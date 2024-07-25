Экскурсии на 1 день в Симеизе

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Симеизе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Увидите лучшие виды Крыма, подниметесь на канатной дороге и посетите знаменитые достопримечательности
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 250 за человека
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Путешествие по дворцам и паркам Крыма с личным гидом. Посетите Ливадийский дворец, Воронцовский парк и Массандровский замок. Прогулка по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 100 за человека
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум людей и спешки. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды: индивидуальная экскурсия по Симеизу
Погрузитесь в атмосферу Симеиза и его окрестностей. Увидите Фиолент, Херсонес, Балаклаву и многое другое. Легенды, тайны и живописные виды ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    25 июля 2024
    Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
    Экскурсия очень обширная и при этом познавательная и интересная. Нудно и скучно не было. Гиды молодцы! Забрали с удобного нам места, на вопросы организации поездки ответили даже поздно вечером. Спасибо. Всё было круто!!!
  • l
    lpzhav
    22 сентября 2021
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Планировала эту экскурсию заранее. Один раз ходила в Храм Солнца самостоятельно, но хотелось именно в компании с человеком, знающим и
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    любящим эти места. И я очень рада, что мои ожидания оправдались. Алексей- замечательный проводник к этому уникальному месту. Мне кажется, что к месту Силы не асе могут водить группы, не всех оно пустит. Алексею это дано. Даже когда нам вынуждено пришлось немного менять маршрут, Алексей выбрал очень красивые места, не менее красивые, чем вид с Ильяс Кая. И экскурсия удалась! Подъем к Храму осилит человек любого возраста. У нас в группе были разные по возрасту и физическому состоянию люди, все шли свободно, Алексей задал оптимальный темп. Что касается самого места, то оно действительно уникальное. Желания, загаданные там, и правда сбываются(у меня сбылось в прошлый раз). Вид с высоты- завораживающий. Прогулка по крымскому лесу- одно удовольствие. А еще- самый вкусный обед, который нам приготовил Алексей. И чай в котелке… неповторимый, ароматный. Даже удивительно, как в походных условиях можно было создать такой обед, да еще и с десертом! Замечательная экскурсия. Удивительные, увлеченные своим делом ребята из группы «Это горы», организующие такие походы. Огромная благодарность и всех благ!

Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Симеизе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  2. Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
  3. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  4. Прекрасны вы, брега Тавриды
Сколько стоит экскурсия по Симеизу в августе 2024
Сейчас в Симеизе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Симеиз на 1 день, гиды Симеиза подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Симеиз так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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