Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Шуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Шуя, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
«Если позволит погода и технические условия, поднимемся на одну из самых высоких колоколен России — 106,4-метровую колокольню Воскресенского собора, величественное строение с грустной историей»
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
«Дополнительные расходы (по желанию): подъём на колокольню Воскресенского собора — 100 ₽ за чел»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Шуи
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
«Мы начнём экскурсию на территории бывшего кремля, пройдём по площади Ленина (бывшая Спасская), Торговой улице и закончим на площади Зелёная (бывшая Соборная
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 июня 2025
    Легенды Шуи
    Дата посещения: 22 июня 2025
    Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
  • M
    Mария
    18 ноября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
    У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
  • И
    Ирина
    25 октября 2025
    Легенды Шуи
    Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
  • А
    Арина
    16 октября 2025
    Легенды Шуи
    Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в
    этот добрый и светлый город и вдохновил своими глубочайшими знаниями о городе, его истории и людях, которые жили и живут в нем! Нам невероятно повезло попасть на экскурсию к Владимиру!

  • О
    Остахова
    8 октября 2025
    Легенды Шуи
    Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
    Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
  • М
    Мира
    7 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в
    плачевном состоянии, по большей части. Но Владимир, как человек влюбленный в свой город, историк, краевед и активист показал нам город со своего угла зрения. Очень интересная, эмоциональная, фактологическая экскурсия. Экскурсовод любезный, внимательный, при любой возможности предлагал присесть моей маме. К тому же оказался известной личностью в Шуе, на протяжении всей экскурсии к Владимиру постоянно подходили здороваться жители города, даже один журналист подарил книгу. Очень рекомендую обратиться к Владимиру и он вас тоже влюбит в Шую.

  • С
    Сергей
    6 октября 2025
    Легенды Шуи
    Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Легенды Шуи
    Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
  • О
    Ольга
    29 августа 2025
    Легенды Шуи
    Экскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные факты
  • А
    Андрей
    13 августа 2025
    Легенды Шуи
    Отличный гид. Очень интересно и профессионально все рассказал!
    Еще удалось приобрести подарочное издание о Шуе!
  • К
    Кудрина
    9 августа 2025
    Легенды Шуи
    Спасибо за экскурсию. Очень впечатлены знаниями экскурсовода,просто путешествие в историю. Оказываеся и в маленькой Шуе одного дня мало. Совпали вкусы туристов и способ подачи материала экскурсоводом. Рекомендую планирующим посещение Шуи. Не пожалеете.
  • С
    Сергей
    5 августа 2025
    Легенды Шуи
    Экскурсия была проведена так интересно, что хочется вернуться в этот маленький городок и по подробней познакомится с его богатейшей историей. И обязательно с Владимиром!
  • С
    Светлана
    1 августа 2025
    Легенды Шуи
    Если вы интересуетесь историей, то рекомендую вам экскурсию Владимира, которую мы посетили 27 июля 2025 г. Владимир - прекрасный рассказчик,
    знающий об истории родного края всё. Его глубокие исторические знания позволят вам получить ответ на любой ваш вопрос. Прекрасная речь, обширные знания и доброжелательность позволяют Владимиру проводить экскурсии на очень высоком профессиональном уровне.

  • Д
    Данила
    29 июля 2025
    Легенды Шуи
    Владимиру большое спасибо.
    Он профессионал, знаток и энтузиаст истории и культуры Шуи.
    Он отлично чувствует аудиторию и у него к разным людям
    - разный подход. Кому то он делает акценты на паломническую тему, другим на историю края, третьим на архитектуру, быт и культуру, а ещё городские легенды и местная специализация.
    Не навязчив, но очень искренне хочет и старается помочь всем чем может.
    Отлично подстраивается под темп и возможности участников. Всё время что то предлагает с оглядкой на реакцию тех, кто с ним на экскурсии.
    Видно, что ему самому это очень интересно.
    Контактен. Легко договорились об изменении места встречи и компоновки экскурсии.
    Шуя разная и многогранная и он это нам показал.
    Нам с ним очень повезло.

  • П
    Першина
    26 июля 2025
    Легенды Шуи
    Благодарим Владимира за познавательную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Несмотря на то, что экскурсия была пешеходная, рассчитаная на 2 часа, время прошло очень быстро.
  • Н
    Надежда
    22 июля 2025
    Легенды Шуи
    Прекрасная экскурсия, Владимир знает и любит каждый дом в городе, заражает интересом к краеведению и к истории, самостоятельно столько в
    Шуе никак не найти и не узнать. Было интересно и взрослым и ребенку, многое запомнилось. Очень хочется чтобы туристический потенциал Шуи раскрылся в полной мере, очень неодооцененное направление.

  • Л
    ЛЮДМИЛА
    20 июля 2025
    Легенды Шуи
    Экскурсия с Владимиром превзошла мои ожидания! 2 часа пролетели незаметно. Владимир поделился глубоким знаниями истории и архитектуры старинного города Шуя.
    Гид блестящее владеет материалом, его рассказ очень интересен и не перегружен обилием дат и фактов. Непринуждённое общение гида с собеседником, его готовность ответить на любые вопросы, комфортный темп пешеходной прогулки - это большая удача для туриста познакомиться с Шуей на экскурсии Владимира. Большое спасибо!!!

