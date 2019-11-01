Что вас ожидает

Торговая история города

Начнем с главного — я расскажу, как среди непроходимых лесов и болот, на судоходной Тезе, Шуя стала в 14 веке крупным купеческим центром. В сердце города вы увидите торговые ряды и узнаете, в чем уникальность памятника «важня» — исторических весов швейцарского архитектора. Конечно, поговорим об известных шуйских купцах, впервые привезших из Англии хлопок. А на примере Павловского дворца с полностью сохранившейся внутренней отделкой и элементами интерьера вы познакомитесь с архитектурой представительского дома одного из богатейших купцов — Михаила Павлова.

Знаменитые личности, связанные с Шуей

Невозможно будет обойти вниманием знаменитого нелюбимого царя Василия Шуйского, после которого на престол взошла династия Романовых. Вы также услышите о других монарших особах, оставивших исторический след в городе — Иване Грозном, Петре I, Елизавете Петровне и цесаревиче Александре II. Гуляя вдоль мало изменившихся улочек, по которым Бальмонт ходил в школу, поговорим о поэте-символисте. И, кроме того, вы узнаете, как связан с Шуей пламенный революционер Фрунзе.

Таинственная икона и одна из самых высоких колоколен России

Как у любого русского православного города, у Шуи была своя заступница: речь пойдет о чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери, спасшей от многих бед и исчезнувшей в 20 веке бесследно. Если позволит погода и технические условия, поднимемся на одну из самых высоких колоколен России — 106,4-метровую колокольню Воскресенского собора, величественное строение с грустной историей. А рядом, на Зеленой площади, вы осмотрите памятник погибшим за веру, созданный скульптором Александром Рукавишниковым.

Три вещи, без которых нельзя уехать из Шуи

Это мыло, бальзам и ситец! На прогулке я расскажу о шуйском мыле, которое сама Екатерина II предпочитала всяким другим за удивительные свойства. Об известном алкогольном бренде советских времен — бальзаме «Старая Шуя» из натуральных целебных компонентов. И текстильной продукции фабрики «Шуйские ситцы», которая в 2020 году отметит двухсотлетний юбилей. Где всем этим можно обзавестись, я тоже с радостью подскажу.