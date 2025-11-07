читать дальше

города, очень интересно, с занимательными деталями, рассказывая про его историю, архитектуру, известных жителях города и исторических личностях, которые там бывали. В итоге, мы решили приехать в Шую еще, чтобы посмотреть то, что не успели увидеть, посетить музеи и просто погулять. После экскурсии поднялись на колокольню Воскресенского собора (считается самой высокой отдельно стоящей колокольней в Европе — её высота от основания до кончика шпиля — 106 метров).