9 часов
Индивидуальная
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Увидите лучшие виды Крыма, подниметесь на канатной дороге и посетите знаменитые достопримечательности
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 250₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Путешествие по дворцам и паркам Крыма с личным гидом. Посетите Ливадийский дворец, Воронцовский парк и Массандровский замок. Прогулка по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 100₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум людей и спешки. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды: индивидуальная экскурсия по Симеизу
Погрузитесь в атмосферу Симеиза и его окрестностей. Увидите Фиолент, Херсонес, Балаклаву и многое другое. Легенды, тайны и живописные виды ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 июля 2024Экскурсия очень обширная и при этом познавательная и интересная. Нудно и скучно не было. Гиды молодцы! Забрали с удобного нам места, на вопросы организации поездки ответили даже поздно вечером. Спасибо. Всё было круто!!!
- llpzhav22 сентября 2021Храм Солнца - место силы в Крымских горахПланировала эту экскурсию заранее. Один раз ходила в Храм Солнца самостоятельно, но хотелось именно в компании с человеком, знающим и
Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Симеизу в августе 2024
Сейчас в Симеизе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Симеиз на 1 день, гиды Симеиза подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Симеиз так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024