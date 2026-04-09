Описание тура
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания на сноуборде!
Все выезды проходят в небольшом составе, всего до 10 человек, при этом идет дополнительное деление на мини-группы по уровню катания. Таким образом, ты получаешь продуктивные трени и ламповую компашку на целую неделю в Шерегеше!
Скорее смотри что тебя ждет:
Проживание в уютном шале
Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику
7 катальных дней, где 5 из них - тренировочные
Техника + практика — учимся и сразу применяем в реальных условиях
Фрирайд каждый день — охота за первым следом с подъемников и на забросках
Разбор катания - видеоанализ, лекции и персональные рекомендации
Помощь в настройке снаряжения
Банька с бассейном
Веселая и объединяющая программа по вечерам
Шашлыки, тусовки в барах, настолки и просто уютные посиделки
Продуманная логистика по курорту и система завтраков
Фото и видеоконтент
Гарантия прокачки
Для кого подходит этот тур:
Практически каждому!
От новичка до продвинутого райдера, кроме уровня с нуля
ты уже уверенно катаешься по трассам и есть опыт фрирайда
уже катаешься, но:
боишься скорости
неуверенно держишь повороты
хочешь только-только выйти во фрирайд
застрял в прогрессе и не понимаешь, как расти дальше
хочешь кататься не просто быстро, а технично и стильно
Расписание:
Осень/Зима 2026:
15.11-22.11 - Техническое открытие
22.11-29.11 - Только фрирайд группы
29.11-06.12 - Доступно для любого уровня
06.12-13.12 - Доступно для любого уровня
13.12-20.12 - Доступно для любого уровня
Весна 2027:
07.03-14.03 - Доступно для любого уровня
14.03-21.03 - Доступно для любого уровня
21.03-28.03 - Доступно для любого уровня
техническое открытие - работают все подъемники, но курорт находится на этапе подготовки к открытию. В этот период можно каждый день катать первый след с подъемников, туристов практически нет, следовательно никаких очередей и малая конкуренция за пухляк, отличное время для фрирайда.
Программа тура по дням
Вск. Заселение
В этот день все прилетают в город Новокузнецк и трансфер отвозит участников в наш домик, где проведем ближайшую неделю.
Также в этот день можно смело идти кататься.
Вечером по расписанию проходит знакомство со всеми участниками и разбивка на группы по уровню катания для предстоящих тренировок, а также проводится вечерний досуг.
Пн. Тренировочный день 1
Подъем в 9:00 и трансфер на гору, завтрак.
Занятие проходит в группах по 2-3 часа, по очереди. Как только с одной группой позанимались - происходит смена и наступает свободное катание для тех кто освободился.
Катаемся мы обычно до закрытия подъемников, затем легкий ужин на горе и отправляемся в домик на отдых.
Завершаем день видеоразбором проездов и лекциями по отстройке техники, затем ужинаем в баре и веселимся.
Вт. Тренировочный день 2
Аналогично первому дню проводим занятия и лишь меняется вечерний досуг
Ср. Тренировочный день 3
Также тренируемся и проводим разбор видео, но вечером нас будет ждать банька с бассейном
Чт. Выходной день
В этот день наконец-то можно проспать тренировку (так как они не проводятся) и ощутить расслабление после вечерней бани предыдущего дня.
Для ребят кто хочет продолжить катание, обычно организуем заброски на снегоходах в этот день. Катаемся 2-3 часа первым следом, празднуем победу в ресторане на вершине горы и дружно идем отдыхать в домик, а кто на массаж
Пт. Тренировочный день 4
Тренируемся и проводим разбор, вечером тусинг в баре
Сб. Тренировочный день 5
В этот финальный день кемпа можно выбрать снова заброски или продолжить тренироваться в пределах подъемника.
Подведение итогов выезда и ужин в ресторане.
Ночью сборы и выезд трансфером в аэропорт (в ночь на воскресенье)
Вск. Выселение
Выезд из домика осуществляется до 12:00.
Этот день для тех ребят у кого позже вылет и кто не нуждается в трансфере, а так же для тех, кто решил остаться в Геше до следующей недели.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер с аэропорта и обратно
- Трансфер гора/дом
- Тренировки (5 дней)
- Баня
- Развлекательная программа
- Фото/видеоконтент
- Сопровождение гида
- Помощь в настройке снаряжения
- Разбор катания - видеоанализ, лекции и персональные рекомендации
Что не входит в цену
- Перелет
- Скипасс
- Все питание
- Личные траты
- Другие дополнительные расходы
О чём нужно знать до поездки
Расписание по дням может меняться в зависимости от погодных условий.
Пожелания к путешественнику
Подходят райдеры, которые уже имеют минимальный опыт катания и хотят развиваться дальше в технике, фрирайде и фристайле.