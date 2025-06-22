В Шуе, городе с богатой историей, вы сможете увидеть архитектурные памятники и погрузиться в мир легенд. Город известен как вотчинный центр князей Шуйских и крепость, отражавшая атаки. Здесь процветала промышленность
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Богатая история
- 🕍 Архитектурные памятники
- 📜 Легенды и предания
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
- 🔔 Возможность подняться на колокольню
- 🖼️ Визит в салон местных умельцев
Что можно увидеть
- Киселёвская больница
- Старый Покровский собор
- Сухопутные мостики
- Старинные шуйские усадьбы
- Водонапорная башня
- Комплекс Воскресенского собора
Описание экскурсии
Шуя богата историей. Это вотчинный центр князей Шуйских и крепость, которая отражала многочисленные атаки. Промышленный центр, где делали мыло, кожевенные изделия и знаменитые ситцы. А также духовный центр с памятниками православной культуры.
Мы начнём экскурсию на территории бывшего кремля, пройдём по площади Ленина (бывшая Спасская), Торговой улице и закончим на площади Зелёная (бывшая Соборная).
Итак, вы увидите:
- Киселёвскую больницу
- Старый Покровский собор
- Сухопутные мостики на территории кремля
- Старинные шуйские усадьбы, торговые ряды и возовые весы
- Водонапорную башню и памятник павшим за веру
- Комплекс Воскресенского собора и его колокольни
Организационные детали
- По желанию и возможности поднимемся на колокольню Воскресенского собора либо зайдём в салон местных умельцев
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Шуя
Провёл экскурсии для 305 туристов
Кандидат исторических наук. Краевед. Председатель Ивановского регионального отделения «Союза экскурсоводов». Автор книг о Шуе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Галина
22 июн 2025
Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
Дата посещения: 22 июня 2025
Александра
16 дек 2025
Отличная экскурсия с Владимиром Владимировичем. Несмотря на неблагоприятную погоду, замечательно и познавательно провели время в Шуе.
Владимир Возилов - лучший гид в Ивановской области
Владимир Возилов - лучший гид в Ивановской области
Mария
18 ноя 2025
Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
Рекомендую!
У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
Рекомендую!
О
Ольга
27 окт 2025
Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
Т
Татьяна
26 окт 2025
Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
И
Ирина
25 окт 2025
Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
А
Арина
16 окт 2025
Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в этот добрый и светлый город и вдохновил своими глубочайшими знаниями о городе, его истории и людях, которые жили и живут в нем! Нам невероятно повезло попасть на экскурсию к Владимиру!
Остахова
8 окт 2025
Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
М
Мира
7 окт 2025
Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в плачевном состоянии, по большей части. Но Владимир, как человек влюбленный
С
Сергей
6 окт 2025
Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
Анна
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
Е
Елена
22 сен 2025
Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
Ольга
29 авг 2025
Экскурсия прошла очень увлекательно. Владимир отличный рассказчик. Прекрасная грамотная речь. Интересные факты
А
Андрей
13 авг 2025
Отличный гид. Очень интересно и профессионально все рассказал!
Еще удалось приобрести подарочное издание о Шуе!
Еще удалось приобрести подарочное издание о Шуе!
К
Кудрина
9 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Очень впечатлены знаниями экскурсовода,просто путешествие в историю. Оказываеся и в маленькой Шуе одного дня мало. Совпали вкусы туристов и способ подачи материала экскурсоводом. Рекомендую планирующим посещение Шуи. Не пожалеете.
Входит в следующие категории Шуя
Похожие экскурсии из Шуя
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
Сегодня в 08:00
21 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по старой Шуе
Начало: Шуя, Покровская церковь (площадь Союзная, д. 1)
3700 ₽ за всё до 10 чел.