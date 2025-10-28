Мои заказы

Здорово, Шерегеш

Самые расслабленные выходные в горах. Наслаждаемся и созерцаем.

Загораем у бассейна с видом на море тайги, поднимаемся на канатной дороге на вершину Мустага, узнаем почему гора — Зелёная, и увозим с собой вдохновение удивительно мягких и пушистых гор любимого курорта.
Здорово, ШерегешФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Здорово, ШерегешФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Здорово, ШерегешФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Шерегеш

Отправление в пятницу (за доп. плату):

  • 15:00 метро Золотая Нива. Сбор за 15 минут до выезда, г. Новосибирск.
  • 16:30 от Лагерного сада, Томск;
  • 18:00 от летнего вокзала г. Кемерово;
  • 19:20 Коняхинский рынок, Ленинск-Кузнецкий
    Белово (ЦДК), Прокопьевск (Новокузнецкое кольцо) – по запросу;
  • 21:30 автовокзал г. Новокузнецка.

Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.

00:30 Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Отдых.

2 день

Свободный день

Завтрак. Свободный день. Отдых у бассейна.

Экскурсии и посещение бассейнов с анимацией за дополнительную плату.

19:00 Ужин в отеле.

20:00 Этнический вечер «По следам шор-кижи»: собираем собственный чайный купаж из таежных трав, изготавливаем шорские куклы-обереги орекеннеры, пробуем шорский энергетик талкан, фотографируемся в традиционных шорских костюмах.

Слушаем и учимся играть на народных инструментах кай-комус и тебир-комус.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дороге

08:00 Завтрак.

09:00-12:00 Обзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дороге. Прогулка по вершине горы Зеленая, знакомимся с инфраструктурой курорта.

Открываем места силы и легенд священной для шорцев горы Мустаг, историю братьев Шерегешевых, показавших русским геологам железные камни Горной Шории в начале XX века, и давших имя главному горному курорту Сибири. Отправляемся на лучшие места для фотографий.

Обед за дополнительную плату. Освобождение номеров.

16:00 Отъезд.

Обзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дорогеОбзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дорогеОбзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дорогеОбзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дороге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 2-3*, на склоне или у подножия горы Зеленой, Шерегеш. Номера категории стандарт с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Взрослый на основном месте11 000
Взрослый на дополнительном месте10 500
Одноместное размещение14 300
Ребёнок 5—12 лет на основном месте10 500
Ребёнок 5—12 лет на дополнительном месте10 000

Трансфер из городов:

  • Кемерово. Летний вокзал – 5 000 руб.;
  • Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок – 5 000 руб.;
  • Белово. ЦДК – 5 000 руб.;
  • Прокопьевск Новокузнецкое кольцо – 2 900 руб.;
  • Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала – 2 900 руб.;
  • Новосибирск. Метро Золотая Нива – 7 000 руб.

Скидку детям до 12 лет на трансфер добавит менеджер после бронирования тура.

Варианты проживания

Аквилон 3

2 ночи

Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.

Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3Аквилон 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, ужин
  • Экскурсии по программе
  • Этнический вечер «По следам шор-кижи»: мастер классы, фото в национальных костюмах
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Новосибирска и обратно
  • Трансфер на туристском автобусе из города прибытия (бронируется заранее):Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб. Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб. Белово. ЦДК - 5 000 руб. Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб. Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб. Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
  • Кемерово. Летний вокзал - 5 000 руб
  • Ленинск-Кузнецкий. Коняхинский рынок - 5 000 руб
  • Белово. ЦДК - 5 000 руб
  • Прокопьевск Новокузнецкое кольцо - 2 900 руб
  • Новокузнецк. Нижняя площадка автовокзала - 2 900 руб
  • Новосибирск. Метро Золотая Нива - 7 000 руб
  • Страховка
  • Личные расходы
  • Питание в дороге
Место начала и завершения?
Шерегеш
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и не зависящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер из Новосибирска?

Доставка из Новосибирска на некоторые даты может осуществляться с пересадкой в Новокузнецке. Время стыковки ориентировочно 45 мин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Шерегеша

Похожие туры из Шерегеша

Горная энергия. Тур в Шерегеш
Пешая
3 дня
3 отзыва
Горная энергия. Тур в Шерегеш
Начало: Шерегеш
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
12 700 ₽ за человека
Яркий Шерегеш
6 дней
-
20%
Яркий Шерегеш
Шестидневное катание в ГЛК Шерегеш: с фото, видео, баней и глинтвейном
2 дек в 10:00
19 янв в 10:00
от 60 000 ₽75 000 ₽ за человека
Снежные выходные в Шерегеше, 2 дня
3 дня
Снежные выходные в Шерегеше, 2 дня
Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на выходные
21 ноя в 10:00
26 дек в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Шерегеше
Все туры из Шерегеша