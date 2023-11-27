Шуя — уютный старинный город над рекой Теза. Он знаменит купеческими династиями, храмами и святыми иконами. А ещё «выборным царем» Василием Шуйским, гармошками, ситцем, вышивкой и наливками. Вы осмотрите главные местные достопримечательности, посетите усадьбу фабриканта Павлова с чудесными интерьерами и музей при винном заводе.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру. Вы увидите дивной красоты храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. А также самую высокую в России «свечную» колокольню, здание Дворянского собрания, Спасскую площадь, местный Арбат, дом фабриканта Посылина и питейное заведение Ершова. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Музей «Казённый винный склад №3». Мы посетим один из первых винных заводов страны и осмотрим экспозицию, повествующую о его развитии с 1899 года по наши дни. По желанию, здесь можно продегустировать шуйские настойки.

Усадьба фабриканта Павлова. Довольно скромная снаружи, она очарует вас интерьерами: парадными залами, лепными потолками и парижскими скульптурами. Есть здесь и комната-шкатулка, расписанная мастерами из Холуя, и даже целая комната-сейф.

Организационные детали