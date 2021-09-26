Отзыв на: Открыть прекрасную старинную Шую Т Татьяна 5 Спасибо большое трипстеру и отдельное огромное спасибо гиду Татьяне! Узнали много нового и интересного!

Отзыв на: Открыть прекрасную старинную Шую Е Елена 5 Спасибо за экскурсию, узнали много нового, к сожалению не удалось посетить с экскурсией Павловский дворец. Рассказ был интересен и взрослому и ребёнку.