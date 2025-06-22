Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
«Если позволит погода и технические условия, поднимемся на одну из самых высоких колоколен России — 106,4-метровую колокольню Воскресенского собора, величественное строение с грустной историей»
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
«Дополнительные расходы (по желанию): подъём на колокольню Воскресенского собора — 100 ₽ за чел»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
«Мы начнём экскурсию на территории бывшего кремля, пройдём по площади Ленина (бывшая Спасская), Торговой улице и закончим на площади Зелёная (бывшая Соборная)»
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
- ГГалина22 июня 2025Легенды ШуиДата посещения: 22 июня 2025Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
- MMария18 ноября 2025Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
Рекомендую!
- ООльга27 октября 2025Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
- ТТатьяна26 октября 2025Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
- ИИрина25 октября 2025Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
- ААрина16 октября 2025Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в
- ООстахова8 октября 2025Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
- ММира7 октября 2025Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в
- ССергей6 октября 2025Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
- ААнна6 октября 2025Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
- ЕЕлена22 сентября 2025Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
- ООльга29 августа 2025Экскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные факты
- ААндрей13 августа 2025Отличный гид. Очень интересно и профессионально все рассказал!
Еще удалось приобрести подарочное издание о Шуе!
- ККудрина9 августа 2025Спасибо за экскурсию. Очень впечатлены знаниями экскурсовода,просто путешествие в историю. Оказываеся и в маленькой Шуе одного дня мало. Совпали вкусы туристов и способ подачи материала экскурсоводом. Рекомендую планирующим посещение Шуи. Не пожалеете.
- ССергей5 августа 2025Экскурсия была проведена так интересно, что хочется вернуться в этот маленький городок и по подробней познакомится с его богатейшей историей. И обязательно с Владимиром!
- ССветлана1 августа 2025Если вы интересуетесь историей, то рекомендую вам экскурсию Владимира, которую мы посетили 27 июля 2025 г. Владимир - прекрасный рассказчик,
- ДДанила29 июля 2025Владимиру большое спасибо.
Он профессионал, знаток и энтузиаст истории и культуры Шуи.
Он отлично чувствует аудиторию и у него к разным людям
- ППершина26 июля 2025Благодарим Владимира за познавательную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Несмотря на то, что экскурсия была пешеходная, рассчитаная на 2 часа, время прошло очень быстро.
- ННадежда22 июля 2025Прекрасная экскурсия, Владимир знает и любит каждый дом в городе, заражает интересом к краеведению и к истории, самостоятельно столько в
- ЛЛЮДМИЛА20 июля 2025Экскурсия с Владимиром превзошла мои ожидания! 2 часа пролетели незаметно. Владимир поделился глубоким знаниями истории и архитектуры старинного города Шуя.
