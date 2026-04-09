Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 69 700 ₽ за человека

Описание тура

Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания на сноуборде!

Все выезды проходят в небольшом составе, всего до 10 человек, при этом идет дополнительное деление на мини-группы по уровню катания. Таким образом, ты получаешь продуктивные трени и ламповую компашку на целую неделю в Шерегеше!

Скорее смотри что тебя ждет:

Проживание в уютном шале

Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику

7 катальных дней, где 5 из них - тренировочные

Техника + практика — учимся и сразу применяем в реальных условиях

Фрирайд каждый день — охота за первым следом с подъемников и на забросках

Разбор катания - видеоанализ, лекции и персональные рекомендации

Помощь в настройке снаряжения

Банька с бассейном

Веселая и объединяющая программа по вечерам

Шашлыки, тусовки в барах, настолки и просто уютные посиделки

Продуманная логистика по курорту и система завтраков

Фото и видеоконтент

Гарантия прокачки

Для кого подходит этот тур:

Практически каждому!

От новичка до продвинутого райдера, кроме уровня с нуля

ты уже уверенно катаешься по трассам и есть опыт фрирайда уже катаешься, но: боишься скорости

неуверенно держишь повороты

хочешь только-только выйти во фрирайд застрял в прогрессе и не понимаешь, как расти дальше хочешь кататься не просто быстро, а технично и стильно

Расписание:

Осень/Зима 2026:

15.11-22.11 - Техническое открытие

22.11-29.11 - Только фрирайд группы

29.11-06.12 - Доступно для любого уровня

06.12-13.12 - Доступно для любого уровня

13.12-20.12 - Доступно для любого уровня

Весна 2027:

07.03-14.03 - Доступно для любого уровня

14.03-21.03 - Доступно для любого уровня

21.03-28.03 - Доступно для любого уровня

техническое открытие - работают все подъемники, но курорт находится на этапе подготовки к открытию. В этот период можно каждый день катать первый след с подъемников, туристов практически нет, следовательно никаких очередей и малая конкуренция за пухляк, отличное время для фрирайда.