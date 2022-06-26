Детский Крым. Плавание и творчество

Семейный лагерь в красивейшем месте в Крыму в посёлке Оленёвка - на берегу Черного моря! Каждый день родителей вместе с

Семейный лагерь в красивейшем месте в Крыму в посёлке Оленёвка – на берегу Черного моря! Каждый день родителей вместе с детьми ждут занятия по плаванию и фридайвингу в открытой воде, яркие испытания, загадки и творческие занятия! А также прогулки и мини-походы, песни под гитару и душевные разговоры у костра. Отличная возможность активно провести время вместе с детьми.

Наслаждаемся природой, проводим занятия по плаванию, творческие занятия, игры и познавательные квесты.
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Детский Крым. Плавание и творчество
Ближайшие даты:
22
июл
05
авг

Что вас ожидает 🤩

Фридайвинг
Фридайвинг
Узнаем, что это такое, и самостоятельно научимся погружаться на глубину
Плавание для самых маленьких
Плавание для самых маленьких
Научим плавать детей до 3-х лет по авторской методике Дарьи Афанасьевой
Плавание для взрослых
Плавание для взрослых
Тренера поставят нам правильную техники, а также будем нырять на буйке
Заповедник Джангуль
Заповедник Джангуль
Нас ждет пешая прогулка по живописному заповеднику Джангуль
Творческие мастер-классы
Творческие мастер-классы
Замечательно проведем время всей семьей на различных мастер-классах

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча группы в г. Симферополь в аэропорту в 19:00 и с возможным заездом на ж/д вокзал(если будут участники, которые приедут на поезде).

Переезд в Оленевку.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Тренировочный день Мальдивы

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 10:00 Плавание для малышей (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. 

Детки до 3- х лет.

10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.

11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика.

11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.

12:30 – 15:30 Отдых.

15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.

16:00 – 17:00 МК творческий.

17:00 – 18:00 ДЕТИ вместе с родителями: тренировки по плаванию или свободное плавание.

18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ: тренировки по плаванию.

18:00 – 19:00 спортивные игры, ОФП, игры для детей.

19:00 – 20:00 Ужин.

20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.

22:00 Отбой дети.

22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

Тренировочный день МальдивыТренировочный день МальдивыТренировочный день МальдивыТренировочный день Мальдивы
3 день
Тренировочный день (глубинный) Атлеш

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. 

Детки до 3- х лет.

10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.

11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика , по желанию дайвинг.

11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.

12:30 – 15:30 Отдых.

15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.

16:00 – 17:00 МК творческий.

17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).

18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).

18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.

19:00 – 20:00 Ужин.

20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.

22:00 Отбой дети.

22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

Тренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) Атлеш
4 день
Поход Джангуль или поход к Маяку

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 10:00 Трансфер до заповедника Джангуль или пешком до Маяка.

10:00 – 12:00 Поход по Заповеднику.

12:00 – 13:00 Обед сухпаек.

13:00 – 13:30 Спуск к воде.

13:30 – 15:30 МК рисование для всех под тентом, желающие могут купаться в море.

16:00 – 16:30 Трансфер до Оленевки.

16:30 – 17:30 Полдник.

18:00 – 19:00 Свободное плавание.

19:00 – 20:00 Ужин.

20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.

22:00 Отбой дети.

22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))

Поход Джангуль или поход к МаякуПоход Джангуль или поход к МаякуПоход Джангуль или поход к МаякуПоход Джангуль или поход к Маяку
5 день
Тренировочный день (глубинный) Чаша любви

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 ЗАВТРАК.

9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. 

Детки до 3- х лет.

10:30 – 11:30 ДЕТИ Чаша любви(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.

11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Чаша любви (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика.

11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.

12:30 – 15:30 Отдых.

15:30 – 16:30 МК для детей.

16:30 – 17:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.

17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).

18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).

18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.

19:00 – 20:00 Ужин.

22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))

Тренировочный день (глубинный) Чаша любвиТренировочный день (глубинный) Чаша любвиТренировочный день (глубинный) Чаша любвиТренировочный день (глубинный) Чаша любви
6 день
День отдыха

Отдыхаем от глубины, активных занятий. 

Гуляем, тюленим, набираемся сил для новых приключений.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день
Тренировочный день (глубинный) Атлеш

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. 

Детки до 3- х лет.

10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.

11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика , по желанию дайвинг.

11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми.

12:30 – 15:30 Отдых.

15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.

16:00 – 17:00 МК творческий.

17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию).

18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию).

18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей.

19:00 – 20:00 Ужин.

20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.

22:00 Отбой дети.

22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

Тренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) АтлешТренировочный день (глубинный) Атлеш
8 день
Тренировочный день (глубинный) путешествие к вождям

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 Завтрак.

10:00 – 18:00 День в море, экскурсия вдоль побережья и глубинный фридайвинг.

18:00 – 19:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых и детей.

19:00 – 20:00 Ужин.

20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми.

22:00 Отбой дети.

22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

Тренировочный день (глубинный) путешествие к вождямТренировочный день (глубинный) путешествие к вождямТренировочный день (глубинный) путешествие к вождямТренировочный день (глубинный) путешествие к вождям
9 день
Заключительный день

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка.

8:30 – 9:30 ЗАВТРАК.

9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. 

Детки до 3- х лет.

10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг.

11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика.

11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми, подготовка к театру.

12:30 – 13:30 Обед.

13:30 – 14:30 Сон.

14:30 – 16:00 МК для детей подготовка к театру.

14:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых.

16:00 – 17:00 Свободное время.

17:00 – 21:00 ПИКНИК на море, театр, плавание, костер, сосиски, мясо, овощи гриль, гитара, игры.

22:00 Отбой дети.

22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день
10 день
Отъезд

Обратно можно уезжать начиная с 31.07 (14.08) с 08:00. 

Общий Трансфер из Оленевки назначен на 13:00 31.07 (14.08).

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур не предусматривает проживание. Стоимость проживания от 1000 рублей на человека в сутки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Занятия плаванием и фридайвингом для всей семьигрупповое снаряжение для плавания и фридайвинга (буйки, груза, аптечка, подводный компьютер, реквизит для детского плавания и фридайвинга)платные достопримечательностиуслуги инструкторов и тренеровактивная
  • Спортивная и творческая программа курсатрансфер из аэропорта до лагеря
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до Симферополя обратно (в среднем 15000 рублей на человека)проживание (от 1000 рублей на человека в сутки)питаниевыход в море на корабле (около 2000 рублей с человека)личное снаряжение для ныряния и похода
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На наш выезд нужно иметь снаряжение для фридайвинга. Если есть вопросы - обязательно напишите консультанту или организатору.

Снаряжения:

  • Коврик для йоги;
  • Маска для фридайвинга;
  • Ласты для фридайвинга;
  • Гидрокостюм;
  • Пояс для ныряния;
  • Груз для ныряния;
  • Гермопакет для телефона/документов.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Страховка;
  • Деньги;
  • Фотоаппарат;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Детская индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость тура для детей?

Стоимость 4 420 руб – детям от 0 до 3 лет.

Стоимость 33 920 руб – детям от 4 до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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