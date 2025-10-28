Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.