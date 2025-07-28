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подробный рассказ о семье купцов Киселевых перенести от стен построенной ими больницы в какое-то более живописное и ухоженные место.

И обязательно нужно рекомендовать туристам посетить ж/д вокзал Шуи, так как это один из немногих на данный момент объектов, который приведен в порядок и по-настоящему радует глаз, а также заслуживает внимания и благодаря небольшой, но познавательной исторической экспозиции внутри.