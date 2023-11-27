Погулять по центру, посетить музей винного завода и усадьбу 19 века на автопешеходной экскурсии
Вы осмотрите главные местные достопримечательности, посетите усадьбу фабриканта Павлова с чудесными интерьерами и музей при винном заводе.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по историческому центру. Вы увидите дивной красоты храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. А также самую высокую в России «свечную» колокольню, здание Дворянского собрания, Спасскую площадь, местный Арбат, дом фабриканта Посылина и питейное заведение Ершова. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Музей «Казённый винный склад №3». Мы посетим один из первых винных заводов страны и осмотрим экспозицию, повествующую о его развитии с 1899 года по наши дни. По желанию, здесь можно продегустировать шуйские настойки.
Усадьба фабриканта Павлова. Довольно скромная снаружи, она очарует вас интерьерами: парадными залами, лепными потолками и парижскими скульптурами. Есть здесь и комната-шкатулка, расписанная мастерами из Холуя, и даже целая комната-сейф.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. По центру гуляем пешком, до удалённых объектов едем на машине. Транспорт включен в стоимость — Skoda Rapid.
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём на колокольню Воскресенского собора — 100 руб. /чел, посещение усадьбы Павлова — 200 руб. /чел., дегустация в музее — 2000 руб. с группы
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея им. Бальмонта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.