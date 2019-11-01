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Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В 2018 году Ивановской области исполнилось 100 лет, но многие ее населенные пункты отсчитали уже немало веков.

Среди них и Шуя с первыми упоминаниями в эпоху монголо-татарского ига.

Расположенный в 4-5 часах езды от Москвы город может стать прекрасным дополнением к путешествию по Золотому кольцу.

Гуляя по тихим провинциальным улочкам, поговорим об именитых купцах, царских особах и Бальмонте; ключевых памятниках и реликвиях; а еще о мыле, бальзаме и ситце — визитных карточках Шуи.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую

Что вас ожидает

Торговая история города
Начнем с главного — я расскажу, как среди непроходимых лесов и болот, на судоходной Тезе, Шуя стала в 14 веке крупным купеческим центром. В сердце города вы увидите торговые ряды и узнаете, в чем уникальность памятника «важня» — исторических весов швейцарского архитектора. Конечно, поговорим об известных шуйских купцах, впервые привезших из Англии хлопок. А на примере Павловского дворца с полностью сохранившейся внутренней отделкой и элементами интерьера вы познакомитесь с архитектурой представительского дома одного из богатейших купцов — Михаила Павлова.

Знаменитые личности, связанные с Шуей
Невозможно будет обойти вниманием знаменитого нелюбимого царя Василия Шуйского, после которого на престол взошла династия Романовых. Вы также услышите о других монарших особах, оставивших исторический след в городе — Иване Грозном, Петре I, Елизавете Петровне и цесаревиче Александре II. Гуляя вдоль мало изменившихся улочек, по которым Бальмонт ходил в школу, поговорим о поэте-символисте. И, кроме того, вы узнаете, как связан с Шуей пламенный революционер Фрунзе.

Таинственная икона и одна из самых высоких колоколен России
Как у любого русского православного города, у Шуи была своя заступница: речь пойдет о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, спасшей от многих бед и исчезнувшей в 20 веке бесследно. Если позволит погода и технические условия, поднимемся на одну из самых высоких колоколен России — 106,4-метровую колокольню Воскресенского собора, величественное строение с грустной историей. А рядом, на Зеленой площади, вы осмотрите памятник погибшим за веру, созданный скульптором Александром Рукавишниковым.

Три вещи, без которых нельзя уехать из Шуи
Это мыло, бальзам и ситец! На прогулке я расскажу о шуйском мыле, которое сама Екатерина II предпочитала всяким другим за удивительные свойства. Об известном алкогольном бренде советских времен — бальзаме «Старая Шуя» из натуральных целебных компонентов. И текстильной продукции фабрики «Шуйские ситцы», которая в 2020 году отметит двухсотлетний юбилей. Где всем этим можно обзавестись, я тоже с радостью подскажу.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в Павловский дворец — 100 р./человека.
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Приветствую вас, уважаемые гости! Я работаю персональным гидом третий год. По образованию журналист, работала в гостиничном бизнесе, сейчас моя деятельность тесно связана с музеями. Я показываю путешественникам только те города, которые хорошо знаю и где бываю постоянно. Уверена, в каждом месте есть о чем рассказать, все зависит от человека, которого вы выбираете себе в проводники. Я — хороший проводник) А еще у меня свой автомобиль и девятилетний водительский стаж. Уверена, наше общение будет легким, приятным и познавательным!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 ноября 2019
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Спасибо за увлекательный рассказ и за Вашу любовь к Шуе!

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