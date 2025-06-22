В Шуе, городе с богатой историей, вы сможете увидеть архитектурные памятники и погрузиться в мир легенд. Город известен как вотчинный центр князей Шуйских и крепость, отражавшая атаки. Здесь процветала промышленность

и духовная культура. Прогулка по историческим улицам и площадям, включая бывший кремль и площадь Ленина, подарит вам уникальные впечатления. Памятники православной культуры и старинные усадьбы оставят неизгладимое впечатление. Экскурсия завершится на площади Зелёной

Описание экскурсии

Шуя богата историей. Это вотчинный центр князей Шуйских и крепость, которая отражала многочисленные атаки. Промышленный центр, где делали мыло, кожевенные изделия и знаменитые ситцы. А также духовный центр с памятниками православной культуры.

Мы начнём экскурсию на территории бывшего кремля, пройдём по площади Ленина (бывшая Спасская), Торговой улице и закончим на площади Зелёная (бывшая Соборная).

Итак, вы увидите:

Киселёвскую больницу

Старый Покровский собор

Сухопутные мостики на территории кремля

Старинные шуйские усадьбы, торговые ряды и возовые весы

Водонапорную башню и памятник павшим за веру

Комплекс Воскресенского собора и его колокольни

