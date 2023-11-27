Знакомьтесь, Шуя

Индивидуальная экскурсия в Шуя

Погулять по центру, посетить музей винного завода и усадьбу 19 века на автопешеходной экскурсии

Шуя — уютный старинный город над рекой Теза. Он знаменит купеческими династиями, храмами и святыми иконами. А ещё «выборным царем» Василием Шуйским, гармошками, ситцем, вышивкой и наливками.

Вы осмотрите главные местные достопримечательности, посетите усадьбу фабриканта Павлова с чудесными интерьерами и музей при винном заводе.
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Знакомьтесь, Шуя
Ближайшие даты:
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру. Вы увидите дивной красоты храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. А также самую высокую в России «свечную» колокольню, здание Дворянского собрания, Спасскую площадь, местный Арбат, дом фабриканта Посылина и питейное заведение Ершова. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Музей «Казённый винный склад №3». Мы посетим один из первых винных заводов страны и осмотрим экспозицию, повествующую о его развитии с 1899 года по наши дни. По желанию, здесь можно продегустировать шуйские настойки.

Усадьба фабриканта Павлова. Довольно скромная снаружи, она очарует вас интерьерами: парадными залами, лепными потолками и парижскими скульптурами. Есть здесь и комната-шкатулка, расписанная мастерами из Холуя, и даже целая комната-сейф.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате. По центру гуляем пешком, до удалённых объектов едем на машине. Транспорт включен в стоимость — Skoda Rapid.
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъём на колокольню Воскресенского собора — 100 руб. /чел, посещение усадьбы Павлова — 200 руб. /чел., дегустация в музее — 2000 руб. с группы
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея им. Бальмонта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Шуя

Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
по согласованию с гидом
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
от 4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Шуе
по согласованию с гидом
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
от 4 000 за всё до 5 чел.
Открыть прекрасную старинную Шую
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
Завтра
26 ноя
27 ноя
29 ноя
3 750 за всё до 5 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Шуя
ХОРОШО
🧭
ТАМ