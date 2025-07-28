Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
от 4350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по старой Шуе
Начало: Шуя, Покровская церковь (площадь Союзная, д. 1)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 23 июл 2025
Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
Познавательно, лаконично, впечатляюще!
Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
Познавательно, лаконично, впечатляюще!
Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
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Г
Дата посещения: 22 июн 2025
Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
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Н
Владимир владеет материалом, излагает на хорошем русском языке, структурированно, отвечает на вопросы во время экскурсии, что важно.
Единственное, я бы посоветовала
Единственное, я бы посоветовала
+4
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Е
Владимир провел экскурсию на отлично!
Нам всё очень понравилось, и маршрут, и подача информации, и сама информация, мы получили массу впечатлений и узнали много интересного.
Спасибо Владимиру за увлекательный и подробный рассказ. Два часа пролетели на одном дыхании.
Нам всё очень понравилось, и маршрут, и подача информации, и сама информация, мы получили массу впечатлений и узнали много интересного.
Спасибо Владимиру за увлекательный и подробный рассказ. Два часа пролетели на одном дыхании.
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A
Экскурсия прошла отлично! Владимир смог интересно, объемно и понятно рассказать об основных местах центра Шуи. Экскурсия была хорошо структурирована, понятна,
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О
Рекомендую Владимира в первую очередь, как замечательного рассказчика, знатока истории своего края. Из его повествования поняла, что он постоянно, до
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Владимир прекрасный рассказчик, сумел влюбить нас в город Шуя. Даже не большой дождь не смог испортить приятного впечатления от города и экскурсовода. Всем, кто приезжает в Шую настоятельно советую побывать на данной экскурсии, вы не пожалеете. Два часа пролетают незаметно.
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Д
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Владимир прекрасный рассказчик, слушать было очень интересно. За время прогулки Шуя раскрылась совершенно с другой стороны: узнали много исторических фактов и по-новому посмотрели на знакомые с детства места. Большое спасибо Владимиру за замечательную экскурсию!
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Т
Провинция скрывает столько интересного, что разглядеть это, оценить можно только с помощью опытного краеведа, влюблённого в своё дело. Замечательно проведённые
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Владимир очень увлекательно рассказал о своем городе. Во время экскурсии задавал каверзные и не очень каверзные вопросы мне и сыну
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Всего 229 отзывов в Шуя
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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя
Самые популярные экскурсии в Шуя
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Сколько стоит экскурсия по Шуя в августе 2026
Сейчас в Шуя можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4300 до 7150. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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