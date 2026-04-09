Тур в Шерегеш с обучением сноуборду

Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
Описание тура

Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания на сноуборде!

Все выезды проходят в небольшом составе, всего до 10 человек, при этом идет дополнительное деление на мини-группы по уровню катания. Таким образом, ты получаешь продуктивные трени и ламповую компашку на целую неделю в Шерегеше!

Скорее смотри что тебя ждет:

  • Проживание в уютном шале

  • Трансфер от аэропорта и обратно, а так же трансфер до горы и к домику

  • 7 катальных дней, где 5 из них - тренировочные

  • Техника + практика — учимся и сразу применяем в реальных условиях

  • Фрирайд каждый день — охота за первым следом с подъемников и на забросках

  • Разбор катания - видеоанализ, лекции и персональные рекомендации

  • Помощь в настройке снаряжения

  • Банька с бассейном

  • Веселая и объединяющая программа по вечерам

  • Шашлыки, тусовки в барах, настолки и просто уютные посиделки

  • Продуманная логистика по курорту и система завтраков

  • Фото и видеоконтент

  • Гарантия прокачки

Для кого подходит этот тур:

  • Практически каждому!

От новичка до продвинутого райдера, кроме уровня с нуля

  1. ты уже уверенно катаешься по трассам и есть опыт фрирайда

  2. уже катаешься, но:

    • боишься скорости

    • неуверенно держишь повороты

    • хочешь только-только выйти во фрирайд

  3. застрял в прогрессе и не понимаешь, как расти дальше

  4. хочешь кататься не просто быстро, а технично и стильно

Расписание:

Осень/Зима 2026:

15.11-22.11 - Техническое открытие

22.11-29.11 - Только фрирайд группы

29.11-06.12 - Доступно для любого уровня

06.12-13.12 - Доступно для любого уровня

13.12-20.12 - Доступно для любого уровня

Весна 2027:

07.03-14.03 - Доступно для любого уровня

14.03-21.03 - Доступно для любого уровня

21.03-28.03 - Доступно для любого уровня

техническое открытие - работают все подъемники, но курорт находится на этапе подготовки к открытию. В этот период можно каждый день катать первый след с подъемников, туристов практически нет, следовательно никаких очередей и малая конкуренция за пухляк, отличное время для фрирайда.

Программа тура по дням

1 день

Вск. Заселение

В этот день все прилетают в город Новокузнецк и трансфер отвозит участников в наш домик, где проведем ближайшую неделю.

Также в этот день можно смело идти кататься.

Вечером по расписанию проходит знакомство со всеми участниками и разбивка на группы по уровню катания для предстоящих тренировок, а также проводится вечерний досуг.

2 день

Пн. Тренировочный день 1

Подъем в 9:00 и трансфер на гору, завтрак.

Занятие проходит в группах по 2-3 часа, по очереди. Как только с одной группой позанимались - происходит смена и наступает свободное катание для тех кто освободился.

Катаемся мы обычно до закрытия подъемников, затем легкий ужин на горе и отправляемся в домик на отдых.

Завершаем день видеоразбором проездов и лекциями по отстройке техники, затем ужинаем в баре и веселимся.

3 день

Вт. Тренировочный день 2

Аналогично первому дню проводим занятия и лишь меняется вечерний досуг

4 день

Ср. Тренировочный день 3

Также тренируемся и проводим разбор видео, но вечером нас будет ждать банька с бассейном

5 день

Чт. Выходной день

В этот день наконец-то можно проспать тренировку (так как они не проводятся) и ощутить расслабление после вечерней бани предыдущего дня.

Для ребят кто хочет продолжить катание, обычно организуем заброски на снегоходах в этот день. Катаемся 2-3 часа первым следом, празднуем победу в ресторане на вершине горы и дружно идем отдыхать в домик, а кто на массаж

6 день

Пт. Тренировочный день 4

Тренируемся и проводим разбор, вечером тусинг в баре

7 день

Сб. Тренировочный день 5

В этот финальный день кемпа можно выбрать снова заброски или продолжить тренироваться в пределах подъемника.

Подведение итогов выезда и ужин в ресторане.

Ночью сборы и выезд трансфером в аэропорт (в ночь на воскресенье)

8 день

Вск. Выселение

Выезд из домика осуществляется до 12:00.

Этот день для тех ребят у кого позже вылет и кто не нуждается в трансфере, а так же для тех, кто решил остаться в Геше до следующей недели.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер с аэропорта и обратно
  • Трансфер гора/дом
  • Тренировки (5 дней)
  • Баня
  • Развлекательная программа
  • Фото/видеоконтент
  • Сопровождение гида
  • Помощь в настройке снаряжения
  • Разбор катания - видеоанализ, лекции и персональные рекомендации
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Скипасс
  • Все питание
  • Личные траты
  • Другие дополнительные расходы
О чём нужно знать до поездки

Расписание по дням может меняться в зависимости от погодных условий.

Буду ждать ваши вопросы по туру в личных сообщениях, отвечаю быстро)

Пожелания к путешественнику

Подходят райдеры, которые уже имеют минимальный опыт катания и хотят развиваться дальше в технике, фрирайде и фристайле.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Игорь
Игорь — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Игорь. Я не из тех, кто встал на доску в детстве и “всю жизнь в теме”. Я пришёл в сноубординг не так давно и хорошо помню этот путь — от
первых попыток до момента, когда катание начинает приносить настоящее удовольствие. За короткое время прошёл путь от новичка до профессионального инструктора, поработал в самой сильной школе сноубординга в РФ, катал сложные споты и водил группы там, где уже есть ответственность не только за себя. Сейчас для меня особенно важно делиться этим опытом и помогать другим раскрывать своё катание. В 2022 году я открыл для себя формат сноуборд-кэмпов, начал работать менеджером в этой сфере. Тогда и появилось желание собирать свои группы — объединять людей, которым близки горы, катание и развитие скиллов. Так в сезоне 24–25 появились мои авторские туры. На данный момент в моих кэмпах уже побывали 64 человека. У каждого остался свой опыт, свои эмоции и свой прогресс — и для меня это самая ценная часть этой работы. И это только начало. Туры в Шерегеше проходят с ноября по апрель. В прошедшем сезоне было 5 выездов, в следующем запланировано уже 9 — и это естественный рост проекта и интереса к таким поездкам. Формат кэмпов — камерный и продуманный: 1) небольшое количество участников 2) возможность делиться на мини-группы по 3–4 человека 3) много времени на практику и обратную связь В течение тура мы работаем в разных стилях катания: трассы, это вся наша техника — работа над поворотами и улучшением общего контроля доски; фрирайд — катание вне трасс в разных кондициях снега, понимание и чтение рельефа, новые ощущения и возможности; фристайл, базовые элементы и трюки — прокачка координации и бОльший контроль над доской, отработка стильного катания Я выстраиваю процесс так, чтобы каждый формат катания давал результат и дополнял общий прогресс. Так же для меня важно, чтобы кэмп был не только про обучение, но и про комфортик вайб внутри всей нашей движухи. Если сказать кратко - это тур, где ты развиваешься в катании, получаешь новый опыт и проводишь время в горах с классной компанией. Если тебе это откликается — буду рад кататься вместе!

