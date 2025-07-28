Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила28 июля 2025Знакомьтесь, ШуяДата посещения: 23 июля 2025Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
Познавательно, лаконично, впечатляюще!
Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
- ГГалина22 июня 2025Легенды ШуиДата посещения: 22 июня 2025Огромное спасибо за подачу достаточного сложного материала, исторического. Интересно, объёмно, понятно. Услышали про город совсем с другой стороны. Благодарим. Рекомендуем.
- ЛЛюдмила8 декабря 2025Экскурсия по Шуе оставила яркие впечатления благодаря уникальной атмосфере старинного провинциального городка. Елена - это потрясающий гид! С какой любовью она рассказывала о городе, это просто не передать словами. Искренне рекомендую экскурсовода!
- MMария18 ноября 2025Прекрасная ознакомительная экскурсия. Содержательно, но без перегруза.
У Владимира ни одного лишнего слова, все по делу, плавная речь.
Рекомендую!
- ИИрина15 ноября 2025Поекрасная экскурсия
- ЕЕлена10 ноября 2025Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого небольшого города. Татьяне удалось
- ГГалина4 ноября 2025Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую, где никогда не бывали.
- ТТатьяна30 октября 2025Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая разноплановая. Диалог и обратная связь с гидом. Два часа пролетели… огромная благодарность Татьяне.
- ООльга27 октября 2025Владимир - эрудированный экскурсовод, интересный человек, знаток края. Исключительно мобильный, создающий комфортные условия, творческий человек. Однозначно рекомендуем.
- ТТатьяна26 октября 2025Прекрасная и увлекательная экскурсия по Шуе, спасибо большое Владимиру, было очень интересно, остались довольны
- ДДенис26 октября 2025Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей мыла, магазин ситца и водочный завод! Рекомендую!
- ИИрина25 октября 2025Интересно, познавательно, профессионально. Спасибо.
- ААрина16 октября 2025Благодарим Владимира за очень интересную и полезную для нас, как архитекторов, экскурсию! Владимир открыл для нас Шую, влюбил нас в
- ЕЕлена11 октября 2025Здравствуйте! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне от всей нашей команды.
Профессионал с большой буквы!!!
Отлично составила программу и проработала маршрут. Татьяна - Обаятельная, прекрасно подающая материал, увлеченная и увлекающая!!
Браво!!❤️
- ООстахова8 октября 2025Спасибо огромное, за проведенную экскурсию!!! 2часа прошли на одном дыхании. Вопросов не осталось, так как было всё чётко, по делу, содержательно.
Шуя открылась с положительной стороны, учитывая тот факт что необходимо проведение реставрации во многих зданиях.
- ММира7 октября 2025Владимир влюбил нас в Шую. Накануне мы очень расстроились от увиденного, вернувшись в город, спустя 50 лет. Исторический центр в
- ССергей6 октября 2025Владимир спасибо за интересную и содержательную прогулку по Шуе!
- ААнна6 октября 2025Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная, с тонким юмором! Благодарность Владимиру!
- ЕЕлена30 сентября 2025Отлично
- ЕЕлена22 сентября 2025Благодаря Владимиру состоялось знакомство с Шуей. Купеческое прошлое, советское наследие и сегодня этого приятного города открылось на экскурсии. Прошли не очень много, но увидели и узнали предостаточно.
