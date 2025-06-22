читать дальше

- разный подход. Кому то он делает акценты на паломническую тему, другим на историю края, третьим на архитектуру, быт и культуру, а ещё городские легенды и местная специализация.

Не навязчив, но очень искренне хочет и старается помочь всем чем может.

Отлично подстраивается под темп и возможности участников. Всё время что то предлагает с оглядкой на реакцию тех, кто с ним на экскурсии.

Видно, что ему самому это очень интересно.

Контактен. Легко договорились об изменении места встречи и компоновки экскурсии.

Шуя разная и многогранная и он это нам показал.

Нам с ним очень повезло.