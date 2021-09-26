Все экскурсии в Шуя
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Шуя на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
Последние отзывы «Экскурсии Шуя»
- ТТатьяна26 сентября 2021Спасибо большое трипстеру и отдельное огромное спасибо гиду Татьяне! Узнали много нового и интересного!
- ЕЕлена4 августа 2021Спасибо за экскурсию, узнали много нового, к сожалению не удалось посетить с экскурсией Павловский дворец. Рассказ был интересен и взрослому и ребёнку.
- ТТатьяна30 июня 2021Татьяна для нас открыла древний город Шую, город с многолетней историей. Экскурсия была индивидуальной, построенной под наши вопросы. Без Татьяны наша поездка в Шую не была бы такой интересной.