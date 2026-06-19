Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Шуя - уютный старинный город над рекой Теза, известный купеческими династиями, храмами и святыми иконами. Василий Шуйский, гармошки, ситец, вышивка и наливки - все это часть местной культуры.
На экскурсии вы читать дальшеуменьшить
осмотрите главные достопримечательности, включая храм Воскресения Христова с чудотворной иконой, самую высокую в России колокольню, здание Дворянского собрания и Спасскую площадь.
Также посетите усадьбу фабриканта Павлова с её великолепными интерьерами и музей при винном заводе, где можно продегустировать шуйские настойки. Экскурсия проходит в автопешеходном формате, транспорт включен в стоимость
Лучшее время для экскурсии в Шуя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по историческому центру и посещением усадьбы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться уютной атмосферой музеев и усадьбы, однако пешие прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Воскресения Христова
Колокольня
Дворянское собрание
Спасская площадь
Усадьба Павлова
Музей «Казённый винный склад №3»
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру. Вы увидите дивной красоты храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. А также самую высокую в России «свечную» колокольню, здание Дворянского собрания, Спасскую площадь, местный Арбат, дом фабриканта Посылина и питейное заведение Ершова. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Музей «Казённый винный склад №3». Мы посетим один из первых винных заводов страны и осмотрим экспозицию, повествующую о его развитии с 1899 года по наши дни. По желанию, здесь можно продегустировать шуйские настойки.
Усадьба фабриканта Павлова. Довольно скромная снаружи, она очарует вас интерьерами: парадными залами, лепными потолками и парижскими скульптурами. Есть здесь и комната-шкатулка, расписанная мастерами из Холуя, и даже целая комната-сейф.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате. По центру гуляем пешком, до удалённых объектов едем на машине. Транспорт включен в стоимость — Skoda Rapid.
Входные билеты в усадьбу Павлова не включены в стоимость — 200 ₽ за чел.
Дополнительные расходы (по желанию): подъём на колокольню Воскресенского собора — 100 ₽ за чел., дегустация в музее — 2500 ₽ с группы
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея им. Бальмонта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Шуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 342 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я живу в Ивановской области и работаю гидом уже более 5 лет. По образованию педагог. Я показываю путешественникам только те города, которые хорошо знаю и читать дальшеуменьшить
где бываю постоянно. Уверена, в каждом месте есть о чём рассказать, всё зависит от человека, которого вы выбираете себе в проводники. Я — прекрасный проводник. Мои экскурсии не только познавательные, но и весёлые, живые и интересные. А ещё у меня свой автомобиль и водительский стаж 13 лет. Уверена, наше общение будет лёгким и приятным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Шуя — город с душой, тихий, спокойный. Время здесь остановилось. Сердце города — Воскресенский Кафедральный Собор с высоченной колокольней, которую видно отовсюду. Поднимаешь взор — и захватывает дух, а с высоты читать дальшеуменьшить
птичьего полета виден весь город, как будто ты паришь над ним, как птица. Особое внимание нужно уделить ж/д вокзалу, который объединяет в себе действующий вокзал и музей одновременно. Гулять по городу — одно удовольствие: купеческие домики, тихие улочки, мосты через Тезу. Есть в Шуе какая-то особенная, несуетливая красота. Если вы хотите отдохнуть от суеты городского мегаполиса, то это то самое место!
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Мария
Наша прекрасная снегурочка Елена! 30 декабря создала нам новогоднее настроение и познакомила с Шуей! Прекрасная и не утомительная экскурсия. Пенсионеры, дети, собаки - все остались довольны))))
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Галина
Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую, где никогда не бывали. Очень понравился город, по которому мы много гуляли самостоятельно. Мечтаем читать дальшеуменьшить
увидеть в будущем реставрацию домов с уникальной архитектурой и замечательной историей. На второй день нашего пребывания заказали обзорную экскурсию на автомобиле. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Елене!!! Благодаря ее экскурсии, нам захотелось приехать в Шую еще и посмотреть все, что не успели увидеть. Елена - потрясающий рассказчик, эрудированный, с чувством юмора, любящая свой город и историю, знающая о городе буквально все. Нам посчастливилось увидеть купеческую Шую ее глазами. И это было прекрасно! Побывайте обязательно в Шуе, походите по ней именно с Еленой, и вам захочется посетить и Рождественские праздники в Шуе, и увидеть город летом, зайти за сувенирами в "Оранжевого кота" и за вкуснейшим сыром (ум отъешь) в частную семейную сыроварню Гагариных, вкусно и недорого пообедать в Каравайке. А Дом Павлова просто уникален, и так хочется, чтобы нашлись люди, любящие Россию всей душой, нашу историю, которые его восстановят. Приезжайте, вы очень много откроете для себя из русской истории. Не пожалеете ни на секуну) Рекомендуем!!!
+2
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Алена
Если соберетесь в Шую, погуляйте по городу с Еленой. Побываете на всех интересных локациях, узнаете все необходимое о городе, о его достопримечательностях и все это пройдёт в доброй и теплой атмосфере. Елена, спасибо большое, мне, мужу и дочке 14 лет все понравилось ❤️
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Ю
Юлия
Елена невероятно харизматичный гид, экскурсия с ней прошла на одном дыхании. Было очень весело и познавательно. Она ведет рассказ не через сухие факты, а через жизненные истории, что гораздо интереснее читать дальшеуменьшить
и запоминается надолго. Также Елена очень любит свой край и рассказала нам много интересного про соседние с Шуей места, подкинув нам множество идей для того, куда еще можно поехать. Обязательно будем связываться именно с Еленой для организации этих экскурсий.
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Л
Людмила
Дата посещения: 23 июл 2025
Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию! Познавательно, лаконично, впечатляюще! Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья. Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.