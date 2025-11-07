Обзорная экскурсия по исторической части города Шуи с осмотром наиболее важных достопримечательностей и памятных мест.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по исторической части города Шуи. В компании со знатоком Шуи Владимиром Возиловым пройдёт неспешная прогулка по центру города с посещением самых интересных мест. Можно узнать историю уникальных объектов и их современное состояние. А также погрузиться в загадочный мир местных легенд и преданий, уходящих корнями в глубокую древность. В рамках экскурсии возможно посещение салона местных умельцев и подъем на колокольню Воскресенского собора. Важная информация: Город Шуя - историческое поселение федерального значения, поражающее обилием памятников и достопримечательностей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная экскурсия по городу: начинается на территории бывшего кремля
- Продолжается по площади Ленина (бывшая Спасская)
- Торговой улице
- Заканчивается на площади Зеленой (бывшая Соборная). Экскурсия знакомит с историческим прошлым Шуи
- Памятниками архитектуры и культуры (Киселевская больница, старый Покровский Собор, сухопутные мостики на территории кремля, старинные шуйские усадьбы, торговые ряды, возовые весы, водонапорная башня, памятник павшим за веру, комплекс Воскресенского Собора и его колокольни)
Что включено
- Экскурсионное сопровождение, посещение сувенирной лавки.
Что не входит в цену
- Дополнительные затраты по посещению объектов показа.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шуя, Покровская церковь (площадь Союзная, д. 1)
Завершение: Шуя, Зеленая пл., д. 4
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Город Шуя - историческое поселение федерального значения
- Поражающее обилием памятников и достопримечательностей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Заехали в Шую по пути из Иваново в Москву на несколько часов. Для знакомстова с городом решили взять обзорную экскурсию. Остались в полном восторге! Владимир провел нас по исторической части
