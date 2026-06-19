Шуя - уютный старинный город над рекой Теза, известный купеческими династиями, храмами и святыми иконами. Василий Шуйский, гармошки, ситец, вышивка и наливки - все это часть местной культуры.На экскурсии вы

осмотрите главные достопримечательности, включая храм Воскресения Христова с чудотворной иконой, самую высокую в России колокольню, здание Дворянского собрания и Спасскую площадь. Также посетите усадьбу фабриканта Павлова с её великолепными интерьерами и музей при винном заводе, где можно продегустировать шуйские настойки. Экскурсия проходит в автопешеходном формате, транспорт включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Шуя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по историческому центру и посещением усадьбы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться уютной атмосферой музеев и усадьбы, однако пешие прогулки могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.