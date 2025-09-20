Индивидуальная
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Симеиза
Начало: Ваше адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
23 сен в 03:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Симеиза
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
23 сен в 05:00
5040 ₽
5600 ₽ за всё до 4 чел.
