальска.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Мыс Лударь и Слюдянские озера
Поездка к живописному мысу Лударь, пешая прогулка.
Посещение Слюдянских озер и отдых на природе.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Северобайкальск - Нижнеангарск
Отправление из Северобайкальска в Нижнеангарск.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|обычные даты
|праздничные даты
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-16-местный номер
|45 400
|46 500
|50 500
|48 500
|48 000
|53 600
|доплата за одноместное размещение
|-
|7 000
|10 000
|-
|8 000
|12 000
Размещение Хостел:место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая;
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница «Олимп»
Гостиница Олимп расположена в центре города Северобайкальска, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости. Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью, телевизором с плоским экраном и электрическим чайником. В баре можно заказать напитки и закуски.
В шаговой доступности городской парк, Казанская церковь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение: согласно выбранной цене
- Питание: день 2-3: завтракдень 2: обед
- День 2-3: завтрак
- День 2: обед
- Транспортные услуги: день 1: Нижнеангарск - Северобайкальскдень 2: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальскдень 3: Северобайкальск - Нижнеангарск
- День 1: Нижнеангарск - Северобайкальск
- День 2: Северобайкальск - Байкальское - Северобайкальск
- День 3: Северобайкальск - Нижнеангарск
- Экскурсионные услуги: день 2: прогулка по мысу Лударьдень 2: посещение Слюдянских озер
- День 2: прогулка по мысу Лударь
- День 2: посещение Слюдянских озер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно