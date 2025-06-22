Мои заказы

Легенды Шуи

Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
В Шуе, городе с богатой историей, вы сможете увидеть архитектурные памятники и погрузиться в мир легенд. Город известен как вотчинный центр князей Шуйских и крепость, отражавшая атаки. Здесь процветала промышленность
и духовная культура.

Прогулка по историческим улицам и площадям, включая бывший кремль и площадь Ленина, подарит вам уникальные впечатления. Памятники православной культуры и старинные усадьбы оставят неизгладимое впечатление. Экскурсия завершится на площади Зелёной

5
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Богатая история
  • 🕍 Архитектурные памятники
  • 📜 Легенды и предания
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
  • 🔔 Возможность подняться на колокольню
  • 🖼️ Визит в салон местных умельцев
Легенды Шуи
Легенды Шуи
Легенды Шуи

Что можно увидеть

  • Киселёвская больница
  • Старый Покровский собор
  • Сухопутные мостики
  • Старинные шуйские усадьбы
  • Водонапорная башня
  • Комплекс Воскресенского собора

Описание экскурсии

Шуя богата историей. Это вотчинный центр князей Шуйских и крепость, которая отражала многочисленные атаки. Промышленный центр, где делали мыло, кожевенные изделия и знаменитые ситцы. А также духовный центр с памятниками православной культуры.

Мы начнём экскурсию на территории бывшего кремля, пройдём по площади Ленина (бывшая Спасская), Торговой улице и закончим на площади Зелёная (бывшая Соборная).

Итак, вы увидите:

  • Киселёвскую больницу
  • Старый Покровский собор
  • Сухопутные мостики на территории кремля
  • Старинные шуйские усадьбы, торговые ряды и возовые весы
  • Водонапорную башню и памятник павшим за веру
  • Комплекс Воскресенского собора и его колокольни

Организационные детали

  • По желанию и возможности поднимемся на колокольню Воскресенского собора либо зайдём в салон местных умельцев
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Шуя
Провёл экскурсии для 305 туристов
Кандидат исторических наук. Краевед. Председатель Ивановского регионального отделения «Союза экскурсоводов». Автор книг о Шуе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Легенды Шуи (Татьяна)Легенды Шуи (Татьяна)Легенды Шуи (Татьяна)Легенды Шуи (Татьяна)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Мира)Легенды Шуи (Елена)Легенды Шуи (Елена)Легенды Шуи (Елена)Легенды Шуи (Елена)Легенды Шуи (Ольга)Легенды Шуи (Ольга)Легенды Шуи (Ольга)Легенды Шуи (Ольга)Легенды Шуи (Ольга)Легенды Шуи (Сергей)Легенды Шуи (Егор)Легенды Шуи (Светлана)Легенды Шуи (Светлана)Легенды Шуи (Светлана)Легенды Шуи (Ирина)Легенды Шуи (Ирина)
Г
Галина
22 июн 2025
Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
Дата посещения: 22 июня 2025
Александра
Александра
16 дек 2025
Отличная экскурсия с Владимиром Владимировичем. Несмотря на неблагоприятную погоду, замечательно и познавательно провели время в Шуе.
Владимир Возилов - лучший гид в Ивановской области
Mария
Mария
18 ноя 2025
Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
Рекомендую!
О
Ольга
27 окт 2025
Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
Т
Татьяна
26 окт 2025
Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольныПрекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
И
Ирина
25 окт 2025
Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
А
Арина
16 окт 2025
Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в этот добрый и светлый город и вдохновил своими глубочайшими знаниями о городе, его истории и людях, которые жили и живут в нем! Нам невероятно повезло попасть на экскурсию к Владимиру!
Остахова
Остахова
8 окт 2025
Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
М
Мира
7 окт 2025
Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в плачевном состоянии, по большей части. Но Владимир, как человек влюбленный
в свой город, историк, краевед и активист показал нам город со своего угла зрения. Очень интересная, эмоциональная, фактологическая экскурсия. Экскурсовод любезный, внимательный, при любой возможности предлагал присесть моей маме. К тому же оказался известной личностью в Шуе, на протяжении всей экскурсии к Владимиру постоянно подходили здороваться жители города, даже один журналист подарил книгу. Очень рекомендую обратиться к Владимиру и он вас тоже влюбит в Шую.

Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50
С
Сергей
6 окт 2025
Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
Анна
Анна
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
Е
Елена
22 сен 2025
Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылосьБлагодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось
Ольга
Ольга
29 авг 2025
Экскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные факты
Экскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные фактыЭкскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные фактыЭкскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные фактыЭкскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные фактыЭкскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные факты
А
Андрей
13 авг 2025
Отличный гид. Очень интересно и профессионально все рассказал!
Еще удалось приобрести подарочное издание о Шуе!
К
Кудрина
9 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Очень впечатлены знаниями экскурсовода,просто путешествие в историю. Оказываеся и в маленькой Шуе одного дня мало. Совпали вкусы туристов и способ подачи материала экскурсоводом. Рекомендую планирующим посещение Шуи. Не пожалеете.

