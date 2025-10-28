Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе
Море снега, отличное катание, яркие вечеринки
«Чистый горный воздух и живописная природа дополняют атмосферу курорта, который также славится отвязными тусовками и активной вечерней жизнью»
2 дек в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
«Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику»
21 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 69 700 ₽ за человека
Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
«Гармония адреналина и уюта — от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань, термальных зон отдыха и живописных зимних пейзажей»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
«Ночь можно провести на горе в барах: The Rooks, Clever, Горный патруль, Grelka или клубе Ays Bunker»
30 дек в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Природа и пейзажи»
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