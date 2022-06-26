Семейный лагерь в красивейшем месте в Крыму в посёлке Оленёвка – на берегу Черного моря! Каждый день родителей вместе с детьми ждут занятия по плаванию и фридайвингу в открытой воде, яркие испытания, загадки и творческие занятия! А также прогулки и мини-походы, песни под гитару и душевные разговоры у костра. Отличная возможность активно провести время вместе с детьми. Наслаждаемся природой, проводим занятия по плаванию, творческие занятия, игры и познавательные квесты.

Замечательно проведем время всей семьей на различных мастер-классах

Нас ждет пешая прогулка по живописному заповеднику Джангуль

Тренера поставят нам правильную техники, а также будем нырять на буйке

Научим плавать детей до 3-х лет по авторской методике Дарьи Афанасьевой

Узнаем, что это такое, и самостоятельно научимся погружаться на глубину

Программа тура по дням

1 день Встреча

Встреча группы в г. Симферополь в аэропорту в 19:00 и с возможным заездом на ж/д вокзал(если будут участники, которые приедут на поезде). Переезд в Оленевку.

2 день Тренировочный день Мальдивы

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 Завтрак. 9:30 – 10:00 Плавание для малышей (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. Детки до 3- х лет. 10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг. 11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика. 11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми. 12:30 – 15:30 Отдых. 15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых. 16:00 – 17:00 МК творческий. 17:00 – 18:00 ДЕТИ вместе с родителями: тренировки по плаванию или свободное плавание. 18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ: тренировки по плаванию. 18:00 – 19:00 спортивные игры, ОФП, игры для детей. 19:00 – 20:00 Ужин. 20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми. 22:00 Отбой дети. 22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

3 день Тренировочный день (глубинный) Атлеш

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 Завтрак. 9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. Детки до 3- х лет. 10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг. 11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика , по желанию дайвинг. 11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми. 12:30 – 15:30 Отдых. 15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых. 16:00 – 17:00 МК творческий. 17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию). 18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию). 18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей. 19:00 – 20:00 Ужин. 20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми. 22:00 Отбой дети. 22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

4 день Поход Джангуль или поход к Маяку

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 Завтрак. 9:30 – 10:00 Трансфер до заповедника Джангуль или пешком до Маяка. 10:00 – 12:00 Поход по Заповеднику. 12:00 – 13:00 Обед сухпаек. 13:00 – 13:30 Спуск к воде. 13:30 – 15:30 МК рисование для всех под тентом, желающие могут купаться в море. 16:00 – 16:30 Трансфер до Оленевки. 16:30 – 17:30 Полдник. 18:00 – 19:00 Свободное плавание. 19:00 – 20:00 Ужин. 20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми. 22:00 Отбой дети. 22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))

5 день Тренировочный день (глубинный) Чаша любви

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 ЗАВТРАК. 9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. Детки до 3- х лет. 10:30 – 11:30 ДЕТИ Чаша любви(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг. 11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Чаша любви (по уровням с разными тренерами): постановка техники , ныряние на буйке , динамика/статика. 11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми. 12:30 – 15:30 Отдых. 15:30 – 16:30 МК для детей. 16:30 – 17:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых. 17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию). 18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию). 18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей. 19:00 – 20:00 Ужин. 22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать=)))

6 день День отдыха

Отдыхаем от глубины, активных занятий. Гуляем, тюленим, набираемся сил для новых приключений.

7 день Тренировочный день (глубинный) Атлеш

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 Завтрак. 9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. Детки до 3- х лет. 10:30 – 11:30 ДЕТИ Атлеш(все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг. 11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ Атлеш (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика , по желанию дайвинг. 11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми. 12:30 – 15:30 Отдых. 15:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых. 16:00 – 17:00 МК творческий. 17:00 – 18:00 ДЕТИ Мальдивы: тренировки по плаванию ( по желанию). 18:00 – 19:00 ВЗРОСЛЫЕ Мальдивы: тренировки по плаванию (по желанию). 18:00 – 19:00 Спортивные игры, ОФП, игры для детей. 19:00 – 20:00 Ужин. 20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми. 22:00 Отбой дети. 22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

8 день Тренировочный день (глубинный) путешествие к вождям

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ :гимнастика , растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 Завтрак. 10:00 – 18:00 День в море, экскурсия вдоль побережья и глубинный фридайвинг. 18:00 – 19:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых и детей. 19:00 – 20:00 Ужин. 20:00 – 21:00 Вечерний костер, сказки песни с детьми. 22:00 Отбой дети. 22:00 – Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

9 день Заключительный день

7:00 – 8:00 ВЗРОСЛЫЕ: гимнастика, растяжка ДЕТИ: зарядка. 8:30 – 9:30 ЗАВТРАК. 9:30 – 10:00 Плавание для малышей Мальдивы (с родителями) по методике Дарьи Афанасьевой. Детки до 3- х лет. 10:00 – 11:00 ДЕТИ (все возраста по уровням с разными тренерами): разминка, игровая тренировка в воде, фридайвинг. 11:00 – 12:00 ВЗРОСЛЫЕ (по уровням с разными тренерами): постановка техники, ныряние на буйке, динамика/статика. 11:00 – 12:00 ДЕТИ творческий МК с вожатыми, подготовка к театру. 12:30 – 13:30 Обед. 13:30 – 14:30 Сон. 14:30 – 16:00 МК для детей подготовка к театру. 14:30 – 16:00 Йога, танцы, дыхательная гимнастика, растяжка, лекции на разную тематику для взрослых. 16:00 – 17:00 Свободное время. 17:00 – 21:00 ПИКНИК на море, театр, плавание, костер, сосиски, мясо, овощи гриль, гитара, игры. 22:00 Отбой дети. 22:00 Общение взрослые, но помним что завтра нам рано вставать.

10 день Отъезд