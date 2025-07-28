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Экскурсии в Шуя

Найдено 6 экскурсий в Шуя, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Легенды Шуи
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
от 4350 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по старой Шуе
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по старой Шуе
Начало: Шуя, Покровская церковь (площадь Союзная, д. 1)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Знакомьтесь, Шуя
Дата посещения: 23 июл 2025
Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
Познавательно, лаконично, впечатляюще!
Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
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Г
Легенды Шуи
Дата посещения: 22 июн 2025
Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
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Н
Легенды Шуи
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Единственное, я бы посоветовала
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подробный рассказ о семье купцов Киселевых перенести от стен построенной ими больницы в какое-то более живописное и ухоженные место.
И обязательно нужно рекомендовать туристам посетить ж/д вокзал Шуи, так как это один из немногих на данный момент объектов, который приведен в порядок и по-настоящему радует глаз, а также заслуживает внимания и благодаря небольшой, но познавательной исторической экспозиции внутри.

Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.+4
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
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Е
Легенды Шуи
Владимир провел экскурсию на отлично!
Нам всё очень понравилось, и маршрут, и подача информации, и сама информация, мы получили массу впечатлений и узнали много интересного.
Спасибо Владимиру за увлекательный и подробный рассказ. Два часа пролетели на одном дыхании.
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A
Легенды Шуи
Экскурсия прошла отлично! Владимир смог интересно, объемно и понятно рассказать об основных местах центра Шуи. Экскурсия была хорошо структурирована, понятна,
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отражала основные и важные события города. Гид не перегружал и не запутывал датами. Мы уделили внимание каждому объекту. Гид уверенно и полно отвечал на все вопросы участников группы. Юмор придавал лёгкость и был уместен. Наш группа благодарит за экскурсию и найдеется на новую встречу.

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О
Легенды Шуи
Рекомендую Владимира в первую очередь, как замечательного рассказчика, знатока истории своего края. Из его повествования поняла, что он постоянно, до
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сих пор исследует, изучает, поэтому экскурсия была очень увлекательной, ненавязчивой, с долей юмора и интерактива.
От души рекомендую провести время в компании замечтательно гида!

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Анна
Легенды Шуи
Владимир прекрасный рассказчик, сумел влюбить нас в город Шуя. Даже не большой дождь не смог испортить приятного впечатления от города и экскурсовода. Всем, кто приезжает в Шую настоятельно советую побывать на данной экскурсии, вы не пожалеете. Два часа пролетают незаметно.
Владимир прекрасный рассказчик, сумел влюбить нас в город Шуя. Даже не большой дождь не смог испортить
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Д
Прогулка по старой Шуе
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Владимир прекрасный рассказчик, слушать было очень интересно. За время прогулки Шуя раскрылась совершенно с другой стороны: узнали много исторических фактов и по-новому посмотрели на знакомые с детства места. Большое спасибо Владимиру за замечательную экскурсию!
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Т
Легенды Шуи
Провинция скрывает столько интересного, что разглядеть это, оценить можно только с помощью опытного краеведа, влюблённого в своё дело. Замечательно проведённые
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2 часа. Отдельная благодарность за предусмотрительность к погодным катаклизмам, подсказки и предложения. Ивановская область ещё неисхожена - обратимся ещё раз обязательно

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Евгения
Легенды Шуи
Владимир очень увлекательно рассказал о своем городе. Во время экскурсии задавал каверзные и не очень каверзные вопросы мне и сыну
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(12 лет), попутно восполняя пробелы в наших знаниях истории страны. Грамотная речь, любовь к родному краю и глубокие знания оставили прекрасное впечатление! Теперь в планах экскурсия в Владимиром в Иваново.

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Всего 229 отзывов в Шуя

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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя

Самые популярные экскурсии в Шуя
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Легенды Шуи;
  2. Знакомьтесь, Шуя;
  3. Открыть прекрасную старинную Шую;
  4. Обзорная экскурсия по Шуе;
  5. Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов.
Сколько стоит экскурсия по Шуя в августе 2026
Сейчас в Шуя можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4300 до 7150. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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