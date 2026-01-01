Шерегеш: всё включено (4 дня)

Описание тура

Тебя ждут три незабываемых дня на заснеженных склонах горнолыжного курорта Шерегеш!
Сидишь на работе и скучаешь? Давно никуда не выбирался, а чувствуешь, что пора перезагрузиться?

- Не грусти! Есть выход! Всего лишь за пару дней с нами ты сможешь круто сменить обстановку, познакомиться с новыми интересными людьми, покататься на лыжах/сноуборде, полюбоваться природой, наделать крутых фоток, сходить в баню и много еще всего!
Поехали с нами и мы тебе всё расскажем и покажем!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, ночные катания

остановка на перекус Журавли

09:00 оставляем вещи, перекус, техника безопасности, знакомство с Шерегешем

10:00 выезд на гору, чай, шиповник, глинтвейн (для желающих), катание

13:00 собираемся в кафе на обед

14:00 катание, фото

17:00 трансфер в коттедж, заселение, свободное время, горячий душ
18:00 ужин, общение, туса
в коттедже: настолки, гитара, общение, веселье, приставка, сон

23:00 выезд желающих в клуб

2 день

Второй день катания, игры, баня

08:00 завтрак

08:30 выезд на гору, день на горе, прогулки, фотосессия

10:00 выезд на гору, катания, фотосессия, чай, шиповник, глинтвейн

14:00 собираемся в кафе на обед

17:00 трансфер в коттедж

18:00 сбор в коттедже, перекус лёгкий перед баней

19:00 жаркая банька

21:30 поздний ужин

23:00 настолки, гитара, общение, веселье, выезд желающих в клуб

3 день

Третий день на горе, фотосессия

08:00 завтрак

08:30 выезд на гору, день на горе, прогулки, фотосессия

10:00 занятие с инструктором (по желанию), выезд на гору, катания, фотосессия, чай, шиповник, глинтвейн

13:00 собираемся в кафе на обед

17:00 трансфер в коттедж, свободное время, горячий душ

18:00 сбор в коттедже, ужин

19:00 настолки, гитара, общение, веселье

23:00 выезд желающих в клуб

4 день

Четвертый день катания, дорога домой

08:00 завтрак

08:30 выезд на гору, катание

14:00 возвращение в коттедж, перекус

15:00 дорога домой

5 день

Ночной переезд в Шерегеш

Выезд планируется в 23:00 из Новосибирска на комфортабельном трансфере

(время может сдвинутся +-2часа, зависит от прилетающих из других городов) сбор участников в Новосибирске, знакомство

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: Новосибирск Шерегеш Новосибирск
  • Проживание 3 ночи в коттедже класса комфорт+ (2местные, 3-местные номера) - кухня, сушилки, терраса и просторные общие зоны отдыха
  • Двухразовое питание (завтраки и ужины) с субботы от профессионального повара
  • Жаркая баня
  • Вечерние посиделки
  • Игры и развлечения
  • Сопровождение на горе
  • Подарок каждому
  • Будут отличные кадры на память
  • Гвозди Садху для желающих
  • В команде гидов есть профессиональный повар
Что не входит в цену
  • Ski-pass (подъемники)
  • Прокат снаряжения
  • Питание на горе (кафе) - обед
  • Сувенирная продукция
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Самое главное в туре - это правильно подобранное снаряжение. Мы катаемся с группами более 10 лет и отправим вам чек-лист после бронирования. Обязательно проконсультируем и поможем!

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
За последние 15 лет я стала экспертом в области путешествий по всему миру и внутрь себя. Посетила 5 континентов, 40+ стран, жила 2 месяца в Южной Америке и больше года
в Азии. Помимо путешествий и знакомства с культурой разных стран, я с удовольствием живу в дацанах, ашрамах, обучаюсь духовным практикам, организовываю ретриты. «Путешествия и туризм – это моя жизнь! И я поделюсь этим счастьем с каждым» – это я поняла в 2011 году после моей первой поездки за границу. Тогда и родилось моё собственное агентство путешествий. Поездки на море, пляжи, экзотические страны, открытые новые земли и новые друзья захватывают меня и по сей день. А родной и близкий Алтай всегда манит величественными горами с заснеженными вершинами, свежим воздухом и чистейшей питьевой водой в реках Каждая поездка для меня – это маленькая жизнь. Интересные люди вокруг, освобождение от суеты, новые яркие эмоции, покорённые горы, ласковая вода в океане/море/озере, огромный заряд позитива и энергии. А ещё все говорят, что поездки с нами сопровождаются хорошей погодой и исполнением желаний! Несомненно, это весомый бонус;)

