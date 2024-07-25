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любящим эти места. И я очень рада, что мои ожидания оправдались. Алексей- замечательный проводник к этому уникальному месту. Мне кажется, что к месту Силы не асе могут водить группы, не всех оно пустит. Алексею это дано. Даже когда нам вынуждено пришлось немного менять маршрут, Алексей выбрал очень красивые места, не менее красивые, чем вид с Ильяс Кая. И экскурсия удалась! Подъем к Храму осилит человек любого возраста. У нас в группе были разные по возрасту и физическому состоянию люди, все шли свободно, Алексей задал оптимальный темп. Что касается самого места, то оно действительно уникальное. Желания, загаданные там, и правда сбываются(у меня сбылось в прошлый раз). Вид с высоты- завораживающий. Прогулка по крымскому лесу- одно удовольствие. А еще- самый вкусный обед, который нам приготовил Алексей. И чай в котелке… неповторимый, ароматный. Даже удивительно, как в походных условиях можно было создать такой обед, да еще и с десертом! Замечательная экскурсия. Удивительные, увлеченные своим делом ребята из группы «Это горы», организующие такие походы. Огромная благодарность и всех благ!