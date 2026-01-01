Описание тура
Тебя ждут три незабываемых дня на заснеженных склонах горнолыжного курорта Шерегеш!
Сидишь на работе и скучаешь? Давно никуда не выбирался, а чувствуешь, что пора перезагрузиться?
- Не грусти! Есть выход! Всего лишь за пару дней с нами ты сможешь круто сменить обстановку, познакомиться с новыми интересными людьми, покататься на лыжах/сноуборде, полюбоваться природой, наделать крутых фоток, сходить в баню и много еще всего!
Поехали с нами и мы тебе всё расскажем и покажем!
Программа тура по дням
Знакомство, ночные катания
остановка на перекус Журавли
09:00 оставляем вещи, перекус, техника безопасности, знакомство с Шерегешем
10:00 выезд на гору, чай, шиповник, глинтвейн (для желающих), катание
13:00 собираемся в кафе на обед
14:00 катание, фото
17:00 трансфер в коттедж, заселение, свободное время, горячий душ
18:00 ужин, общение, туса
в коттедже: настолки, гитара, общение, веселье, приставка, сон
23:00 выезд желающих в клуб
Второй день катания, игры, баня
08:00 завтрак
08:30 выезд на гору, день на горе, прогулки, фотосессия
10:00 выезд на гору, катания, фотосессия, чай, шиповник, глинтвейн
14:00 собираемся в кафе на обед
17:00 трансфер в коттедж
18:00 сбор в коттедже, перекус лёгкий перед баней
19:00 жаркая банька
21:30 поздний ужин
23:00 настолки, гитара, общение, веселье, выезд желающих в клуб
Третий день на горе, фотосессия
08:00 завтрак
08:30 выезд на гору, день на горе, прогулки, фотосессия
10:00 занятие с инструктором (по желанию), выезд на гору, катания, фотосессия, чай, шиповник, глинтвейн
13:00 собираемся в кафе на обед
17:00 трансфер в коттедж, свободное время, горячий душ
18:00 сбор в коттедже, ужин
19:00 настолки, гитара, общение, веселье
23:00 выезд желающих в клуб
Четвертый день катания, дорога домой
08:00 завтрак
08:30 выезд на гору, катание
14:00 возвращение в коттедж, перекус
15:00 дорога домой
Ночной переезд в Шерегеш
Выезд планируется в 23:00 из Новосибирска на комфортабельном трансфере
(время может сдвинутся +-2часа, зависит от прилетающих из других городов) сбор участников в Новосибирске, знакомство
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: Новосибирск Шерегеш Новосибирск
- Проживание 3 ночи в коттедже класса комфорт+ (2местные, 3-местные номера) - кухня, сушилки, терраса и просторные общие зоны отдыха
- Двухразовое питание (завтраки и ужины) с субботы от профессионального повара
- Жаркая баня
- Вечерние посиделки
- Игры и развлечения
- Сопровождение на горе
- Подарок каждому
- Будут отличные кадры на память
- Гвозди Садху для желающих
- В команде гидов есть профессиональный повар
Что не входит в цену
- Ski-pass (подъемники)
- Прокат снаряжения
- Питание на горе (кафе) - обед
- Сувенирная продукция
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Самое главное в туре - это правильно подобранное снаряжение. Мы катаемся с группами более 10 лет и отправим вам чек-лист после бронирования. Обязательно проконсультируем и поможем!