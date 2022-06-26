Встреча группы в г. Симферополь в аэропорту в 19:00 и с возможным заездом на ж/д вокзал(если будут участники, которые приедут на поезде).
Переезд в Оленевку.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 10:00 Плавание для малышей (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой.
Детки до 3- х лет.
10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.
11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика.
11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.
12:30 – 15:30 Отдых.
15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.
16:00 – 17:00 МК творческий.
17:00 – 18:00 ДЕТИ вместе с родителями: тренировки по плаванию или свободное плавание.
18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ: тренировки по плаванию.
18:00 – 19:00 спортивные игры, ОФП, игры для детей.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.
22:00 Отбой дети.
22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой.
Детки до 3- х лет.
10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.
11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика , по желанию дайвинг.
11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.
12:30 – 15:30 Отдых.
15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.
16:00 – 17:00 МК творческий.
17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).
18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).
18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.
22:00 Отбой дети.
22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 10:00 Трансфер до заповедника Джангуль или пешком до Маяка.
10:00 – 12:00 Поход по Заповеднику.
12:00 – 13:00 Обед сухпаек.
13:00 – 13:30 Спуск к воде.
13:30 – 15:30 МК рисование для всех под тентом, желающие могут купаться в море.
16:00 – 16:30 Трансфер до Оленевки.
16:30 – 17:30 Полдник.
18:00 – 19:00 Свободное плавание.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.
22:00 Отбой дети.
22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 ЗАВТРАК.
9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой.
Детки до 3- х лет.
10:30 – 11:30 ДЕТИ Чаша любви(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.
11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Чаша любви (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика.
11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.
12:30 – 15:30 Отдых.
15:30 – 16:30 МК для детей.
16:30 – 17:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.
17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).
18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).
18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.
19:00 – 20:00 Ужин.
22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))
Отдыхаем от глубины, активных занятий.
Гуляем, тюленим, набираемся сил для новых приключений.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой.
Детки до 3- х лет.
10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.
11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика , по желанию дайвинг.
11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.
12:30 – 15:30 Отдых.
15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.
16:00 – 17:00 МК творческий.
17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).
18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).
18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.
22:00 Отбой дети.
22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 Завтрак.
10:00 – 18:00 День в море, экскурсия вдоль побережья и глубинный фридайвинг.
18:00 – 19:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых и детей.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.
22:00 Отбой дети.
22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.
7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.
8:30 – 9:30 ЗАВТРАК.
9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой.
Детки до 3- х лет.
10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.
11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика.
11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми, подготовка к театру.
12:30 – 13:30 Обед.
13:30 – 14:30 Сон.
14:30 – 16:00 МК для детей подготовка к театру.
14:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.
16:00 – 17:00 Свободное время.
17:00 – 21:00 ПИКНИК на море, театр, плавание, костер, сосиски, мясо, овощи гриль, гитара, игры.
22:00 Отбой дети.
22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.
Обратно можно уезжать начиная с 31.07 (14.08) с 08:00.
Общий Трансфер из Оленевки назначен на 13:00 31.07 (14.08).
Тур не предусматривает проживание. Стоимость проживания от 1000 рублей на человека в сутки.
На наш выезд нужно иметь снаряжение для фридайвинга. Если есть вопросы - обязательно напишите консультанту или организатору.
Снаряжения:
Одежда:
Личные вещи:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость 4 420 руб – детям от 0 до 3 лет.
Стоимость 33 920 руб – детям от 4 до 12 лет.